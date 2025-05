Ozana Barabancea, dezvăluire neașteptată despre infarctul suferit de fiul său, Andrew: ”Am fost la Biserică”

Jurata emisiunii Te cunosc de undeva, Ozana Barabancea, a trecut prin momente cumplite la finalul lunii aprilie. Vedeta de la Antena 1 a făcut o dezvăluire neașteptată despre , Andrew. Artista a fost la Biserică pentru a cere ajutor.

Ozana Barabancea, detalii despre infarctul suferit de fiul său, Andrew

Ozana Barabancea a făcut o surprinzătoare la scurtă vreme după ce băiatul său a ajuns la spital, de urgență. Andrew, care este un tânăr de 24 de ani, a suferit un infarct și a avut nevoie de îngrijiri medicale pentru mai multe zile.

ADVERTISEMENT

Cunoscuta cântăreață a presimțit că fiul său nu se simte tocmai bine, mai ales că avea febră și acuza dureri în piept. Instinctul de mamă și un zgomot care a trezit-o noaptea a făcut-o să apeleze numărul de urgență 112.

Ambulanța l-a transportat direct la o unitate medicală, în timp ce artista a urmat-o îndeaproape. Jurata de la Te cunosc de undeva a dezvăluit că la spital medicii i-au făcut fiului său o coronarografie. Nu i-au pus stand la inimă. N-au putut să îi facă injecţie prin mână, ci în picior.

ADVERTISEMENT

„S-a chinuit groaznic. Când a venit la terapie intensivă doctorii aveau dubii că ar fi totuși infarct. Ei susţineau că ar fi fost o miocardită acută cu mușchiuri, vârful inimii. Vârful inimii foarte inflamat și l-am monitorizat.

Am rugat un preot să se ducă să îl împărtășească. Și l- am împărtăşit. Și la terapie intensivă, dacă ești, nu te spovedești, nu ţii post, te împărtăşeşte pe loc. Și am făcut asta”, a explicat Ozana Barabancea pentru .

ADVERTISEMENT

Ozana Barabancea, o persoană credinciosă

Ozana Barabancea este o persoană credincioasă, având o relație specială cu Divinitatea. Vedeta de la Antena 1 a reușit să depășească de fiecare dată momentele de cumpănă prin intermediul rugăciunii. A simțit același sprijin și în cazul fiului său, Andrew.

ADVERTISEMENT

„Și s-a văzut clar o ameliorare plus, că am fost la biserică, am fost la maslu, adică… Bine, e clar că nu este cel mai simpatic loc, să stai într-un spital, evident. Și de-aia probabil că și el a spus că vreau acasă, vreau acasă.

Acasă n-ai monitorizarea, decât că eu rămân fără aer. Când știu că are palpitații, nu-i arăt. A stat cinci zile la Terapie Intensivă după ce a venit, iar pe 2-3 mai l-au băgat pe salon, iar după l-au externat.

Nu știu dacă a fost cea mai bună variantă, pentru că era acasă şi tot așa a acuzat iarăşi febră, iarăși, dureri şi nu numai. Şi palpitaţii”, a mai spus Ozana Barabancea, pentru sursa citată mai sus.