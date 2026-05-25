Pacea dintre SUA și Iran nu ieftinește motorina. De ce se scumpesc instant carburanții, dar se ieftinesc greu. „Dacă apare o criză toate se duc în sus”

Americanii au anunțat că sunt tot mai aproape de un acord de pace cu Iranul, lucru mult așteptat de întreaga lume. Pe de altă parte, specialiștii avertizează că un astfel de acord nu ar garanta o ieftinire imediată a carburanților, iar efectele războiului ar putea dura luni întregi sau chiar ani. FANATIK a discutat cu un expert în energie și a aflat de ce carburanții se scumpesc aproape instant când apare o criză, dar se ieftinesc mult mai lent, dar și dacă vom ajunge la prețurile de dinainte de criză.

Pacea dintre SUA și Iran nu aduce efecte imediate

Potrivit companiei de analiză Kpler, aproximativ 166 de petroliere sunt în prezent blocate în Golful Persic, transportând în total circa 170 de milioane de barili de petrol. Navele trebuie să iasă primele din zonă ca alte petroliere goale să poată intra pentru încărcare, iar specialiștii estimează că revenirea la capacitatea normală de tranzit ar putea dura până la trei luni, în cazul unui acord de pace, conform

După încheierea acordului, trebuie, apoi, reduse stocurile acumulate în timpul conflictului. De asemenea, sondele petroliere din orientul Mijlociu nu pot fi repornite instantaneu, ci este un proces întreg ce poate dura săptămâni. Producția se reia treptat pentru a evita deteriorarea zăcămintelor. În plus, mai multe rafinării, dar și instalații de gaze naturale și facilități petroliere au fost avariate în timpul războiului, iar reparațiile ar putea dura ani de zile, mai scrie sursa citată.

Americanii spun că sunt tot mai aproape de un acord

Secretarul american de stat, Marco Rubio, afirmă că există o propunere „destul de solidă” în ceea ce privește „capacitatea Iranului de a deschide” Strâmtoarea Ormuz și de a „intra într-o negociere reală, semnificativă și limitată în timp cu privire la chestiunile nucleare”, conform

„Și, sperăm, vom reuși. Are mult sprijin în Golf. Are mult sprijin la nivel global. Fiecare țară cu care am discutat înțelege că nu este doar foarte rezonabil, ci este ceea ce trebuie făcut pentru lume”, a declarat Rubio, conform sursei menționate.

De asemenea, acesta subliniază faptul că este sigur de faptul că „nu va încheia un acord nefavorabil” și „fie vom avea un acord bun, fie va trebui să abordăm problema într-un alt mod”. Mai mult decât atât, prețul barilului a coborât sub pragul de 100 de dolari pe baril, după ce liderul de la Washington a declarat că negocierile dintr SUA și Iran se află în „etapa finală”.

De ce prețurile urcă instant într-o criză, dar coboară mult mai lent

FANATIK a discutat cu expertul în energie Dumitru Chisăliță pe această temă. Întrebat de ce , dar coboară mult mai lent, el a menționat că vorbim de două aspecte, unul subiectiv și altul obiectiv.

„Aspectul subiectiv ține de, hai să zicem, faptul că orice comerciant profită de sensibilitatea care este introdusă de zvonurile, sau realitățile, sau crizele, sau elementele alarmiste față de orice produs. Energia electrică, gazul natural, benzina, motorina, petrolul, toate intră în această categorie. Deci este o parte subiectivă. Deci, pur și simplu, se profită de o astfel de situație conjuncturală. Dar există și o abordare obiectivă.

În general, sunt mai multe costuri asociate care apar la momentul unei scumpiri a produselor de tip țiței. Adică, de foarte multe ori, creșterea prețului țițeiului nu înseamnă strict doar creșterea prețului țițeiului. Ea vine la pachet cu creșterea taxelor, cu creșterea costului de transport, cu creșterea asigurărilor, cu tot felul de alte elemente. De ce? Pentru că toate taxele, asigurările, diversele costuri legate de transportul mărfii, sunt influențate semnificativ de petrol. Adică, dacă se transportă foarte mult petrol, automat astea se duc în jos. Dacă apare o criză sau există susceptibilitatea unei crize, toate se duc în sus. Și atunci există aceste elemente obiective, ca la momentul în care crește prețul țițeiului, să crească și celelalte elemente pe care nu le vedem și care, în general, se plătesc imediat”, ne-a explicat Dumitru Chisăliță.

De asemenea, acesta a menționat că prețul benzinei sau prețul motorinei are mai multe componente. Motorina ajunge în pompă, în medie, în zece zile, dar prețul pe anumite componente, cum este asigurarea, cum sunt alte elemente, pot să ajungă mai repede. Mai mult decât atât, el subliniază că, de exemplu stocurile cumpărate la 110 dolari nu au cum să fie vândute cu mai puțin și de aceea ieftinirile nu sunt imediate în cazul unui acord de pace.

Mai putem avea prețurile la pompă pe care le aveam înainte de criză?

Întrebat dacă sunt șanse să mai avem în România prețurile pe care le aveam înainte de criză, expertul în energie susține că la noi se ține cont și de fiscalitate, deoarece „tot ce se întâmplă se întâmplă pe spinarea energiei”.

„Dacă rămâne în continuare ca orice gaură neagră a României să fie acoperită, în special din taxe pe energie, atunci nu există nicio șansă”, a punctat Chisăliță.

Întrebat de ce reacționează piețele atât de puternic la declarațiile lui Donald Trump, expertul a spus faptul că atunci când vine vorba de petrol, acesta are cea mai mare lichiditate dintre produse și există un număr foarte mare de traderi care cumpără și vând țiței. În același timp, el subliniază că nu suntem într-o criză, ci într-o pre-criză.

„Există acest număr foarte, foarte mare de traderi care, practic, reacționează foarte puternic la, să spunem, anumite zvonuri, comunicate, elemente lansate de influenceri. Este cel mai sensibil dintre toate produsele care există. În același timp, treaba asta se produce datorită faptului că noi încă nu am intrat într-o criză. Stocurile care au existat, rezerva strategică, anumite programe de regândire a consumului sau chiar de reducerea consumului, ne-au plasat sau ne plasează în continuare într-o fază de pre-criză. Într-o fază de pre-criză nu este încă o chestiune fatală nici la efectiva de combustibil.

Deci, putem să vorbim de criză atunci când, într-adevăr, există o penurie efectivă la nivel mondial. Atunci când avem o penurie dar care a fost compensată din rezervele comerciale și rezervele strategice. Deci, ea nu este o penurie propriu-zisă. În momentul în care vom ajunge efectiv într-o criză, dacă vom ajunge într-o criză, se vor epuiza stocurile comerciale, se vor epuiza stocurile strategice. În acel moment o să vedeți că nu mai contează atât de mult aceste elemente, ci contează foarte mult cantitatea care este pusă pe piață sau nu este pusă pe piață.”, ne-a mai explicat Dumitru Chisăliță.

În același timp, expertul susține că există riscul ca piețele să nu mai aibă încredere în stabilitatea Orientului Mijlociu nici după un acord de pace, având în vedere că se tot fac declarații pe această temă.

„N-ar fi prima dată când se dă înapoi, adică când Trump dă înapoi, când alți parteneri de acolo dau înapoi. Și atunci, da, există o astfel de șansă să se întâmple. Adică astăzi se vede un acord, cumva apare o stabilitate, dar, nu știu, ea fie nu rămâne în picioare această stabilitate, fie avem o situație critică dintr-o altă perspectivă”, a mai declarat expertul în energie Dumitru Chisăliță pentru FANATIK.