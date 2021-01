Pablo Cortacero, anunţul momentului pentru Dinamo: “Nu vând acţiunile!” Ce acord are cu Cosmin Contra

Problemele cu banii sunt la ordinea zilei la Dinamo, însă Pablo Cortacero a anunţat că nu vrea să vândă acţiunile pe care le deţine la clubul din Şoseaua Ştefan cel Mare. În plus, ibericul a anunţat ce acord are cu Cosmin Contra, fostul antrenor al echipei.

FANATIK a anunţat în exclusivitate că există o ofertă de 1.000.000 de euro pentru acţiunile lui Pablo Cortacero. Cu toate acestea, omul de afaceri din Spania a susţinut că nu vrea să plece de la echipă.

Mai mult decât atât, chiar dacă este hulit de toată suflarea dinamovistă, Pablo Cortacero a anunţat că vrea să rămână cel puţin trei ani la club şi a lansat noi promisiuni.

Anunţul făcut de Pablo Cortacero în privinţa acţiunilor la Dinamo

“Nu vreau să vând acțiunile pe care le am la Dinamo! În principiu, vreau să rămân aici minimum 3 ani, pentru a duce la capăt proiectul. Vom vedea ce va fi, dar acum așa gândesc. Vreau să îndeplinim ce am spus la prezentare, când am preluat clubul. Vreau să facem lucrurile pe care în aceste patru luni, din cauza unor circumstanțe nefericite, nu am putut să le facem.

Vrem să facem un club puternic, să mărim zona sportivă, în special pentru copii și juniori. Vreau ca Dinamo să rămână un club mare și să nu avem datorii, ba dimpotrivă să fie bani în conturi pentru a desfășura activitatea liniștiți”, a declarat Pablo Cortacero pentru prosport.ro.

O nouă promisiune şi pentru Cosmin Contra

FANATIK a anunţat în exclusivitate că fostul antrenor al lui Dinamo, Cosmin Contra, a depus memorii ca să-şi primească restanţele salariale. Fanii din DDB l-au rugat pe “Guriţă” să renunţe la bani, însă acesta nu a putut să fie înduplecat.

Din informaţiile FANATIK, Cosmin Contra cere 65.000 de euro, restanţele salariale din perioada în care a antrenat-o pe Dinamo. Cu tot cu plata taxelor, suma finală ajunge la 100.000 de euro, ceea ce ar fi o gaură uriaşă în bugetul şi aşa subţiat al clubului.

Pablo Cortacero a susţinut că are un acord cu Cosmin Contra şi fostul antrenor îşi va primi banii pe lunile în care a pregătit-o pe Dinamo.

“Am vrut să ne înțelegem și cu Contra înainte ca el să își depună memoriul. Avem un acord și va primi banii pe lunile pe care le-a muncit. Clubul va face asta cu toată lumea, va achita tot ce s-a lucrat efectiv. De asta am făcut tot posibilul să avem acorduri cu fiecare în parte”, a mai spus Pablo Cortacero pentru sursa citată.

