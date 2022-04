Ozana Barabancea, colecționară de cruci: “Am renunțat la bijuterii”. Video

Ozana Barabancea, jurata de la Te cunosc de undeva, are numeroase cruci, de toate felurile! Pentru că este o fire credincioasă, soprana nu iese din casă fără un obiect sfânt la gât. Cu puțin timp înainte de Paște, jurata și-a comandat și o șapcă, ce-i aduce aminte de copilărie, pe care este pusă stema României din comunism.

Ozana Barabancea are peste 100 de cruci

Ozana Barabancea, jurata emisiunii Te cunosc de undeva, de la Antena 1, are peste 100 de cruci în casă, de diferite modele sau culori, cu pietre sau fără pietre, care îi sunt extrem de dragi.

Pentru a le purta, Ozana a renunțat în timp la bijuteriile pe care le avea. Pe unele le-a cumpărat, pe altele le-a primit în dar.

”Toate îmi sunt foarte dragi. Unele le-am primit cadou, altele le-am cumpărat. Am toate culorile, mărimile și formele. Le port pentru că semnul crucii este foarte important.

Lumina e suprapunerea câmpului electric pe câmpul magnetic și are loc în formă de cruce. Am renunțat încet, încet la celelalte bijuterii, la coliere sau ce mai aveam”, a declarat Ozana Barabancea, pentru FANATIK.

Multe dintre cruci le-a adus de la Ierusalim

Soprana Ozana Barabancea are chiar și cruci cu diverse mesaje. Multe dintre acestea sunt aduse de la Ierusalim.

O cruce din argint, din care și-a făcut colier cu pietre de ametist, o are de 10 ani. Alte sunt cumpărate de la un designer care face bijuterii cu tematică românească.

”Am cruci cu mesaje în limba română. De pildă pe una scrie Pace vouă. Am inclusiv un pandantiv cu tăblițele de la Tărtăria care ascund și ele o cruce în mesajul lor.

Și de la Ierusalim mi-am adus tot timpul cruci. Aș fi mers a cincea oară în Țara Sfântă, dacă nu venea pandemia. Cu copiii mei am fost de două ori, iar ei ar fi mers cu mine pentru a treia oară. Mi-aș fi dorit să ajung și de Paște, cândva. Până acum nu a fost să fie”, susține jurata de la emisiunea Te cunosc de undeva.

A dăruit cruci celor dragi și trei persoane s-au mutat în casă nouă

Ozana Barabancea a dăruit mai multor persoane cruci și toate au avut noroc și s-au mutat în casă nouă.

”În această casă locuiește Dumnezeu, împreună cu pacea, liniștea, armonia, sănătatea, iubirea, fericirea și bucuria, abundența și prosperitatea”, este mesajul care se afla pe obiectele sfinte.

Jurata de la Te cunosc de undeva i-a oferit și fetei sale, Gloria, o cruce superbă, pe care o poartă de patru ani, cu mare drag. De altfel, soprana i-a insuflat și acesteia dragostea pentru Hristos.

”I-am dat și fetei mele, Gloria, o cruce cu diamante. Am primit un voucher de la un eveniment, la care am cântat, și iată că de atunci sunt patru ani și Gloria, fata mea, nu a mai dat jos crucea cu diamante de la gât.

Eu nu ies din casă fără cruce, fie și de lemn. Mai am un colier cu brățară cu cheia alto, realizate de designerul Leo Gherasim de la Dacos. Interesant este că și la Operă, unde când în cor, eu sunt cheia alto”, mai spune Ozana Barabancea.

Poartă o șapcă cu stema României din comunism

Șapca pe care o are de câteva zile Ozana Barabancea este o creație unică, la comanda ei. Pe aceasta, soprana și-a dorit stema României de altădată, când crede ea că țara noastră era bogată.

”Șapca este făcută cu două tipuri de broderie. Una pe mătase și una pe mărgele. Este o operă de artă cusută manual. 40 de ore de muncă. Este realizată de o doamnă stabilită din Moldova, în România. Aceasta este specializată de arta mărgelelor și a făcut-o la comanda mea.

Eu o consider o bijuterie vintage care îmi amintește de copilăria mea în care România nu era ciuntită. Și nu are conotație politică. În copilăria mea, eu așa am simțit România, cum este această stemă de pe șapcă. Orice regim politic are și bune, și rele.

Este foarte greu să îi mulțumești pe toți. Dar ceea ce ne ține pe linia de plutire este rugăciunea și raportarea la Ortodoxie și la Iisus Hristos”, a mărturisit Ozana Barabancea, pentru FANATIK.

A susținut sâmbătă, 16 aprilie, primul concert după restricții

Ozana Barabancea a susținut, cu o zi înainte de sărbătoarea Floriilor, primul concert al ei după ridicarea restricțiilor impuse de autorități împotriva COVID-19.

Spectacolul a avut loc la Teatrul Elisabeta din București, unde jurata de la Te cunosc de undeva a dirijat Orchestra Lumini Sonore, dar a și cântat și a recitat mai multe poezii. În timpul unui mini recital susținut pe 9 aprilie într-o biserică din Oltenița,