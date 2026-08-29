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Ovidiu Stîngă, românul care locuiește de 6 ani în Qatar, dezvăluie cum e viața în țara arabă: „Am avut niște probleme”

Ovidiu Stângă, fost fotbalist important la nivel de club și națională, trăiește de mai bine de o jumătate de deceniu în Qatar. Românul a dezvăluit, la FANATIK, cum este viața în zona arabă.
Adrian Baciu
29.08.2026 | 15:27
Ovidiu Stinga romanul care locuieste de 6 ani in Qatar dezvaluie cum e viata in tara araba Am avut niste probleme
EXCLUSIV FANATIK
Fostul fotbalist Ovidiu Stîngă, aflat de mai bine de 6 ani în Qatar, a dezvăluit cum e viața acolo. Sursa foto: colaj Fanatik
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De aproape 7 ani, fostul internațional Ovidiu Stângă (53 de ani), locuiește și muncește la mii de kilometri distanță de România, mai exact în Qatar. În direct la FANATIK SUPERLIGA, acesta a dezvăluit cum este viața în această țară extrem de bogată de pe glob. Ce probleme au fost recent în statul arab.

Ovidiu Stîngă, aflat de mai bine de 6 ani în Qatar, a dezvăluit cum e viața acolo: „O țară frumoasă”

Ovidiu Stîngă este unul dintre fotbaliștii născut și crescuți la Craiova. Fostul mijlocaș a adunat selecții în tricoul alb-albastru în mai multe perioade ale carierei. În plus, el a mai evoluat și pentru cluburi precum PSV Eindhoven, Salamanca, Dinamo și Helmond Sport. Palamresul său este unul destul de bogat, cu multe titluri și Cupe.

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Vineri, 28 august, într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Stângă a povestit despre viața pe care o duce în prezent. Spune că a intrat în anul 7 de când locuiește și își duce activitatea în Qatar. Viața în această țară situată la peste 4000 de km de România este una cu multe plusuri. Au fost, recent, ceva probleme amplificate în mass-media, însă în general totul este bine în statul arab.

„(n.r. Cum este viața în Qatar?) Eu sunt bine. Intru în al 7-lea an. Sunt liniștit. Este o țară foarte frumoasă. Au fost niște probleme, dar mai mult mass-media le-a amplificat. Dar aici este liniște și nu sunt probleme de siguranță, zic eu. Profesional, e ok. Lucrez în centrul de copii și juniori. E o presiune a dezvoltării copiilor, dar atâta tot”, spune Stîngă.

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Ce planuri au cei din Qatar în materie de fotbal. Dezvăluirile lui Ovidiu Stîngă

Qatar, țară care a organizat Cupa Mondială din 2022, are planuri importante privind dezvoltarea fotbalului. În ultimii ani, în campionatul intern din statul arab au ajuns mai mulți jucători și antrenori de renume. Qatarezii pun mare accent și pe nivelul de copii și juniori. La FANATIK SUPERLIGA, Ovidiu Stîngă, „din interior”, a făcut o serie de dezvăluiri.

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„(n.r. Ce proiect și ce plan au qatarezii în anii următori apropo de fotbal? Unde vor să ajungă?) Ei au mai multe proiecte. Au adus jucători cu sânge arab din Europa și au făcut echipe naționale sub 19, sub 21, sub 23, o combinație din generațiile astea. Apoi, le-au băgat în competiția de sub 20 și sub 23. Talentele născute aici le mută pentru un an, doi prin, prin Spania, unde joacă acolo la niște divizii inferioare: divizia a treia, a patra. În orice caz, ei investesc foarte mult în fotbal, pentru că fotbalul e emblema unei țări, zic eu”, spune Stîngă.

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Stîngă, despre impactul lui Răzvan Lucescu în Qatar: „A venit ca un nume colosal”

După ce a lăsat pe PAOK Salonic, Răzvan Lucescu (57 de ani) a ales calea arabă. Acesta a debutat, recent, cu victorie în campionatul din Qatar. Al-Sadd a învins pe teren propriu în prima etapă a noului sezon, scor 3-1, pe Al Ahli Doha. Aflat în zonă, Ovidiu Stîngă a vorbit despre impactul venirii lui Lucescu Jr. în acest campionat.

A venit ca un antrenor respectat și un nume colosal pentru fotbalul qatarez. S-a integrat foarte bine, a avut niște rezultate bune, oficiale, în pregătire. Au fost niște probleme pentru că jucătorii, vreo 11-12, au fost la loturile naționale și nu au participat în perioada aceea de pregătire, dar pentru moment toată lumea e pozitivă”, spune Stîngă.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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