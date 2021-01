Pablo Cortacero, interviu exploziv pentru Fanatik: “DDB nu va conduce niciodată Dinamo! Totul este ilegal!”. Exclusiv

Pablo Cortacero rupe tăcerea într-un interviu exploziv pentru FANATIK despre situaţia dramatică de la Dinamo. Jucătorii nu şi-au văzut banii de 5 luni, fanii din programul DDB vor să preia controlul de la patronul iberic şi datoriile se acumulează cu repeziciune.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Patronul spaniol a răspuns celor mai fierbinţi întrebări şi spune că nu are de gând să renunţe nici în ruptul capului la clubul pe care l-a preluat în luna august. Pablo Cortacero i-a atacat pe suporterii acţionari din programul DDB pe care îi acuză că fac lucruri ilegale şi le transmite că nu vor conduce niciodată clubul.

Pablo Cortacero a fost în dificultate când a fost întrebat de falimentul Benel International, compania pe care o reprezintă şi care ar deţine pachetul majoritar de la Dinamo. Iar în ceea ce priveşte banii pentru mărirea de capital, ibericul susţine că transferul de 5 milioane de euro este deja făcut, o nouă promisiune a ibericului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pablo Cortacero, interviu eveniment pentru FANATIK : “Tot ce semnează Eftimescu din postura de președinte este ilegal. Și va avea consecințe penale”

Domnule Cortacero, în primul rând vreau să vă întreb de ce s-a ajuns la acest război cu DDB?

– Nu este niciun război. Eu sunt recunoscător pentru că ajută clubul cu bani, dar este altceva să ia ei decizii, să angajeze oameni, pentru că totul este ilegal.

ADVERTISEMENT

Ce anume este ilegal?

– În primul rând Eftimescu nu poate fi președinte. Documentul de la Registrul Comerțului din România este clar. Pe 22 ianuarie 2021 se arată foarte clar cine este președintele clubului și cine este patronul. Cu asta spun totul. Președintele sunt eu. Așa că tot ce semnează Eftimescu din postura de președinte este ilegal. Și va avea consecințe penale. Nu știu dacă el semnează fiind amenințat, dar tot ce a semnat este ilegal. La tribunal eu am prezentat toată documentația, cine mă reprezintă, cine este în spatele meu din punct de vedere economic și știu tot ce se face la Dinamo și asta va avea consecințe. Eu sunt de acord că ne ajută din punct de vedere financiar, plătesc, dar li se vor înapoia banii pentru că aceste contracte sunt cu titlu de împrumut. Dar nu pot fi de acord să angajeze oameni, să ia decizii, să amenințe. Pe Dorin l-au amenințat, de aceea nu s-a putut prezenta la birou, nimeni nu se poate prezenta la birourile clubului. Asta nu se poate permite.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

VEZI AICI certificatul constatator din 22 ianuarie 2021

”Eu sunt principalul responsabil. Sunt o mulțime de oameni neplătiți din cauza mea. Nu se va ajunge niciodată la faliment”

Ok, dar pe cine avantajează acest conflict dintre dumneavoastră și DDB?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

– Din punctul meu de vedere nu este niciun război. Eu sunt principalul responsabil pentru că banii nu au ajuns în club deocamdată. Că sunt o mulțime de oameni neplătiți din cauza mea. Sunt responsabil, dar Dinamo nu va intra în faliment. Nu se va ajunge în niciun faliment. Eu am prezentat hârtiile conform cărora banii au ieșit din bancă la tribunal, am prezentat cine este în spatele meu din punct de vedere economic ca să vadă că nu am venit să băgăm clubul în faliment.

Atunci care este adevărul, domnule Cortacero? Asta vor să știe toți dinamoviștii! De ce nu intră banii? De ce promiteţi de 4 luni, mâine, mâine, săptămâna viitoare și niciodată nu ajung banii?

ADVERTISEMENT

– Da, am promis de multe ori și am greșit. Îmi asum asta. Au fost circumstanțe financiare foarte proaste, au fost întârzieri mari, s-au făcut lucrurile foarte prost, ăsta este adevărul, iar eu sunt primul responsabil. Important este să intre odată banii, să fie toți plătiți la zi și asta e. Și se va plăti tot. Cei care au plecat, s-au făcut acorduri cu ei pentru ca să nu ne denunțe la FIFA.

