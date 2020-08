Ozana Barbancea, în lacrimi. Vedeta a fost hărțuită și a chemat de urgență Poliția. Prima reacție

ADVERTISEMENT

Eu am fost abordata de o persoană acum doua săptămâni , cred ca era o puștiaică, ce si a manifestat dorinta de a mi face o pagina de fani . Eu am refuzat o ! A devenit agresiva si mi tot scris de pe 7-9 conturi ! Am apucat sa i le raportez la timp ! Apoi si-facut cont cu numele meu pe tik toc ! Apoi aici . A facut tot felul de grupuri in care eu sunt ținta miștourilor ei ! Cred că acest comportament e de la Pandemie , incerc să- i găsesc o scuză dar cred că e imposibil !Am simțul umorului și țin la glumă dar asta e agresivitate, instigare la ură, e blasfemie și mi-a pierit orice zâmbet . Am făcut sesizarea la poliție și vor fi identificate toate I.P .urile și toți vor răspunde in fața legii . Vă atasez aici legea: https://m.mediafax.ro/social/legea-a-fost-promulgata-hartuirea-si-amenintarile-online-inclusiv-publicarea-pozelor-intime-vor-fi-considerate-violenta-domestica-19385468 @politiaromana.ro

