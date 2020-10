Pablo Cortacero, coincidenţe dubioase la Almeria şi Dinamo: “Avem nevoie de bani, nu de el”

Dinamo stă pe un butori de pulbere de câteva săptămâni, iar situaţia financiară a clubului este din ce în ce mai dificilă. FANATIK a analizat tentativa lui Pablo Cortacero de a pune mâna pe Almeria, iar planurile spaniolului sunt copie la indigo cu ceea ce se întâmplă în prezent la formaţia din Şoseaua Ştefan cel Mare.

Înainte s-o preia pe Dinamo, Pablo Cortacero a încercat să cumpere clubul Almeria, însă nu a reuşit să ducă la bun sfârşit tranzacţia. În vara anului 2018, ibericul îşi anunţa intenţia de a intra în fotbalul spaniol, iar ţinta era clubul care tocmai terminase pe locul 18 în Segunda Division.

Doi ani mai târziu, în 2020, Pablo Cortacero a preluat-o pe Dinamo. Omul de afaceri spaniol a devenit patronul “câinilor”, dar situaţia financiară a clubului este legată de un fond de investiţii cu sediul în Luxemburg, la o adresă unde mai sunt trecute alte 5.375 de firme, aşa cum FANATIK a anunţa în exclusivitate pe 13 august 2020.

Prima coincidenţă din planurile lui Pablo Cortacero la Almeria şi Dinamo: apelează la fonduri de investiţii

La scurt timp după ce Pablo Cortacero s-a arătat interesat de preluarea Almeriei, presa locală scria despre planurile omului de afaceri. În spatele acţiunii stătea, la fel cum s-a întâmplat în cazul lui Dinamo, un fond de investiţii străin. Pentru operaţiunea Almeria, Pablo Cortacero ar fi apelat la elveţieni, aşa cum Tony Hernandez scria într-un editorial pentru La Voz de Almeria.

Jurnalistul spaniol era neîncrezător că Pablo Cortacero şi fondul de investiţii din Elveţia ar putea să ajute clubul Almeria. Titlul editorialului spune totul: “Almeria are nevoie de bani, nu de Cortacero”.

“Când văd interesul lui Pablo Cortacero pentru cumpărarea Almeriei şi sumele enunţate, nu mai înţeleg nimic. Singurul lucru care îmi trece prin minte este că numele Cortacero rimează cu bani (n.r. bani este tradus dinero în limba spaniolă).

Nu ştim care este capacitatea economică pentru a prelua Almeria, mai ales când totul se reduce la un fond de investiţii din Elveţia. Sunt doar intermediari. Almeria are nevoie de bani şi nu să fie cumpărată de Pablo Cortacero, care este doar imaginea unui fond de investiţii şi atât”, scria Tony Hernandez pe 10 iunie 2018, la curt timp după ce Pablo Cortacero îşi anunţase intenţia.

Coincidenţa a doua: Pablo Cortacero se simte atacat de ziarişti

Editorialul din La Voz de Almeria nu a rămas fără un răspuns din partea lui Pablo Cortacero. La scurt timp, omul de afaceri publica un comunicat de presă cu patru idei clare, una dintre acestea fiind adresată jurnaliştilor spanioli. În prezent, după ce banii promişi nu au ajuns încă la Dinamo, Cortacero, dar şi Rufo Collado, împrumută stilul folosit în 2018 la Almeria.

“Regret enorm apelativele folosite de un anumite ziar, pe care îl consider serios şi obiectiv, despre persoana mea, fără ca cineva să mă cunoască sau să ştie cum sunt. Autorul a dat dovadă de lipsă de respect şi neprofesionalism”, spunea Pablo Cortacero pe 25 iunie 2018.

“Totul este o minciună, nu e nicio problemă. Eu nu am zis niciodată că am virat 800.000 de euro, nu știu de unde a scos presa și asta. Ni se aduc prejudicii mari și ni se fac probleme, pentru că toată lumea scrie că cine e Pablo Cortacero, că fondul de investiții s-a retras, dacă doar el singur e investitor, dacă nu e… Nu pot să accept că vor să creeze un dezechilibru la club, nu știu cine are intenții ascunse, ce oameni doresc să ne facă rău, dar nu este adevărat tot ce se discută”, a spus recent Pablo Cortacero.

Coincidenţa a treia: 20.000.000 de euro la Almeria versus 19.000.000 de euro la Dinamo

La începutul lunii iunie 2018, când a apărut informaţia că Pablo Cortacero vrea să cumpere clubul Almeria, suma vehiculată în presa din Spania era de 20.000.000 de euro. Fondul de investiţii din Elveţia, reprezentat de Pablo Cortacero, ar fi urmat să plătească aceşti bani în schimbul acţiunilor lui Alfonso Garcia.

Doi ani mai târziu, la Dinamo, Pablo Cortacero anunţă o sumă asemănătoare, o garanţie care ar urma să fie prezentată până la sfârşitul săptămânii. Mai exact, omul de afaceri spaniol a promis că va oferi dovada a 19.000.000 de euro, bani care ar urma să intre în conturile lui Dinamo.

La Almeria au venit arabii în 2019

Alfonso Garcia, patronul Almeriei între 2003 şi 2019, a negat tratativele cu Pablo Cortacero. “Nu este nimic. Pentru a vinde ceva trebuie să existe şi un cumpărător”, spunea finanţatorul clubului la finalul lunii iunie 2018.

Un an mai târziu, în 2019, acţiunile lui Alfonso Garcia la Almeria au fost cumpărate de Turki Al-Sheikh, după ce a plătit 20.000.000 de euro. Acesta fusese patronul formaţiei Pyradmids FC între 2018 şi 2019 şi consultant în Ministerul Sportului din Arabia Saudită.