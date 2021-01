Pablo Cortacero este atacat de unul dintre foștii jucători ai lui Dinamo: ”A devenit imposibil să continuăm așa”

Pablo Cortacero a fost criticat de către unul din foștii fotbaliști ai lui Dinamo. Jucătorul a declarat în presa din Spania că ”devenise imposibil să continue la Dinamo”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Liber de contract și după mai mult de 30 de zile de la plecarea de la Dinamo, Isma Lopez (30 de ani) regretă situația financiară de la fostul său club.

Isma Lopez face parte din grupul jucătorilor care încă nu au semnat un nou contract cu o altă echipă după ce au plecat de la formația din Ștefan cel Mare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Isma Lopez a pus tunurile pe Pablo Cortacero

Mai mult, apărătorul stânga a spus că ar fi vrut să rămână la Dinamo, însă nu a mai putut accepta să fie păcălit de managementul condus de spanioli. Aleix Garcia și Tomas Mejias au semnat cu alte echipe după despărțirea de Dinamo.

În același timp, jucătorul de 30 de ani nu a reziliat înțelegerea cu Dinamo de comun acord și poate să le ceară celor de la FIFA mai mult de trei salarii neplătite. Există posibilitatea să vrea numai banii pentru care a muncit și nu aproximativ 200.000 de euro suma la care ar ajunge tot contractul, ținând cont de felul cum a vorbit jucătorul cu origini basce.

ADVERTISEMENT

„A fost greu, m-am simțit bine acolo. Tot ce ni s-a promis arăta foarte bine. Fiind parte integrantă mi-am dat seama de amploarea clubului. Am fost foarte fericit, am apărat un tricou istoric. Dar tot ce am vorbit despre îmbunătățirea facilităților și gestionarea zilnică nu a fost făcut. E un club mare, dar încă trăiește în trecut.

Proiectul pe care ni l-au vândut nu a apărut. Nici contractul nu a fost îndeplinit și a devenit imposibil să continuăm așa. Asta mă întristează fiindcă era un loc în care aș fi petrecut timp”, a zis Isma Lopez într-un interviu acordat pentru diariodenavarra.es.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Echipele din cariera lui Isma Lopez

Lopez a fost primul fotbalist spaniol adus în ”era Cortacero”, dar și printre primii care au părăsit echipa. La 7 formații a evoluat jucătorul de-a lungul carierei: Zaragoza, CD Lugo, Bilbao, Gijon, Omonia Nicosia, Tenerife și Dinamo.

Isma Lopez a evoluat în 8 meciuri pentru Dinamo în campionatul României, în actualul sezon și nu a marcat niciun gol. El a mai bifat o partidă în Cupa României. Lopez este cotat la 500 de mii de euro pe site-ul Transfermarkt.

ADVERTISEMENT