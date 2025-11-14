Ovidiu Sabău, super analiză înainte de Bosnia – România! Cine sunt tricolorii de la care are cele mai mari așteptări: „El e în formă”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FANATIK a stat de vorbă cu Ioan Ovidiu Sabău înainte de meciul Bosnia – România. Antrenorul susține că „tricolorii” lui Mircea Lucescu au șanse importante la un succes, iar acesta se așteaptă ca jucători precum Ianis Hagi sau Dennis Man să iasă la rampă. Întrebat despre Mondial, fostul internațional susține că naționala se află într-un moment prielnic și poate spera să revină la cea mai importantă competiție.

Ioan Ovidiu Sabău știe cum poate România să câștige în Bosnia

Domnule Sabău, un meci capital pentru România în Bosnia…

– Pentru tot viitorul fotbalul românesc și, în primul rând, pentru jucători și fani. Ar fi vitală o calificare și m-aș bucura mult pentru nea Mircea. Merită pentru tot ce a făcut și imaginea pe care și-a clădit-o în afară. Ar fi nemaipomenit.

Suntem într-un moment bun după victoria cu Austria. Mergem la Mondiale dacă jucăm așa și cu Bosnia?

– Foarte bun și chiar am făcut un joc excelent. Am fost foarte organizați și echipa a arătat foarte multă maturitate. Cred că, dacă vom avea aceeași evoluție, putem câștiga și cu Bosnia. Trebuie să vedem inspirația lui Mircea Lucescu în a găsi un fundaș central în locul lui Andrei Burcă.

Ce spune despre problemele din apărarea și cum ar trebui să abordăm partida de la Zenica

Acolo, în centrul apărării, e principala problemă?

– . Noi vorbim din afară și avem preferințe. Contează și profilul atacanților bosniaci. Sigur va face cea mai inspirată alegere.

Cum ar trebui să arătăm cu Bosnia pentru a ne impune?

– Profilul nostru nu este foarte mult de atac, să ne dominăm adversarul, dar în același timp nici nu poți să spui că avem o forță extraordinară. Suntem o echipă de contraatac destul de bună și acolo, în careu, am putea face diferența în duelurile unu contra unu.

Ioan Ovidiu Sabău, încredere mare în „tricolorii” din ofensivă

Toată lumea are așteptări mari de la Dennis Man, care e în formă maximă la PSV…

– Da, dar eu cred că și Ianis Hagi poate oricând să producă pericol, e în formă de asemenea. Sunt jucători unu la unu foarte buni, rapizi, cum e și Mihăilă, să vedem cine va juca și în centrul ofensivei. , care parcă a avut ceva probleme medicale și a jucat destul de puțin. Aici e și o chestiune să simți forma jucătorului, dorința lui de a juca, iar ca abordare sunt convins că Mircea Lucescu a pregătit foarte bine meciul. Sunt mici detalii care fac diferența.

S-a văzut și cu Austria, când ne-am retras și am jucat pe contraatac, că le-am creat mari probleme. Au fost 4-5 ocazii bune și e posibil să jucăm la fel. Suntem o echipă foarte bună pe spații. Poate însă se vor apăra ei și vom fi nevoiți noi să atacăm pozițional. Bosnia e tare în dueluri și poate vor decide să stea în apărare și să aleagă ei arma contraatacului, . Antrenorii trebuie să simtă în timpul meciului dacă adversarii întind o capcană și să schimbe din mers dacă nu vom fi lăsați să ne expunem calitățile.

Alex Chipciu, convocat din nou la naționala României. Merită să fie și la Mondiale chiar dacă va avea 37 de ani?

– La seriozitatea lui, la cât de profesionist și implicat e, normal că merită. Uite că se poate să te întorci la echipa națională și după o perioadă lungă în care ai lipsit. Are o viață privată impecabilă, e un familist și ar trebui să fie o motivație pentru toți jucătorii, mai ales cei tineri. Dacă a participat în preliminarii, eu zic că Mircea Lucescu va aprecia că a fost implicat 100% și, chiar dacă a fost plictisit sau supărat, a rămas tot timpul motivat. El apreciază enorm faptul că selecționerul i-a dat această șansă.

Ioan Ovidiu Sabău merge pe mâna lui Mircea Lucescu indiferent de rezultat

Ionuț Radu merită și el să fie titular? A luat 4 goluri cu Barcelona și a avut câteva intervenții ezitante…

– Eu zic că da. Când joci cu Barcelona și ești portar depinzi foarte mult și de jocul coechipierilor. Barcelona și-a creat multe situații și a avut intervenții bune. Rămâne un portar cu personalitate și maturitate, iar eu cred că e un câștig.

Trebuie să continue Mircea Lucescu și dacă ratăm calificarea?

– Da, eu așa aș vedea. Depinde cât de afectat și motivat va mai fi. Mircea Lucescu rămâne unul dintre cei mai valoroși antrenori din istoria României. Să ne bucurăm că a acceptat să vină într-un moment în care echipa națională avea mare nevoie de experiența dânsului. Nu a venit pentru bani sau să își facă imagine, ci doar să ajute fotbalul românesc, să ne dea o speranță că se poate. A fost un mare câștig.

Ioan Ovidiu Sabău și-a adus aminte de un meci memorabil al României

Care e primul meci important de calificare care vă vine în minte?

– Meciul de la Cardiff cu Țara Galilor, când am reușit să ne calificăm la Campionatul Mondial din 1994. Și în Bosnia va fi o atmosferă ostilă. Îmi aduc aminte că au fost 70.000 de spectatori care au creat o atmosferă incredibilă. A fost mare presiune, dar în același timp îți dă plăcerea să joci și te poate încărca pozitiv.

Ce ar însemna pentru fotbalul românesc o calificare la Mondiale după 28 de ani?

– În primul rând bani, imagine pentru jucători, antrenorii români și tot ce înseamnă perspectiva jucătorilor mai tineri, o motivație în plus pentru ei să ajungă la echipa națională. Am avea foarte multe de câștigat, cotele jucătorilor vor crește mult și imaginea noastră ca țară.

Ioan Ovidiu Sabău vrea să îi susțină la Mondial pe „tricolori” în America după 32 de ani

Mergeți împreună cu Generația de Aur în America să îi susțineți pe tricolori dacă ne calificăm?

– Trebuie să ne organizăm să mergem dacă echipa va fi prezentă la turneul final. Bineînțeles, fiecare în funcție de responsabilitățile pe care le are la momentul respectiv și unde se află. Contează să ne calificăm.

Un mesaj care să ajungă în vestiarul echipei naționale?

– Îi îmbrățișez și le transmit să aibă încredere în ei. Sunt valoroși, foarte bine pregătiți și toți trebuie să lupte pentru același obiectiv și să dea maximum, să joace la cel mai bun nivel al lor și vom obține un rezultat mare.