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De aproape 7 ani, fostul internațional Ovidiu Stângă (53 de ani), locuiește și muncește la mii de kilometri distanță de România, mai exact în Qatar. În direct la FANATIK SUPERLIGA, acesta a dezvăluit cum este viața în această țară extrem de bogată de pe glob. Ce probleme au fost recent în statul arab.

Ovidiu Stîngă, aflat de mai bine de 6 ani în Qatar, a dezvăluit cum e viața acolo: „O țară frumoasă”

Ovidiu Stîngă este unul dintre fotbaliștii născut și crescuți la Craiova. Fostul mijlocaș a adunat selecții în tricoul alb-albastru în mai multe perioade ale carierei. În plus, el a mai evoluat și pentru cluburi precum PSV Eindhoven, Salamanca, Dinamo și Helmond Sport. Palamresul său este unul destul de bogat, cu multe titluri și Cupe.

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Vineri, 28 august, într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Stângă a povestit despre viața pe care o duce în prezent. Spune că a intrat în anul 7 de când locuiește și . Viața în această țară situată la peste 4000 de km de România este una cu multe plusuri. Au fost, recent, ceva probleme amplificate în mass-media, însă în general totul este bine în statul arab.

„(n.r. Cum este viața în Qatar?) Eu sunt bine. Intru în al 7-lea an. Sunt liniștit. Este o țară foarte frumoasă. Au fost niște probleme, dar mai mult mass-media le-a amplificat. Dar aici este liniște și nu sunt probleme de siguranță, zic eu. Profesional, e ok. Lucrez în centrul de copii și juniori. E o presiune a dezvoltării copiilor, dar atâta tot”, spune Stîngă.

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Ce planuri au cei din Qatar în materie de fotbal. Dezvăluirile lui Ovidiu Stîngă

Qatar, țară care a organizat Cupa Mondială din 2022, are planuri importante privind dezvoltarea fotbalului. În ultimii ani, în campionatul intern din statul arab au ajuns mai mulți jucători și antrenori de renume. Qatarezii pun mare accent și pe nivelul de copii și juniori. La FANATIK SUPERLIGA, Ovidiu Stîngă, „din interior”, a făcut o serie de dezvăluiri.

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„(n.r. Ce proiect și ce plan au qatarezii în anii următori apropo de fotbal? Unde vor să ajungă?) Ei au mai multe proiecte. Au adus jucători cu sânge arab din Europa și au făcut echipe naționale sub 19, sub 21, sub 23, o combinație din generațiile astea. Apoi, le-au băgat în competiția de sub 20 și sub 23. Talentele născute aici le mută pentru un an, doi prin, prin Spania, unde joacă acolo la niște divizii inferioare: divizia a treia, a patra. În orice caz, ei investesc foarte mult în fotbal, pentru că fotbalul e emblema unei țări, zic eu”, spune Stîngă.

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Stîngă, despre impactul lui Răzvan Lucescu în Qatar: „A venit ca un nume colosal”

După ce a lăsat pe PAOK Salonic, . Acesta a debutat, recent, cu victorie în campionatul din Qatar. Al-Sadd a învins pe teren propriu în prima etapă a noului sezon, scor 3-1, pe Al Ahli Doha. Aflat în zonă, Ovidiu Stîngă a vorbit despre impactul venirii lui Lucescu Jr. în acest campionat.

„A venit ca un antrenor respectat și un nume colosal pentru fotbalul qatarez. S-a integrat foarte bine, a avut niște rezultate bune, oficiale, în pregătire. Au fost niște probleme pentru că jucătorii, vreo 11-12, au fost la loturile naționale și nu au participat în perioada aceea de pregătire, dar pentru moment toată lumea e pozitivă”, spune Stîngă.