“Dacă nu aș fi fost sigur că am bani eu aș fi fost primul care ridicam mâna”

Nu aţi răspuns la întrebare. De ce nu au ajuns banii? Există acești bani?

ADVERTISEMENT

– Au fost întârzieri din diferite circumstanțe economice, am avut niște afaceri care s-au amânat din cauza COVID-19, din cauza a o mulțime de lucruri care n-au ieșit așa cum le-am planificat sau mi le-am dorit. Dar ceea ce pot să asigur este că nu este nimic ascuns în spatele meu, nimic întunecat, nu există nimic, absolut nimic! Încercăm să facem măcar acum, în ultimul ceas, lucrurile bine. Nu este nimeni interesat să ducă clubul în faliment în spatele meu. Să nu ne înșelăm. Dacă nu aș fi fost sigur că am bani eu aș fi fost primul care ridicam mâna și spuneam: «Uite, până aici am putut ajunge, plec și las clubul altcuiva. Dar nu este așa. Știu că sunt întârzieri mari, am intrat târziu, s-au făcut multe lucruri precipitate, dar s-a făcut și o majorare de capital, vor intra banii, s-au prezentat documentul conform căruia banii au fost transferați, dar și ce Fond de Investiții este în spatele meu».

Ce fond de investiție aveţi în spate? Că Benel International este în faliment.

– Cine spune asta?

“S-a făcut transferul pe 20 ianuarie și banii ar fi trebuit să intre deja la First Bank. Dar nu mai vreau să spun nimic”

Registrul Comerțului din Luxemburg. Am verificat personal…

– Dacă așa scrie acolo, înseamnă că așa este. Dar Benel Intenational este o societate care are în spate multe alte societăți. În acele societăți…. dar nu pot să spun mai mult.

Când vor veni banii?

– S-a făcut transferul pe 20 ianuarie și banii ar fi trebuit să intre deja la First Bank. Dar nu mai vreau să spun nimic. Când vor intra banii, vor scoate un document și o să anunț. Dar deja depinde de bancă. În fiecare zi se verifică la bancă dacă au intrat sau nu banii.

“Ca să intre 5 milioane de euro în România nu este atât de ușor. Dar transferul s-a făcut”

Dar știţi de ce nu intră banii?

– Ca să intre 5 milioane de euro în România nu este atât de ușor. Dar transferul s-a făcut.

De unde vin banii? Din Londra, de la fundația aceea, Logaro?

– Vin prin banca HCBS din Londra, da. Nu cred că va mai fi nicio problemă de această dată.

“Nu pot fi de acord ca fanii să angajeze un director sportiv pentru că nu sunt ei patronii clubului, să transfere jucători”

Bun, dar care este problema dumneavoastră cu suporterii? De ce aţi depus prin Alex Couto acel denunț la tribunal?

– Eu le mulțumesc suporterilor că ne-au ajutat financiar în situația asta grea. Ei pot să facă multe lucruri bune. Dar nu pot fi de acord să angajeze un director sportiv pentru că nu sunt ei patronii clubului, să transfere jucători, totul s-a prezentat deja la LPF și la FRF, s-a făcut un denunț în acest sens. Nu pot să ia decizii ei de capul lor. E ca și cum tu ai un site și vin suporterii peste tine să ia decizii în locul tău fără măcar să te întrebe.

Ca să ne înțelegem toate Consiliile de Administrație făcute fără acordul meu sunt ilegale, pentru că eu sunt președintele și nu puteau fi convocate fără acordul meu sau fără acordul unui împuternicit al meu. Consiliile de Administrație care le fac ei trebuie să treacă pe la Registrul Comerțului și nu se pot înregistra pentru că eu sunt președinte și eu am pus un denunț în acest sens. Și până când Tribunalul nu va spune contrariul, eu sunt președintele clubului. Și se vede clar în Registrul Comerțului.

