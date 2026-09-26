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Pablo Daniel Osvaldo, fost fotbalist la Roma, Juventus, Inter sau Fiorentina, a ajuns de urgență la spital în Buenos Aires. Conform www.tuttosport.com, fotbalistul a fost găsit în stare „gravă” în propria locuință și a fost transportat la un spital din Buenos Aires.

Osvaldo, fost fotbalist la Juventus și Inter, a ajuns în stare gravă la spital

Osvaldo se afla de câteva zile în locuința sa din Banfield, confruntându-se cu dureri puternice în piept și o stare generală de rău. Alarma ar fi fost dată de sora sa și de un prieten, care l-au găsit acasă într-o stare îngrijorătoare și au organizat transportarea sa la spital.

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Fostul fotbalist a fost dus la Hospital Municipal de Llavallol, în provincia Buenos Aires, unde a fost supus mai multor investigații medicale. Investigațiile efectuate la spital au evidențiat un revărsat pleural sever pe partea dreaptă, cu o acumulare importantă de lichid și material infectat. Situația a impus efectuarea unei intervenții chirurgicale de urgență pentru tratarea complicației pulmonare.

Potrivit informațiilor publicate de presa argentiniană, în timpul operației medicii ar fi îndepărtat și o mică porțiune de țesut pulmonar. După intervenție, , unde se află sub supraveghere atentă. Accesul în spital ar fi fost limitat la membrii apropiați ai familiei, iar până în prezent unitatea medicală nu a emis un comunicat oficial privind starea fostului jucător.

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Familia lui Osvaldo a ales să nu comunice cu presa, însă Osvaldo a fost operat de urgență

Prin urmare, informațiile despre starea fostului atacant al lui Juventus provin din relatările presei locale din Argentina. Familia a decis să păstreze discreția în privința situației, astfel că nu au fost oferite detalii complete despre evoluția stării sale de sănătate. Osvaldo și-a construit o mare parte a carierei în fotbalul italian, evoluând pentru unele dintre cele mai importante echipe din

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După retragerea din fotbal, fostul atacant a vorbit public despre mai multe perioade dificile din viața sa personală. În mai multe rânduri, acesta a discutat inclusiv despre problemele sale legate de depresie și dependențe, dificultăți care i-au marcat perioada de după încheierea carierei sportive.