(P) Nicolae Ciucă: ”Fiecare dintre voi are dreptul și șansa de a-și decide propriul destin. Duminică, votați cu inima!”

Președintele PNL, , vineri, la finalul campaniei electorale, să meargă, duminică, 9 iunie, la vot ”pentru țara noastră și pentru viitorul nostru comun”.

”Duminică, votați cu inima!”

Nicolae Ciucă a subliniat că ”aceste alegeri ne pun în fața unei decizii care va modela viitorul orașelor și județelor noastre pentru următorii patru ani”.

Potrivit liberalului, asupra ”drumurilor pe care ne conducem copiii la școală, asupra calității educației pe care o vor primi și asupra stării spitalelor de care depindem în momente de cumpănă. Este o decizie cu greutate, pentru comunitățile noastre, pentru copiii noștri și pentru viitorul nostru”.

”Am avut bucuria de a călători mult prin țară în ultima vreme. Am vizitat zeci de localități și am întâlnit mii de oameni, discutând cu alegători simpatizanți ai tuturor partidelor. Am împărtășit bucuriile și tristețile voastre, râsetele și lacrimile. Dar, cel mai important, am văzut ceea ce ne unește pe toți: dorința comună de a construi o viață mai bună pentru România și pentru familiile noastre.

Astăzi mă adresez tuturor alegătorilor, indiferent de opțiunile politice. Am văzut comunități înflorind datorită muncii aleșilor locali. Am văzut, însă, și locuri unde oamenii încă se luptă pentru un trai decent, unde mai este mult de lucru. După 9 iunie, îmi doresc ca toți cei care vor câștiga încrederea cetățenilor să se angajeze să dezvolte comunitățile pe care le conduc”, a transmis, vineri, Nicolae Ciucă.

”Dacă nu votați, alții vor decide soarta”

Șeful PNL a vorbit despre importanța votului și puterea pe care o au românii care își exercită acest drept, menționând că viitorul României depinde de această acțiune.

”Votul vostru este puterea voastră și el va influența viitorul României. Cariera mea militară m-a învățat că siguranța și binele nostru depind de acțiunile noastre. Dacă nu votați, alții vor decide soarta orașelor și comunităților în care trăim.

Cui ar trebui să-i acordați votul? Nu mă voi angaja într-o politică de învinuire, nu voi vorbi despre adversarii noștri. Acest mod de a acționa a făcut rău României de prea multe ori în trecut”, a mai spus liberalul.

De asemenea, Nicolae Ciucă a enumerat motivele pentru care crede că partidul pe care îl conduce merită încrederea românilor.

”În ultimele zile, m-am întâlnit cu sute de candidați ai Partidului Național Liberal. Am vorbit despre realizărilor lor, le-am cunoscut familiile și am văzut angajamentul lor de neclintit. Sunt mândru să îi numesc colegii mei, uniți în eforturile lor de a aduce o schimbare în bine în fiecare comunitate.

Suntem martorii unui moment de referință în istoria postdecembristă a României. Un moment la care noi, liberalii, am contribuit în mod semnificativ. Niciodată până acum nu am avut atât de multe proiecte realizate sau în curs de derulare, majoritatea finanțate din fonduri europene. Județele și municipiile conduse de liberali arată considerabil mai bine față de acum patru ani. Noi, liberalii, conducem astăzi cele mai dezvoltate și prospere județe. Iar acest lucru nu este întâmplător, ci este datorită faptului că avem, de departe, cei mai buni primari și președinți de Consilii Județene.

Toate aceste realizări sunt deosebit de importante, dar mai este ceva și mai valoros de atât. Noi, liberalii, nu vorbim doar despre șantiere, betoane, oțel și asfalt. Noi, liberalii, avem în primul rând valori, valori în care credem și care provin din istoria noastră de 149 de ani. Unitatea, respectul față de democrație și statul de drept, păstrarea tradițiilor și sprijinirea familiilor”, a afirmat Ciucă.

Mai mult, șeful PNL și-a manifestat încrederea că liberalii ”își vor respecta promisiunile, își vor servi comunitățile cu onestitate și integritate și se vor lupta pentru interesul României la Bruxelles”.

”Dragi români, fiecare vot contează”

Totodată, el le-a transmis politicienilor că trebuie să își amintească de datoria pe care o au față de cetățeni, țară și interesul național.

”Fac apel la toți politicienii din întregul spectru politic să își onoreze jurământul, să se concentreze pe fapte, proiecte și realizări pentru comunitățile și viitorul României”, a menționat Nicolae Ciucă.

Liberalul le-a transmis românilor că fiecare vot contează și le-a cerut ca duminică, să voteze cu inima.

”Dragi români, fiecare vot contează. La alegerile locale și europarlamentare. Fiecare dintre voi are dreptul și șansa de a-și decide propriul destin.

Duminică, votați cu inima și fie ca alegerea voastră să fie răsplătită cu o muncă onestă și onorabilă din partea celor aleși. Haideți să construim împreună o Românie mai puternică într-o Europă mai puternică!, a conchis Nicolae Ciucă.

