De ce a fost trecut Ozil pe linie moartă la Arsenal. Sumele imense pe care le câștigă germanul

Mesut Ozil (32 de ani) are zilele numărate la Arsenal. Managerul Mikel Arteta nu l-a folosit niciodată în acest sezon pe mijlocașul german, un scenariu pe care nimeni nu și-l imagina în urmă cu puțin timp.

În 2013, fostul campion mondial a ajuns la Londra în schimbul celor 47 de milioane de euro plătite lui Real Madrid. Șapte ani mai târziu, Ozil s-a trezit în situația de a nu mai fi inclus în lotul de 25 de jucători pe care Arsenal îi va folosi în Premier League. În plus, el nu a prins nici lista pentru Europa League, astfel că până în ianuarie nu va putea juca în niciun meci oficial.

Contractul lui Ozil cu „tunarii” expiră în luna iunie a anului viitor, dar șefii de pe Emirates și-ar dori să scape mai devreme de purtătorul tricoului cu numărul 10. Principalul motiv este salariul uriaș pe care neamțul îl are la Arsenal.

Ozil încurcă planurile financiare ale lui Arsenal

Fără să joace vreun meci oficial din martie și până în prezent, Mesut Ozil primește săptămânal 388 de mii de euro doar pentru a se pregăti cu clubul din nordul Londrei. El este al doilea cel mai bine plătit jucător de la Arsenal, lider în acest clasament fiind Pierre-Emerick Aubameyang, cu aproximativ 400 de mii de euro pe săptămână.

Prin urmare, dacă va rămâne pe Emirates, chiar și fără să joace vreo secundă pentru echipa lui Mikel Arteta, Mesut Ozil va ajunge să încaseze un total de aproximativ 25 de milioane de euro din martie 2020 și până în luna iunie a anului viitor, atunci când urmează să rămână liber de contract.

Bonus uriaș de loialitate

Conform The Athletic, recent, Arsenal a băgat adânc mâna în buzunar pentru Ozil. Germanul avea în contract o clauză în care fotbalistul intrat în ultimul an de contract trebuie să primească un bonus de loialitate de nouă milioane de euro.

Presa britanică scrie că Arsenal mai are un motiv întemeiat pentru care își dorește să scape de Ozil. Fostul campion mondial ar trebui să primească bani la fiecare apariție în tricoul „tunarilor”, ceea ce l-a determinat pe Arteta să nu îl utilizeze deloc în ultimele șapte luni.

Mesut Ozil a luat cuvântul: „Nu voi lăsa să se termine așa”

După toată tevatura creată din cauza situației sale la club, Mesut Ozil a luat cuvântul și a postat pe Instagram un mesaj pentru fanii săi și pentru cei ai lui Arsenal.

„E un mesaj dificil pe care trebuie să-l scriu pentru fanii lui Arsenal. Sunt total dezamăgit de faptul că nu am fost inclus în lotul pe care Arsenal l-a înregistrat. De când am semnat prelungirea contractului în 2018, am dat dovadă de loialitate față de acest club, dar am sesizat că nu e și un sentiment reciproc din partea clubului față de mine.

Am încercat în fiecare săptămână să mă antrenez în speranța că voi primi o șansă, am încercat să-mi păstrez un tonus bun. Din acest motiv nu am avut nicio reacție până acum. Înainte să se declanșeze criza provocată de coronavirus, am stat de vorbă cu Arteta, am ajuns la un numitor comun și am sperat că se vor îndrepta lucrurile.

Lucrurile s-au schimbat apoi. Nu mi s-a mai dat voie să mă antrenez cu echipa. Ce pot să mai spun!? Am mulți prieteni în echipă și în oraș. Nu voi lăsa să se termine așa acest al optulea meu sezon la Arsenal!”, a postat Mesut Ozil pe contul oficial de Instagram.

Mesut Ozil se încăpățânează să rămână pe Emirates, indiferent de ceea ce își dorește Arsenal. În perioada de mercato recent încheiată, germanul a avut oferte din Golf, dar nu le-a dat curs, dorința sa fiind aceea de a-și duce la bun sfârșit înțelegerea pe care o are cu Arsenal.

Echipa lui Mikel Arteta va încerca să îl vândă în următoarea perioadă de transferuri pe Ozil, dar este puțin probabil ca acest lucru să se întâmple având în vedere că mijlocașul devine liber de contract în vara lui 2021.