Tot ce semnează Eftimescu este ilegal. Nu pot fi doi președinți în același timp la un club. De fiecare dată când este un CA trebuie să treacă pe la Registrul Comerțului și dacă nu este înregistrată la Registrul Comerțului nu este validă. Eftimescu se comportă ca și când ar fi președintele clubului, dar nu este! Asta e o problemă foarte mare pentru el. Eu am trimis un document către FRF și LPF în care să anunț cine este președintele clubului. Nu poate firma. Tot ce semnează este ilegal. Asta chiar dacă sunt, chiar dacă nu sunt banii în club.

Dar dacă nu vor veni banii promiși de dumneavoastră luna asta și nici luna viitoare, ce se va întâmpla cu Dinamo?

– Nu este posibil să nu vină banii. Trebuie plătiți oamenii cât mai repede posibil. Sunt acorduri cu agenții, cu jucătorii care au plecat, sunt acorduri cu Cosmin Contra, trebuie să plătim pe toată lumea.

Planuri cu banii din drepturile tv: “Vom plăti jucătorii care au rămas”

Ce se va întâmpla cu banii din drepturile TV?

– Vom plăti jucătorii care au rămas. Ei au prioritate. Acum trebuie să-i plătim pe ei, cei care au acceptat să rămână la Dinamo chiar și în condițiile astea în care nu au fost plătiți de atâtea luni.

Aţi vorbit cu jucătorii să le explicaţi cum stau lucrurile?

– Da, eu am vorbit cu Fabbrini, am vorbit cu reprezentatul lui Paul Anton, cu Camara, cu cei care m-au sunat. Le-am spus că majorarea de capital s-a făcut și banii au fost deja transferați și ar trebui să intre în bancă. Copia s-a prezentat la tribunal. Dar nu mai pot să spun nici mâine, nici săptămâna viitoare că vor intra banii pentru că m-am înșelat de mult prea multe ori. Când vor intra banii vor fi plătiți toți. Asta pot să asigur.

”Dacă nu ajung banii o să vedem ce fac cu acțiunile”

Şi dacă nu ajung nici de această dată banii sunteţi dispus să renunțaţi la acțiuni?

– Atunci o să vedem ce facem cu acțiunile. Dar nu-mi trece prin cap că nu vor ajunge banii pentru că deja au ieșit din banca din conturile fundației din Londra.

Dar dacă nu ajung, veţi ceda sau să vinde acțiunile?

– Da, dacă nu vor fi bani atunci cu siguranță că va trebui să iau decizii. Asta este clar. Dacă nu sunt soluții, trebuie să le găsești. Dar deocamdată sunt soluții. Noi vrem să plătim pe toată lumea.

Domnule Cortacero, să revenim la realitate. În două luni, dacă Dinamo nu face rost de 2 milioane de euro pentru a plăti datoriile clubului până pe 31 decembrie 2020, echipa nu va lua licența pentru sezonul următor. Iar asta ar duce clubul foarte aproape de faliment.

– Da, trebuie să plătim multe lucruri, sunt conștient, pentru a lua licența. Asta o știm toți. Știu că asta ar înseamna un dezastru să nu luăm licența, dar nu va fi cazul.

”Mă îndoiesc că Ionuț Negoiță are interesul de a duce clubul în faliment”

De aceea sunt multe informații conform cărora că cineva este în spatele dumneavoastră și cel mai vehiculat nume a fost al lui Ionuţ Negoiţă…

– Nu este adevărat. Nu am niciun interes să duc clubul în faliment. Și mă îndoiesc că Ionuț Negoiță are acest interes. Sincer, Negoiță cu mine s-a comportat ok. Eu nu m-am mai întâlnit cu el după ce am semnat actele. Nu știu ce interes ar avea Negoiță sau nu. El poate că a făcut lucruri rele, dar poate că a avut oameni care s-au ocupat de club care nu au gestionat situația cum trebuie. Dar în niciun caz nu este el în spatele meu. Când am venit în decembrie am vorbit cu Gheorghiță, avocatul lui, ne-am salutat. Ultima mea discuție cu Negoiță a fost să fiu atent că există o problemă cu suporterii și să fac în așa fel încât lucrurile să meargă bine la club. Dar acum cu majorarea de capital vom plăti pe toată lumea și vom face în așa fel încât clubul să fie sănătos.

