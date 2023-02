Oxi, adevărul despre finala Chefi la cuțite. Ce n-au vrut producătorii să vezi la televizor: „Am vrut să plec”

Oxyide la Chefi la cuțite a făcut dezvăluiri neașteptate despre culisele emisiunii. Ce spune despre acuzațiile conform cărora și-a sabotat colega în finala concursului de la Antena 1.

Oxy, dezvăluiri inedite despre Chefi la cuțite. Ce nu s-a văzut la televizor

În luna decembrie, după finala Chefi la cuțite, Roxana Crudu, cunoscută sub numele de Oxi,

Acum, fosta concurentă a concursului culinar a făcut un live pe TikTok unde a explicat cum au stat, de fapt, lucrurile din perspectiva sa.

Astfel, Oxi a dezvăluit că au fost numeroase părți pe care telespectatorii nu le-au văzut la televizor, ci că au în față doar un montaj succint al celor întâmplate.

„Sunt și părți care nu s-au dat. Nu mi-aș fi ales echipa, aș fi făcut la fel ca Adrian. Manciu a tăiat carnea foarte groasă, peștele era crud. Florin se duce probează, spune pe interviu că inelele alea nu se pot face pentru că aluatul era prea moale.

Când Ștefania a văzut că e prea moale, a început să plângă. M-am dus să încerc, gata, Oxy s-a dus să saboteze. L-am rugat pe Manciu să nu mai țipe la mine.

Când am spus de regie, m-am referit la mine, că am spus ce am simțit. Dar nu confundați regia cu montajul. În montaj nu au cum să bage tot, bagă nucleul. Că altfel nu ar fi două ore jumate, ar fi 10 ore”, a explicat Oxi,

„Raluca nu știe să-și folosească tonul”

De asemenea, Oxi a menționat că în , a încercat să o liniștească pe Raluca atunci când a început să plângă și a mers în spate după ea, doar că asta nu s-a văzut la TV.

„Raluca nu știe să își folosească tonul. Dacă aș fi vrut să sabotez, aș fi sabotat. Jurații nu au găsit nimic suspect în farfurie. Multe elemente au fost făcute de mine.

Florin a făcut peștele, iar peștele a fost negătit. Vita a fost gătită bine, dar tăiată prea groasă. Florin are voie să se miște lent, Oxi nu. Farfuriile de desert erau efectiv… total alandala. Am încercat să fiu calmă, puteam să îmi dau tunica și să plec”, a adăugat fosta concurentă Chefi la cuțite.

Oxi a vrut să plece la mijlocul emisiunii

Oxi a dezvăluit că pe tot parcursul emisiunii a plâns și că nimeni nu a ținut cont de acest lucru. Mai mult, ea a vrut să părăsească emisiunea pentru că o prietenă de-ale sale fusese implicată într-un accident.

„Chestia asta prinde, scandal, înțeleg. Dar eu nu am sabotat. Eu eram plânsă pe interviuri, am plâns extrem de mult. Am avut o petrecere după și nu m-au băgat în seamă. Au venit alți oameni și mi-au spus că sunt ok, să nu mă schimb.

La jumătatea emisiunii am vrut să plec, nu din cauza Antena 1, prietena mea a avut un accident. Nu eram în apele mele de ceva timp, mă simțeam prost.

Nu știam ce vorbesc colegii de mine. Acum pe bune, eu n-am vorbit niciun coleg de rău. Pur și simplu am rămas mască și eu! Ei se mâncau între ei, în interviuri, apoi ieșeau împreună”, a adăugat Oxi.