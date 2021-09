Ovidiu Sabău a identificat cauzele pentru rezultatele proaste ale Craiovei: „Bancu, Nistor, Koljic și Ivan, sub nivelul lor!”

Fostul internațional a specificat că se referă la meciurile oltenilor până la partida cu CFR Cluj din Cupa României, acolo unde Craiova s-a impus în fața campioanei României, scor 1-0, însă clujenii au venit cu o echipă experimentală în Bănie.

Ovidiu Sabău a fost dezgustat și de înjurăturile primite de Dan Petrescu în timpul duelului de pe „Ion Oblemenco” susținând că pe lângă fani, mai mulți oficiali ai clubului au avut un comportament urât.

Ovidiu Sabău a identificat cauzele pentru rezultatele proaste ale Craiovei

Ioan Ovidiu Sabău a vorbit despre motivul pentru care atât de bine în debutul noului sezon din Liga 1, spunând că mai mulți jucători importanți sunt sub nivelul lor, printre care Nicușor Bancu, Dan Nistor, Elvir Koljic sau Andrei Ivan:

Dacă vorbim despre Craiova, mă raportez la meciul cu CFR Cluj, pierdut cu 1-0, văd jucători importanți ca Bancu, Nistor, Koljic sau Ivan, care sunt sub nivelul lor.

Evoluția lui Bancu trebuie să îi dea de gândit. El poate să joace la echipa națională, dar în momentul de față nu e de acest nivel, trebuie să se analizeze bine, el e un jucător important, dar ceva nu merge, poate la concentrare”.

„Nistor e și el sub nivelul lui, iar Koljic nu mai spun… e mult, mult sub nivelul lui. E o concluzie pe care o trag după ce am văzut de la începutul campionatului.

Ei sunt jucători de valoare, dar ce am văzut ei nu joacă la nivelul lor, nu știu de ce”, a mai spus Ioan Ovidiu Sabău, la TV LookSport.

„Ce am putut să aud de la oficiali ai Craiovei… nu mă așteptam!”

Ioan Ovidiu Sabău a vorbit și despre modul urât în care a fost tratat , antrenorul campioanei României fiind înjurat și huiduit de suporteri, dar și de oficialii oltenilor, după cum susține fostul internațional:

„Ce am putut să aud de la oficiali ai Craiovei… e incredibil, nu se poate așa ceva, nu mă așteptam. Oameni alături de care am băut o cafea înainte cu o zi, ce să mai…”.

„Deci asemenea jigniri am mai auzit pe stadioane, dar nu la oficiali, nu credeam că poate să fie unele cuvinte în vocabularele unor oameni cu funcții”, a mai spus Ioan Ovidiu Sabău.

Craiova s-a impus în fața CFR-ului, în Cupa României, scor 1-0, unicul gol al meciului fiind marcat de Lyes Houri în minutul 63.