“Ştiu că firma lui Badea are sigla și palmaresul”

Știţi cine este Nicolae Badea? Aţi vorbit cu el?

– Da, știu din ce am citit în presă, că e un fost președinte al clubului. Și mai știu că firma lui are sigla și palmaresul. Iar când am fost la birou în decembrie și a venit reprezentantul DDB și mi-a cerut să plec de la birou, mai târziu au venit la Phoenicia cu un avocat care eu cred că este a lui Nicolae Badea care m-a întrebat dacă vreau să vând clubul și eu am spus că nu, ideea mea este nu să vând clubul, ci să punem lucrurile în ordine, că se vor rezolva toate întârzierile și îți garantez că așa se va întâmpla.

Și dacă nu se vor rezolva vreţi să vindeţi clubul, nu?

– Păi nu pot să spun asta atâta timp cât s-a făcut transferul de bani. Aștept să intre banii în club pentru ca să vin în România săptămâna viitoare să pun lucrurile în ordine.

“Rufo Collado şi Alex Couto nu s-au întors în România pentru că sunt ameninţaţi”

Dar ce s-a întâmplat cu Rufo Collado, cu Alex Couto? De ce ei nu s-au întors în România?

– Pentru că sunt amenințați. Așa că eu le-am spus să nu se întoarcă până nu intră banii în club pentru a nu-i pune într-o situație periculoasă. Este toată lumea amenințată. Chiar și persoana pe care o aveam de încredere în România, Marius Iorga, care mergea în fiecare zi la antrenamente, nu l-au mai lăsat să intre la Săftica. Marius este o persoană foarte muncitoare, mergea în fiecare zi la antrenamente fără să fie plătit, era neplătit de 5 luni și nu l-au mai lăsat să intre săptămâna asta.

De ce nu poate exista o colaborare între dumneavoastră și DDB în aceste momente în care oricum nu sunt bani în club?

– Dar cine a spus că nu vreau să colaborez cu ei? Eu le-am cerut o favoare când eram în pericol să ne ia 6 puncte le-am cerut niște bani. I-am rugat așa, vă rog, am nevoie de o mână de ajutor, facem un contract și de împrumut și apoi vi se vor returna banii, dacă nu punem acțiuni garanție. Dar nu ne-au ajutat. Pentru că ei au vrut de banii ăia să cumpere acțiunile. A trebuit să găsesc eu o soluție, să ne dea drepturile TV mai devreme, că altfel ne-ar fi luat 6 puncte. Eu chiar n-am nicio problemă cu DDB, dar nu se poate dacă ei au 20% și eu am 73%, așa că eu iau decizii. Ei vor să ia decizii și asta nu se poate.

“Am greșit în momentul în care am spus și am promis mereu mâine, mâine și nu o să mai fac asta”

Dar nu se poate nici ca patronul să nu pună niciun ban, să facă salarii exorbitante unor jucătorii și să ducă clubul în faliment…

– Normal că nu e posibil. Dar nu se va întâmpla asta. Eu sunt responsabil pentru că oamenii din spatele meu nu au reușit să facă operațiunile bancare, am făcut lucruri multe greșite. Dar sunt probleme mari și la alte cluburi din România. Am greșit și recunosc asta. Am greșit în momentul în care am spus și am promis mereu mâine, mâine și nu o să mai fac asta. Ne-am înșelat cu multe lucruri.

De ce s-au adus jucătorii cu salarii atât de mari?

– Pentru că Negoiță și Bălănescu formaseră o echipă care nu mai performa și erau șanse mari să retrogradeze. Asta te asigur eu. Dar este adevărat că am adus jucătorii cu salarii prea mari pentru Liga 1 și am greșit. De aceea am ajuns la un acord cu cei care au vrut să plece. De exemplu, cu Aleix ei au spus că au un acord. Dar cum să spună că au un acord dacă un jucător are 30.000 de euro pe lună și deja prezentase denunțul la FIFA. Noi am semnat cu el să-i plătim 90.000 de euro, adică trei salarii. Dar nu-i vom plăti din drepturile TV, ci din majorarea de capital. Dacă nu semnam trebuia să-i plătim contractul pe un an. Ceea ce este real este că ne-am înșelat aducând jucători cu salarii atât de mari pentru că în România drepturile TV nu sunt mari ca în Spania și nici contracte de sponsorizare mari nu sunt în așa fel încât să susții 500.000 de euro pe lună buget de salarii. Jucătorii care au plecat au contribuit la scăderea bugetului de salarii și echipa uite că merge bine oricum.

