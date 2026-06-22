Sport

Păcălită de Alex Băluță, Poli Timișoara negociază acum cu fostul atacant de la FCSB

Poli Timișoara negociază cu un alt fotbalist care a evoluat în trecut la FCSB după ce Alexandru Băluță ar fi fost deturnat de o rivală din divizia secundă.
Bogdan Mariș, Cristi Coste
22.06.2026 | 13:36
Pacalita de Alex Baluta Poli Timisoara negociaza acum cu fostul atacant de la FCSB
EXCLUSIV FANATIK
Poli Timișoara negociază cu fostul jucător al lui FCSB, Valentin Gheorghe (29 de ani). FOTO: Sport Pictures
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Poli Timișoara s-a reorientat rapid după ce transferul lui Alexandru Băluță a căzut. Din informațiile FANATIK, gruparea care a promovat în această vară în divizia secundă negociază cu fostul coechipier al lui Băluță de la FCSB, Vali Gheorghe (29 de ani), care a evoluat în sezonul recent încheiat pentru Petrolul Ploiești.

Poli Timișoara negociază cu Vali Gheorghe

Poli Timișoara a revenit după trei sezoane în Liga 2 și va ataca o a doua promovare consecutivă, de această dată în SuperLiga. „Alb-violeții” au efectuat deja mai multe mutări de impact și negociază în continuare cu fotbaliști care au o experiență importantă la nivelul primei divizii. Din informațiile FANATIK, timișorenilor negociază cu Vali Gheorghe.

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Fotbalistul de 29 de ani, care a aparținut de FCSB în perioada 2021 – 2023, este liber de contract după ce a plecat de la Petrolul, formație pentru care evoluase în sezonul recent încheiat. Poli Timișoara a negociat în ultimele zile și cu Alex Băluță, însă fostul internațional ar urma să semneze cu o altă echipă din Liga 2, aspect dezvăluit în exclusivitate de FANATIK.

Poli Timișoara a efectuat o serie de mutări impresionante după ce și-a asigurat promovarea în Liga 2. Sub comanda lui Dan Alexa vor evolua Andrei Artean (32 de ani, mijlocaș, ex-Universitatea Cluj), Aurelian Chițu (35 de ani, atacant, ex-FC Hermannstadt), Stephan Drăghici (28 de ani, mijlocaș, ex-Steaua București), Mihai Dolghi (23 ani, mijlocaș, ex-ACSM Reșița) și Mihai Bonț (19 ani, atacant, ex-Sănătatea Cluj).

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La ce echipe a evoluat Vali Gheorghe

Vali Gheorghe a fost lansat în fotbalul mare de Astra Giurgiu, dar a debutat la nivel de seniori în tricoul celor de la CS Afumați, în 2015, când avea doar 18 ani. După un sezon în care a fost împrumutat la gruparea ilfoveană, Gheorghe a revenit la Astra, pentru care a evoluat până în 2021, când formația giurgiuveană a retrogradat în Liga 2.

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Fotbalistul originar din Ploiești a ajuns apoi la FCSB, care a plătit 250.000 de euro în schimbul său. După un prim sezon în care a strâns 29 de prezențe în toate competițiile, Gheorghe a fost împrumutat în stagiunea 2022-2023 la Umraniyespor, grupare din prima ligă a Turciei. În urmă cu trei ani, acesta a plecat de la FCSB și a semnat cu U Cluj, evoluând mai apoi la Poli Iași și Petrolul.

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  • 221 de prezențe și 30 de goluri are Vali Gheorghe în SuperLiga
  • 300.000 de euro este cota actuală a fotbalistului, conform transfermarkt
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