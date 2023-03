Ovidiu Sabău, analizat la „sânge” de fostul său coechipier Ioan Andone. Ce șanse are U Cluj la un eventual baraj cu Dinamo. Video Exclusiv

Ioan Andone a vorbit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI despre CFR – U Cluj 4-0. Cunoaște foarte bine , le-a antrenat pe ambele. Și, ca antrenor la CFR Cluj, a câștigat de două ori campionatul după meciuri contra rivalei U. Totuși, scorul l-a surprins ca proporții.

Ioan Andone despre rivalitatea CFR Cluj – U Cluj, două echipe pe care le-a și antrenat: “Cele mai grele meciuri sunt derby-urile astea locale”

“Eu am antrenat un an și la U Cluj la începuturile mele. E o rivalitate extraordinară. Am jucat de două ori cu titlul pe masă cu U Cluj. Cele mai grele meciuri sunt derby-urile astea locale, nu contra echipelor din București. La Cluj era o rivalitate enormă, mai ales că U a fost echipa fanion a orașului.

Apoi începând cu era Paszkany și apoi Neluțu Varga au avut performanțe extraordinare atât la nivel național cât și la nivel internațional. Acum CFR Cluj este echipa fanion a orașului”, a declarat Ioan Andone la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Ioan Andone a analizat și motivele pentru care CFR Cluj s-a transformat în echipa cu cel mai bun atac din SuperLiga, la egalitate cu Farul. Ando a remarcat că au și fost testați mulți jucători pentru ofensiva ardelenilor, care începuse sezonul într-o formulă total diferită.

Ioan Andone, surprins după CFR Cluj – U Cluj 4-0: “Rămăsesem cu impresia meciului foarte bun pe care l-a făcut Universitatea cu Farul”

“Nu mă așteptam la 4-0, credeam că o să joace mai bine U Cluj. Rămăsesem cu impresia meciului foarte bun făcut de U cu Farul. O altă echipă. Sabău a preluat echipa de două luni, are nevoie și el de timp. CFR e echipă experimentată, așa a câștigat și campionatele. CFR a avut și șapte atacanți în lot. Cu Dugandzic, Jefte și Debeljuh cu care a început sezonul”, a mai spus Ioan Andone la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Ioan Andone l-a analizat pe , fostul său coleg, care în ciuda eșecului clar din derby-ul cu CFR Cluj a reușit deja multe lucruri bune la U. Ando este convins că Sabău ar fi putut ajuta mult mai mult fotbalul românesc și regretă perioada în care nu a fost implicat în proiecte. De asemenea, este convins că echipele din SuperLiga nu vor avea probleme la barajul pentru evitarea retrogradării.

“Sabău e tipul de antrenor italian, gândește și organizează jocul. Păcat că a stat mult în afara fotbalului. El este un exemplu și cred că stilul lui e mai de Italia. Cred că se salvează și dacă ajunge la baraj. Nu văd ce echipă din Liga 2 poate să bată pe U Cluj.

Ioan Andone nu crede în actualul lot al lui Dinamo: “Acum nu poate pune probleme la baraj cu o echipă de SuperLiga. Vedem peste o lună și jumătate”

Dinamo nu are șansă în momentul ăsta cu U Cluj la lotul de acum. Vedem peste o lună și jumătate cum o să arate. Nici cu Mioveni, FC Argeș, UTA, FC Voluntari nu prea văd. Cu niciuna din SuperLiga în momentul ăsta. Cred că niciuna de acolo din Liga 2″, a mai spus Ioan Andone la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

