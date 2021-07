(P) Borsec, Regina Apelor Minerale, sărbătoreşte 215 ani de tradiţie şi prestigiu

Istoria începe mult mai în urmă în timp când apa Borsec a devenit faimoasă datorită proprietăţilor sale curative. Cunoaşterea izvoarelor Borsecului datează de pe vremea romanilor, care le-au descoperit după cucerirea Daciei. Încă din secolul al XVIII-lea Borsecul era renumit ca staţiune balneo-climaterică datorită calităţilor terapeutice ale apelor sale minerale, bolnavi din toate părţile Europei mergând la Borsec pentru tratament.

Anul 1803 se leagă de povestea vienezului Valentin Gunther, care, bând din apa Borsecului, se vindecă miraculos de o boală considerată incurabilă la acea vreme. Uimit și sedus de calitățile sale, acesta își propune să convingă o rudă a sa, consilier municipal la Viena, să toarne minunea în sticle și să o facă accesibilă lumii întregi.

Consilierul se numea Anton Zimmethausen, care, în 1805, îşi muta reşedinţa la Borsec şi începea o amplă campanie de construcţii de drumuri şi a unei fabrici de sticlă, ajutat de Eisner, un experimentat sticlar. O dată cu el, din Austria, Boemia, Bavaria şi Polonia au sosit în Borsec experţi în fabricarea sticlei. Numele acestora s-au păstrat până astăzi prin urmaşii lor: Schiller, Vild, Talmayer, Birman, Kamenitzky sau Eigel. Pentru vienezul Zimmethausen, Borsecul a reprezentat mult mai mult. Construirea fabricii de îmbuteliere a apei a reprezentat visul împlinit al vieţii sale.

Astfel, în 1806, Zimmethausen şi Eisner încep îmbutelierea industrială a apei Borsec.

Trei milioane de litri de apă minerală erau îmbuteliaţi şi transportaţi cu carele în Transilvania, Moldova, Muntenia, Ungaria şi Viena. Se spune că în acea vreme îmbutelierea se făcea doar în zilele cu lună plină, atunci când presiunea atmosferică era maximă, pentru a crește și a lega astfel și conținutul de dioxid de carbon al apei minerale. Borsec a devenit industrie şi a dat posibilitatea unui număr tot mai mare de oameni să beneficieze de gustul şi de calităţile curative ale apei sale minerale.

Încă de la începuturile sale industriale, Borsec a fost încununată cu titlul de „Regină a apelor minerale” de către Împăratul Franz Josef. Mai aproape în timp, în anul 2004, la cea mai importantă competiţie de profil care are loc în Statele Unite, Borsec a primit titlul de „Cea mai bună apă minerală din lume”.

Ideea de continuitate şi de permanenţă este subliniată şi de faptul că, în 215 ani, la Borsec s-au îmbuteliat peste 40 de miliarde de litri de apă minerală naturală!

Aceste succese ilustrează faptul că România are cu ce să se mândrească, are valori care trebuie recunoscute, susţinute şi purtate cu demnitate peste tot în lume.

“Sunt foarte bucuroasă că pot avea în grijă acest brand minunat, această apă deosebită, că Borsec crește an de an atât în preferințele consumatorilor, dar și în cotă de piață, câștigând tot mai multe inimi. Raportat la anul 1806, în prezent se îmbuteliază cu aproape 16.000% mai mult”, a declarat Mihaela Drăghici, Director PR Romaqua Group.

Apa minerală naturală Borsec, descoperită de peste 2.000 de ani, reprezintă cu adevărat una dintre cele mai generoase şi valoroase bogăţii ale naturii. De-a lungul istoriei, Borsec a rămas una dintre cele mai bune ape minerale naturale din lume, atât din punctul de vedere al calităţii, cât şi al proprietăţilor curative.

Borsec este un nume care se identifică cu apa minerală românească. Numele Borsec provine, după unii autori, din expresia generică “borviz” (apă minerală) şi “borviz szek” (scaunul apei minerale), denumire care se dă, în general, locului unde apa iese din pământ. Din prescurtarea acestor două cuvinte, eliminându-se cuvântul “viz” (apa), care se subînţelege, a rezultat cuvântul Borsec. După o altă versiune, Borsec provine de la denumirea apă pentru vin (bor), apele minerale cu gust neutru având calitatea de a nu denatura gustul vinului. De aici şi numele pârâului principal al depresiunii, denumit pârâul Vinului, iar cuvântul szek (scaun) reprezintă forma politico-administrativă de organizare a vechilor scaune de judecată ale populaţiei autohtone.

De la 3 milioane de litri de apă minerală cât se îmbuteliau în 1806, anul trecut s-a ajuns la peste 480 de milioane de litri, iar acest lucru se datorează tehnologiei moderne de îmbuteliere, de mare capacitate.

Borsec este lider pe piața apelor îmbuteliate, cu o cotă de piață în volum de 31,7%, și 35,7% în valoare, conform datelor furnizate de compania Market Vektor. Exportul de apă minerală naturală Borsec, deși este doar un export de imagine, nefiind un obiectiv major al companiei Romaqua Group, se realizează în 20 țări.

Borsec a devenit în cele peste două secole un succes industrial românesc imens, o veritabilă valoare naţională, cunoscută şi recunoscută atât în ţară cât şi în străinătate. Sunt puţine mărci atât de vechi în lume, cu o asemenea longevitate şi cu un asemenea prestigiu.

