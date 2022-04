Ozana Barabancea, întâlnire emoționantă după 12 ani. Jurata Te cunosc de undeva, surpriză în timpul unui concert religios

Ozana Barabancea a avut parte de o surpriză de proporții în timpul unui concert de muzică religioasă, unde a fost invitată să susțină un moment intitulat ”Priceasnă Ce folos”, ce s-a desfășurat sâmbătă, 9 aprilie, în Catedrala Sfântul Nicolae din Oltenița. Jurata emisiunii Te cunosc de undeva și-a întâlnit un fost elev, preot, căruia i-a dat lecții de canto în urmă cu 12 ani.

Surpriza de care a avut parte Ozana Barabancea la un concert, înainte de Paște

Ozana Barabancea a fost acompaniată de 40 de preoți la concertul extraordinar de cântece religioase ”Postul Mare-Pași spre Înviere”, ce s-a desfășurat la Catedrala Sfântul Nicolae din Oltenița.

Soprana a fost acompaniată de Corala ”Sf. Antim Irvireanul” a Protopopiatului Oltenița, dirijată de Andrei Predescu și de Corul de copii ”Sf. Alexandru” al Catedralei din Oltenița, dirijat de preotul Cristian Necula.

Surpriza Ozanei Barabancea nu a fost mică atunci când, printre cei 40 de preoți din corul care a acompaniat-o, l-a zărit și pe preotul Dumitrache, cel căruia i-a predat lecții de canto, în urmă cu 12 ani.

”Sunt fericită și onorată că am cântat alături de colegul meu, Andrei Predescu, muzician, teolog, pictor și dirijor la Protoeria Oltenița, unde am fost acompaniată de Corala Sf Antim Ivireanu, formată din 40 de preacucernici preoți. Am descoperit printre dânșii un fost elev de-al meu de acum 12 ani. Pentru mine a fost o surpriză foarte plăcută”, a declarat soprana Ozana Barabancea, pentru FANATIK.

”Amintirile sunt frumoase când îi aveam pe părinți, pe sora și pe bunici lângă mine”

Pentru Ozana Barabancea sărbătorile sunt dureroase, de fiecare dată. Este momentul în care își dă seama că nu-i mai are alături nici pe părinți și pe bunici, nici pe sora ei. De aceea, de Paște nu are amintiri frumoase, decât din perioada în care mai trăiau toți cei dragi sufletului. Golul lăsat de ei a fost umplut, peste ani, de cei doi copii, Andrew și Gloria, pe care îi consideră îngerii ei păzitori.

Pe Gloria, fata ei, în vârstă de 18 ani, În prezent, jurata de la emisiunea Te cunosc de undeva, difuzată de postul de Antena 1, a început filmările pentru cel de-al 17-lea sezon al acestui show, ce vine la pachet cu o mulţime de surprize.

”Amintirile sunt frumoase când îi aveam pe părinți pe sora și pe bunici lângă mine…. Acest gol a fost reumplut după ani și ani de suferința singurătății prin prezența copiilor mei, îngerii mei păzitori, Andrew și Gloria!”, a mai declarat, pentru FANATIK, jurata de la Te cunosc de undeva.

Vrea să mai viziteze locurile sfinte din Israel

Cât timp a fost pandemia, vedeta nu a mai călătorit decât în țară. Acum, Ozana își dorește enorm să mai ajungă să viziteze locurile sfinte din Israel, alături de copiii ei, Andrew și Gloria. Cum restricțiile s-au ridicat, iar turiștii pot păși în Țara Sfântă și fără vaccinul anti-Covid, cu prima ocazie, soprana își va lua copiii și va pleca din nou pe urmele lui Iisus Hristos.

”Urma să plecăm în Israel în urmă cu doi ani, dar a venit pandemia. Aveam biletele achiziționate. O să mai mergem cu prima ocazie în Țara Sfântă”, susține jurata de la Te cunosc de undeva.

Fata sopranei este elevă în clasa a Xl-a

la Colegiul Național de muzică George Enescu din București. În pandemie, fata sopranei s-a axat pe studiu, iar vedeta spune că pandemia i-a priit fetei sale, Gloria.

”Gloriei i-a priit pandemia pentru că s-a concentrat pe studiu, a participat la festivaluri online și a evoluat mult. Chiar a debutat anul trecut cu orchestra simfonică sub bagheta mea, a fost o premiera mondială: mama dirijor, fiica solist instrumentist.

A avut șansa unică să-l convingă pe cel mai apreciat concert maestru, Virgil Zvorișteanu, de la Orchestra Națională Radio, să cânte alături de noi, la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu”, spune jurata de la emisiunea Te cunosc de undeva, Ozana Barabancea.

Fiul vedetei, Andrew, are 21 de ani și este student la Conservator, în București.

”Andrew are 21 de ani și este student la UNMB la Compoziție Jazz. La un moment dat am fost colegi, eu la master și el la licentă. Ne întâlneam, ne salutam și porneam mai departe. E un sentiment special să fi coleg cu copiii tăi. M-am simțit mai tânără și asta m-a obligat. M-a obligat să învăț bine. Mi-e dor de facultate, dar cum am intrat la doctorat. Deci, nu mă las”, spune aceasta.

Pe 16 aprilie susține primul concert după restricții

Pe data de 16 aprilie, Ozana Barabancea va susține primul ei concert după ridicarea restricțiilor impuse de autorităților împotriva COVID-19. Evenimentul are loc la Teatrul Elisabeta din București. Soprana va dirija Orchestra Lumini Sonore, va cânta și va recita poezii. Printre invitații ei se numără Arlinda Morava ( Albania), Vlad Miriță, Cristian Faur, Cristiana Damian, Ina Elena Dinca, și, bineînțeles, copiii interpretei, Gloria Barabancea și Andrew Barabancea.