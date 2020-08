Ozana Barabancea, apel disperat! Jurata de la Antena 1 are nevoie de sânge pentru o rudă

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

View this post on Instagram

Buna ziua ! Am nevoie de ajutor ! Vă rog din suflet , azi de Sf Ioan Botezatorul, mătușa mea este intr-o situatie foarte delicata de viata! Are nevoie de sânge! Se numeste Perju Ortansa si este internată la Spitalul Județean Constanța sectia Medical 2! Menționez că puteți dona de la orice centru de transfuzii de oriunde din țară specificând datele sale menționate mai sus ! Vă mulțumesc cu tecunoștință ! Dumnezeu să vă binecuvânteze !!

ADVERTISEMENT