Pachetul 2 de măsuri fiscale: peste 6.000 de posturi din administrația publică, eliminate. Guvernul propune noi reguli pentru funcționarii publici 

Guvernul a pregătit pachetul 2 de măsuri fiscale. Acesta propune ca peste 6.000 de posturi în administrația publică să fie eliminate. Alte măsuri vizează reguli noi pentru funcționarii publici.

Ministerul Dezvoltării a lansat în consultare publică un nou pachet de reforme care vizează administrația publică. Măsura este parte a unui plan mai amplu asumat de . Aceasta implică și noi reguli evaluare a performanței, precum și pentru ocuparea posturilor. Printre măsuri se numără și reducerea cu 6.000 de posturi la cabinetul demnitarilor din administrația centrală și locală.

Una dintre măsurile principale pentru a asigura cheltuirea eficientă a fondurilor publice este “reducerea cu unu a numărului de consilieri personali de la cabinetul demnitarului de la nivelul administrației publice centrale și reducerea numărului de consilieri de la nivelul administrației publice locale în funcție de numărul de locuitori ai fiecărei localități”.

Eliminarea posturilor din cabinetele demnitarilor ar aduce economii considerabile în ultimele patru luni ale lui 2025. Ar fi vorba despre aproape 194 de milioane de lei. Pentru un an întreg, economiile ar ajunge la peste 681 de milioane de lei.

“Această măsură generează o reducere a numărului total de posturi la cabinetul demnitarilor din administrația centrală și locală de 6.060 de posturi, respectiv o reducere estimată a cheltuielilor salariale pe ultimele 4 luni ale anului 2025 de 193.920.000 lei și o economie anuală de 581.760.000 lei”, se arată în proiectul de lege, potrivit .

În acest moment, la nivel național există 10.126 de posturi pentru cabinetul demnitarului constituit la nivel central și local, dar și pentru cancelaria prefectului, potrivit OUG nr. 57/2019.

În cabinetul prim-ministrului, pot fi până la 9 posturi de consilieri, dar numai un secretar de stat. “La nivel local numărul de posturi la cabinetul primarului și al viceprimarului variază între 6 posturi la cabinetul primarului general al municipiului București și un post pentru cabinetul viceprimarului de comună, oraş şi municipiu”, mai arată documentul.

Se impun reguli noi pentru promovarea meritocrației la stat

vine și cu alte modificări importante. Acestea vizează promovarea performanței și meritocrației în rândul persoanelor angajate în administrația publică.

Astfel, proiectul presupune introducerea unui sistem de mandate limitate și de mobilitate orizontală/rotație, la nivelul înalților funcționari publici și a funcționarilor publici de conducere din administrația publică centrală. Sistemul va fi diferențiat, obligatoriu sau voluntar. Se va ține cont și de sensibilitatea posturilor.

Scopul măsurii este de a consolida managementul bazat pe competențe. Un alt scop constă în reducerea influențelor politice și reducerea sau evitarea politizării funcției publice sau la menținerea acelorași funcții, sensibile la acțiuni/influențe externe administrației publice. Măsura poate contribui și la creșterea prestigiului funcției publice.

Proiectul de lege urmărește și restrângerea numirilor temporare în funcții publice sau de conducere. Acestea vor fi permise numai în situațiile sau perioade în care posturile respective nu vor putea fi ocupate prin recrutare, promovare, rotație sau transfer.

În legătură cu funcțiile de conducere sensibile, dar și cele ale înalților funcționari publici, vor fi introduse anumite măsuri. Una dintre ele implică mandate limitate de exercitare a funcțiilor respective.

Mai mult, se propune realizarea unor evaluări multianuale ale performanțelor profesionale individuale, care se vor baza pe evaluarea performanțelor de management. Va fi reglementată o nouă formă de modificare a raporturilor de serviciu, și anume mobilitatea prin rotație.

Ce alte propuneri include proiectul de lege

Proiectul de lege propus de Guvern vine și cu alte măsuri. Printre acestea se numără și introducerea unor norme prin care să fie reglementată evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, pe baza competențelor.

Se propune și posibilitatea de a exercita raportul de serviciu cu timp parțial, în alte condiții decât cele prevăzute la art. 378, prin reglementarea programului redus la jumătate de normă la nivelul autorităților administrației publice locale, dacă atribuțiile postului respectiv permit acest lucru.

O altă propunere constă în posibilitatea ca funcționarii publici definitivi, care lucrează cu jumătate de normă, să poată exercita un alt raport de serviciu cu timp parțial, în cadrul unei alte autorități a administrației publice locale sau instituții publice subordonate. Se impune condiția ca atribuțiile celor două posturi să fie similare.

În proiect se precizează că nu există situație de incompatibilitate pentru funcționarii publici care dețin două funcții cu jumătate de normă în cadrul autorităților administrației publice locale sau instituțiilor publice subordonate, în funcție de caz.

Măsurile din pachetul 2 ar fi trebuit anunțate la final de iulie. Pentru primul pachet de măsuri fiscale, Guvernul Bolojan și-a asumat deja răspunderea. Printre măsurile cele mai importante se numără creșterea TVA de la 19% la 21%.