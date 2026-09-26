Pablo Daniel Osvaldo, fost fotbalist la Roma, Juventus, Inter sau Fiorentina, a ajuns de urgență la spital în Buenos Aires. Conform www.tuttosport.com, fotbalistul a fost găsit în stare „gravă” în propria locuință și a fost transportat la un spital din Buenos Aires.
Osvaldo se afla de câteva zile în locuința sa din Banfield, confruntându-se cu dureri puternice în piept și o stare generală de rău. Alarma ar fi fost dată de sora sa și de un prieten, care l-au găsit acasă într-o stare îngrijorătoare și au organizat transportarea sa la spital.
Fostul fotbalist a fost dus la Hospital Municipal de Llavallol, în provincia Buenos Aires, unde a fost supus mai multor investigații medicale. Investigațiile efectuate la spital au evidențiat un revărsat pleural sever pe partea dreaptă, cu o acumulare importantă de lichid și material infectat. Situația a impus efectuarea unei intervenții chirurgicale de urgență pentru tratarea complicației pulmonare.
Potrivit informațiilor publicate de presa argentiniană, în timpul operației medicii ar fi îndepărtat și o mică porțiune de țesut pulmonar. După intervenție, Osvaldo a fost transferat în secția de Terapie Intensivă, unde se află sub supraveghere atentă. Accesul în spital ar fi fost limitat la membrii apropiați ai familiei, iar până în prezent unitatea medicală nu a emis un comunicat oficial privind starea fostului jucător.
Prin urmare, informațiile despre starea fostului atacant al lui Juventus provin din relatările presei locale din Argentina. Familia a decis să păstreze discreția în privința situației, astfel că nu au fost oferite detalii complete despre evoluția stării sale de sănătate. Osvaldo și-a construit o mare parte a carierei în fotbalul italian, evoluând pentru unele dintre cele mai importante echipe din Serie A și ajungând să îmbrace inclusiv tricoul naționalei Italiei.
După retragerea din fotbal, fostul atacant a vorbit public despre mai multe perioade dificile din viața sa personală. În mai multe rânduri, acesta a discutat inclusiv despre problemele sale legate de depresie și dependențe, dificultăți care i-au marcat perioada de după încheierea carierei sportive.