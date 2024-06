Ovidiu Stângă ne dă speranțe înainte de România – Olanda din optimile EURO 2024: ”Olanda nu mai e ce a fost!”

, marți, 2 iulie, de la ora 19:00, la Munchen. Tricolorii au câștigat la golaveraj grupa E, cu patru puncte, în timp ce batvii au terminat pe locul 3 în grupa D, tot cu patru puncte, după Austria și Franța, devansând Polonia.

Ovidiu Stângă ne dă speranțe înainte de România – Olanda din optimile EURO 2024

Fostul internațional Ovidiu Stângă (51 de ani) ne dă speranțe. Stabilit de ani buni în Olanda, după ce a jucat la PSV Eindhoven între 1996-2001, Ovidiu Stângă spune că actuala națională Oranje este departe de valoarea precedentelor generații, iar

Te salut, Ovidiu. Cum ai trăit calificarea naționalei României în optimile EURO 2024?

Sincer să fiu, am văzut naționala României doar în meciul cu Ucraina, câștigat cu 3-0, apoi am fost într-un loc unde nu am mai putut să mă uit la televizor. Calificarea este suprinzătoare pentru că s-a produs de pe primul loc. Nimeni nu se aștepta să câștigăm grupa. Patru puncte ne gândeam că putem face, le-am și realizat. A fost o grupă echilibrată.

Cum ți s-a părut victoria cu 3-0 împotriva Ucrainei?

A fost un meci pe care niciun regizor de film nu putea să-l regizeze atât de bine pentru noi. Mai bine de atât nu se putea la echipa pe care o avem. S-a scos maxim din ce se putea scoate. Mai rar vezi la naționala noastră să marcheze trei goluri din cinci șuturi pe poartă.

”Olandezii sunt mulțumiți că au căzut cu România”

O eficiență excelentă.

Aașa este, iar două dintre ele au venit după recuperarea mingii sus, nu vezi în fiecare zi așa ceva. Strategia a fost bună, pentru că de jos nu avem forță să plecăm pe contraatac. Avem jucători, dar nu compleți în toate compartimentele. Aici mă refer la posturile din față și la decarul care să vină din linia a doua foarte lansat.

Suporterii români au celebrat pe străzi calificarea în optimi și sunt optimiști că naționala poate trece și de Olanda. La ce să ne așteptăm din partea batavilor?

Din ce am citit prin presa din Olanda, ei sunt foarte, foarte mulțumiți că joacă împotriva României. Cred că nu era alt adversar mai accesibil. Dacă ar fi câștigat grupa jucau cu Turcia, iar de pe locul 2 dădeau peste Belgia. Așa că sunt mulțumiți cu România. La nivelul ăsta toate meciurile sunt tari, e care pe care! Orice greșeală te poate costa.

”Nu l-am văzut niciodată pe Ronald Koeman atât de nervos”

Cum ai caracteriza naționala Olandei de azi?

Cu tot respectul pentru Olanda, nu mai este ce a fost. Nu mai are generațiile care au fost. Naționala de azi a Olandei nu e foarte puternică. Nu are un atacant care să se compare cu ce nouari a avut Olanda. Ia portarii, ia șesarii, ia decarii. Post pe post generațiile precedente au avut jucători mai buni.

Ne dai speranțe.

Asta e realitatea. Și ei se plâng. Nu l-am văzut niciodată pe Ronald Koeman atât de nervos, să critice un jucător și să-l pedepsească așa cum l-a pedepsit pe șesarul Joey Veerman, pe care l-a scos în minutul 35 al meciului cu Austria. La naționala Olandei nu prea vezi așa ceva. Mai mult, Koeman i-a spus jucătorului să uite echipa națională cât va fi el. Koeman a avut dreptate, Veerman a avut procentaj 56% de pase reușite, recuperări aproape niciuna. Alții șesari au procentaje de peste 95 la sută.

Crezi că va fi cel mai echilibrat duel dintre România și Olanda din toate întâlnirile directe? Noi avem doar o victorie, în 2007, 1-0 la Constanța, pe acea ploaie teribilă.

Nu pot să analizez naționala României, dar Olanda de azi nu se compară cu ce a fost Olanda.

Care ar fi totuși atuurile Olandei?

Sunt puternici la trei capitole. Unul ar fi posesia, iar dacă îi lași să joace își crează superioritate tot timpul. Apoi au benzile, fundașii laterali care urcă și Gakpo care poate să fie decisiv.

815 milioane de euro este cota de piață a naționalei Olandei, conform Transfermarkt.com, în timp ce reprezentativa României este evaluată la 92,13 milioane de euro

Statistici România vs Olanda, după meciurile din grupele de la EURO 2024

4 goluri marcate 4

3 goluri primite 4

12 cornere 14

32/14 șuturi/pe poartă 39/10

93 mingi recuperate 94

103 atacuri 134

34 driblinguri 41

77% acuratețea paselor 88%

30 faulturi comise 31

31 27 faulturi suferite 33

Lotul Olandei la EURO 2024

Portari: Bart Verbruggen (Brighton), Justin Bijlow (Feyenoord Rotterdam), Mark Flekken (Brentford)

Bart Verbruggen (Brighton), Justin Bijlow (Feyenoord Rotterdam), Mark Flekken (Brentford) Fundaşi: Lusharel Geertruida (Feyenoord Rotterdam), Matthijs de Ligt (Bayern Munchen), Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Ake (Manchester City), Stefan de Vrij (Inter Milano), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Daley Blind (Girona), Denzel Dumfries (Inter Milano)

Lusharel Geertruida (Feyenoord Rotterdam), Matthijs de Ligt (Bayern Munchen), Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Ake (Manchester City), Stefan de Vrij (Inter Milano), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Daley Blind (Girona), Denzel Dumfries (Inter Milano) Mijlocaşi: Georginio Wijnaldum (Al-Ettifaq/Arabia Saudită), Tijjani Reijnders (AC Milan), Joey Veerman (PSV Eindhoven), Teun Koopmeiners (Atalanta Bergamo), Jerdy Schouten (PSV Eindhoven), Ryan Gravenberch (Liverpool)

Georginio Wijnaldum (Al-Ettifaq/Arabia Saudită), Tijjani Reijnders (AC Milan), Joey Veerman (PSV Eindhoven), Teun Koopmeiners (Atalanta Bergamo), Jerdy Schouten (PSV Eindhoven), Ryan Gravenberch (Liverpool) Atacanţi: Xavi Simons (RB Leipzig), Wout Weghorst (TSG Hoffenheim), Memphis Depay (Atletico Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Brian Brobbey (Ajax Amsterdam), Steven Bergwijn (Ajax Amsterdam)