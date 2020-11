Pablo Cortacero, discurs războinic: “Îl dau afară pe Contra! E lipsă de loialitate”

Cosmin Contra ar putea fi dat afară de Pablo Cortacero pentru că spaniolul nu este mulțumit de felul în care se comportă antrenorul. Cortacero știe și numele noului antrenor, însă nu l-a dezvăluit încă.

După ce a fost înlocuit din funcția de președinte al Consiliului de Adiministrație de la Dinamo București, Pablo Cortacero a declarat pentru cei de la ProSport că-l va demite pe tehnicianul Cosmin Contra, spunând că nu e satisfăcut de modul în care el se comportă față de echipa din București.

„Cosmin Contra nu va mai continua la Dinamo. Va pleca după meciul de Cupă, cu siguranță. Îl dau afară nu doar pentru lipsa de loialitate față de Pablo Cortacero și pentru ce a zis, ci și pentru lipsa de respect față de Dinamo.

Contra ar putea pleca de la Dinamo

Atitudinea lui și tot ce a făcut în ultima perioadă au determinat această decizie. Vom rezolva totul curând. Am deja un acord cu viitorul antrenor, dar nu vă pot spune numele lui deocamdată”, a spus Pablo Cortacero, conform ProSport.

Afaceristul din Spania a fost deranjat de declarațiile din ultimul timp ale antrenorului de la Dinamo. Tehnicianul a spus în multe rânduri în ultima perioadă că a fost păcălit de spanioli și chiar a zis că poate pleca de la Dinamo dacă problemele financiare vor continua.

„Nu sunt genul care să renunț la greu. M-am simțit păcălit din mai multe puncte de vedere, dar nu sunt genul care să renunț la greu”, a zis Contra la începutul lui noiembrie.

Contra vrea și el să plece de la Dinamo

Antrenorul lui Dinamo a spus săptămâna cealaltă că vrea să părăsească formația și și-a negociat plecarea. Clauza sa de reziliere este de 200.000 de euro, însă tehnicianul a cerut salariul pentru trei luni de muncă, adică 90.000 de euro. „Cred că nu au să-mi dea nici banii aceștia”, a comentat ironic Cosmin Contra în legătură cu cei care ar fi trebuit să plătească salariile celor de la Dinamo.

Pablo Cortacero a fost dat afară astăzi din funcția de președinte al Consiliului de Administrație de la Dinamo. Locul său a fost luat de Constantin Eftimescu, iar peste 14 zile va fi o ședință a ”Consiliului”.

Contra nu mai are de gând să antreneze în țară. „Pentru mine, experiențele în România se termină cu acest proiect. Nu mă mai interesează nici naționala, nici echipele de club. Nu mai există nicio cale de împăcare. În niciun caz. Am fost așa de naiv și am crezut în niște oameni că vor face din Dinamo un club cum a fost înainte”, a spus Cosmin Contra pentru antenasport.ro.