Cei din DDB au spus că au ajuns și ei la niște acorduri cu jucătorii…

– Da, au ajuns, dar e ilegal. Oricum, nu o să spun nimic pentru că s-au semnat înțelegerile și sunt bune pentru club, așa că n-o să le contest. Au ajuns la un acord cu Ba, cu Alexander Gonzales, le-au dat un salariu și au fost de acord și au semnat rezilierea contractelor. Dar ei semnează documente cu un președinte al clubului care nu este președinte.

”Dacă Eftimescu n-o să se oprească o să depun un denunț penal. Mi-a spus că dacă intră banii, va pleca”

Și ce aveţi de gând să faceţi cu Eftimescu?

– Noi deja am depus o scrisoare către FRF, LPF, bancă și către el. Nu vreau să ajung să depun un denunț penal. Avocații din România m-au sfătuit să depun un denunț penal. Pentru că tot ce fac este ilegal. Ceea ce este clar este că dacă n-o să se oprească să semneze lucruri în numele clubului atunci vom depune un denunț penal chiar dacă nu vrem. Eu știu că el este sub presiune. Am vorbit cu el și mi-a spus că atunci când vor intra banii în club va pleca din club. Mi-a spus că tot ce face, face ca echipa să nu dispară. Iar eu i-am spus că nu se pune problema de așa ceva. Chiar și împrumuturile pe care le semnează sunt ilegale.

Acum cine are drept de semnătură la bancă?

– Dorin (n.r. Şerdean) și eu.

“Ne-am chinuit două luni să-l dăm afară pe Bălănescu, am reușit. Iar după aceea oamenii mei l-au văzut pe Bălănescu cu reprezentanții DDB negociind cu jucătorii”

Dorin Șerdean a fost dat afară…

– Da, dar e ilegal de asemenea. La fel cum au făcut-o cu Alex Couto, cu Bueno, totul este ilegal. Trebuie să înțeleagă toată lumea că la Registrul Comerțului eu sunt președintele lui Dinamo și Eftimescu nu poate semna în numele lui Dinamo. El semnează lucruri care sunt penale, nu civile. Că vorbim de bani aici. Iar asta o știe și Eftimescu. I-am spus și i-au dat lacrimile când am vorbit cu el la birouri. Iar apoi a intrat Anghel. Mai e ceva. Cum pot să spună cei din DDB și toți fanii lui Dinamo să-l dăm afară pe Bălănescu cât mai repede, prima condiție. Ne-am chinuit două luni să-l dăm afară pe Bălănescu, am reușit. Iar după aceea oamenii mei l-au văzut pe Bălănescu cu reprezentanții DDB negociind cu jucătorii micșorarea salariilor. Cum este posibil asta? Bălănescu era în ziua în care i-au spus lui Rufo Collado să plece de la Săftica și din România (n.r. 30 noiembrie, informație dezvăluită în exlusivitate de FANATIK.RO) era în vestiar negociind cu jucătorii pentru micșorarea salariilor. Dar când vor intra banii în club vor spune totul.

Dumneavoastră sunteţi în Spania, iar Dorin Șerdean e dat afară. Cine va plăti salariile angajaților și a jucătorilor când vor intra drepturile TV?

– Le va plăti Dorin și Doinița, contabila clubului. Dorin nu e dat afară din club, când dai afară un om trebuie să-i dai preaviz. Dacă nu mai vine la club, normal că nu mai vine, este amenințat și Dorin a mers și a denunțat la poliție totul. Cum poate să mai meargă acolo? Aștept să intre banii ca să ne mutăm la noile birouri și să schimbăm totul.

