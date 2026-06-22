Păcălită de Alex Băluță, Poli Timișoara negociază acum cu fostul atacant de la FCSB

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Poli Timișoara s-a reorientat rapid după ce transferul lui Alexandru Băluță a căzut. Din informațiile FANATIK, gruparea care a promovat în această vară în divizia secundă negociază cu fostul coechipier al lui Băluță de la FCSB, Vali Gheorghe (29 de ani), care a evoluat în sezonul recent încheiat pentru Petrolul Ploiești.

Poli Timișoara negociază cu Vali Gheorghe

Poli Timișoara a revenit după trei sezoane în Liga 2 și va ataca o a doua promovare consecutivă, de această dată în SuperLiga. „Alb-violeții” au efectuat deja mai multe mutări de impact și negociază în continuare cu fotbaliști care au o experiență importantă la nivelul primei divizii. Din informațiile FANATIK, timișorenilor negociază cu Vali Gheorghe.

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Fotbalistul de 29 de ani, care a aparținut de FCSB în perioada 2021 – 2023, este liber de contract după ce a plecat de la Petrolul, formație pentru care evoluase în sezonul recent încheiat. .

. Sub comanda lui Dan Alexa vor evolua Andrei Artean (32 de ani, mijlocaș, ex-Universitatea Cluj), Aurelian Chițu (35 de ani, atacant, ex-FC Hermannstadt), Stephan Drăghici (28 de ani, mijlocaș, ex-Steaua București), Mihai Dolghi (23 ani, mijlocaș, ex-ACSM Reșița) și Mihai Bonț (19 ani, atacant, ex-Sănătatea Cluj).

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La ce echipe a evoluat Vali Gheorghe

Vali Gheorghe a fost lansat în fotbalul mare de Astra Giurgiu, dar a debutat la nivel de seniori în tricoul celor de la CS Afumați, în 2015, când avea doar 18 ani. După un sezon în care a fost împrumutat la gruparea ilfoveană, Gheorghe a revenit la Astra, pentru care a evoluat până în 2021, când formația giurgiuveană a retrogradat în Liga 2.

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Fotbalistul originar din Ploiești a ajuns apoi la FCSB, care a plătit 250.000 de euro în schimbul său. După un prim sezon în care a strâns 29 de prezențe în toate competițiile, Gheorghe a fost împrumutat în stagiunea 2022-2023 la Umraniyespor, grupare din prima ligă a Turciei. În urmă cu trei ani, acesta a plecat de la FCSB și a semnat cu U Cluj, evoluând mai apoi la Poli Iași și Petrolul.

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