“Cei din DDB îşi vor continua programul lor, dar ei nu vor putea niciodată să conducă clubul”

Cu Ciprian Marica aţi vorbit? Că el a spus că aţi dispărut…

– Pe mine nu m-a mai sunat, eu n-am dispărut. Noi vrem în continuare să mutăm birourile și magazinul clubului acolo. Am vorbit cu el de Crăciun și de Anul Nou, mi-a zis că era în Dubai. Și i-am spus că atunci când vor intra banii vom semna contractul. Ceea ce pot să spun este că sosirea banilor este iminentă. Dorin vorbește toată ziua cu directoarea băncii. Pot să intre banii astăzi, mâine, peste două zile, săptămâna viitoare, nu știu. Eftimescu nu poate face nimic pentru că nu are drept de semnătură la bancă. Tot ce semnează el e ilegal. De ce crezi că nu au putut să modifice la Registrul Comerțului? Cei de la bancă au spus clar, nu putem să vorbim cu DDB dacă ei nu ne aduc de la Registrul Comerțului că s-a schimbat președintele.

Dar repet, pe cine ajută acest război?

– Eu nu vreau să fie un război. Eu chiar le mulțumesc, atunci îți dai seama cât de mare este acest club, cum sunt oamenii, cu ajută, dar nu vreau nici să fiu înșelat și prostit. Am greșit și am recunoscut. Când vor intra banii o să spun tot. Dar ne-am dat seama cum stă treaba acum în România și am învățat din greșeli. Întreb și eu, ce se va întâmpla cu DDB când vor intra banii? Ei sunt convinși că nu vor intra banii. Fac lucruri ilegale pentru le e frică de faliment. Eu am totul pregătit, cu oameni din Spania, oameni de încredere din România. Eu și acum sunt patron și președinte, o spune Registrul, nu o spun eu. Știu că Dinamo are nevoie de mulți bani. Vor intra acum 5 milioane de euro și vom mai face o mărire de capital în aprilie de încă 5 milioane de euro. Cu două măriri de capital clubul va fi sănătos din punct de vedere financiar. Va trebui schimbată toată structura clubul. Iar cu DDB, ei își vor continua programul lor, dar ei nu vor putea niciodată să conducă Dinamo. E ca și cum eu intru într-o casă a cărui patron nu sunt și nu mai vreau să ies de acolo. Cum nu e patronul acasă, atunci o iau eu. Dar are un patron, eu.

”Am avut oferte pentru Dinamo din Turcia și din Arabia Saudită, dar nu voi vinde”

Dar poate şi dumneavoastră trebuie să înţelegeţi că Dinamo București este mult mai mult decât o casă. E casa sutelor de mii de dinamoviști și trebuie respectați…

– Dar eu înțeleg asta și le mulțumesc tuturor care cotizează în DDB și ajută clubul. Eu am spus la prezentare că mai presus de totul este Dinamo și fanii acestei echipe. Eu nu vreau niciun război cu ei, dar sunt prea multe minciuni care se spun. Că e în spate Negoiță, că e în spate Badea, că nu știu ce. Nu, aici au fost întârzieri, da! Am avut probleme, recunoaștem. Trebuie să luăm decizii, dar nu voi permite niciodată ca ei să ia decizii în locul meu. Sau să semneze altcineva în locul meu ca președinte fără ca eu să fiu de acord. Sunt lucruri penale! E ilegal.

Aţi avut oferte de vânzare a clubului?

– Da, am avut din Turcia, din Arabia Saudită, DDB a vrut să le dau acțiunile. Dar nu voi vinde clubul, chiar dacă ofertele erau bune din punct de vedere financiar. De investitorul lui Țălnar nu știu nimic, asta a apărut în presă, dar la mine nu a ajuns nicio ofertă. Eu oricum le-am spus tuturor că clubul nu este de vânzare! Noi vrem să facem lucrurile să funcționeze, nu să vindem și nici să falimentăm clubul. Vreau să intre odată banii și să se vorbească de acum doar de fotbal.

O ultimă întrebare referitor la prestaţia echipei. Cum vi se pare fotbalul prestat de când e Jerry Gane antrenor?

– Echipa joacă mai bine. M-au deranjat anumite declarații pe care le-a dat el, dar echipa joacă bine în condițiile actuale. Eu îl înțeleg că e supărat, nu sunt răzbunător. Important e ca echipa să meargă bine și să urcăm în clasament.