Pacienta din România depistată cu Omicron, prima reacție după anunțul autorităților: ”Nu am simptome de Covid”

Inevitabilul anunțat de specialiștii din sănătate s-a produs, iar România s-a înscris pe lista tot mai extinsă a țărilor în care a fost depistată varianta Omicron a Covid-19.

Sâmbătă, Ministerul Sănătății a anunțat oficial că două persoane care au călătorit în Africa de Sud recent sunt infectate cu această nouă tulpină: o femeie în vârstă de 48 de ani din județul Brașov și un bărbat în vârstă de 59 de ani din județul Vaslui.

Pacienta din Brașov a avut o primă reacție în mass-media după anunțul autorităților. Aceasta spune că are o stare relativ bună. În ceea ce privește modul în care ar fi luat mutația, aceasta spune că e posibil să se fi infectat în avion.

Pacienta din România infectată cu mutația Omicron, prima reacție după anunțul oficial

Unul dintre cei doi români depistați cu a Covid-19, descoperită la finalul lunii noiembrie în Africa de Sud, a vorbit în spațiul public.

Daniela Boscor (48 de ani), din județul Brașov, se află în această postură nedorită de a fi infectată cu noua tulpină. Într-un interviu la , aceasta a povestit cum se simte și a dat detalii despre situația celor alături de care a călătorit recent.

În ceea ce privește modul în care a luat boala, femeia spune că, cel mai probabil, s-a infectat în timpul călătoriei cu avionul. În aeronavă, alături de aceasta au mai fost cetățeni din Polonia, Spania, Polonia, Bulgaria, dar și toată echipa de rugby din Baia Mare.

Aceasta a călătorit în Africa de Sud alături de copil și de cumnat, însă testele acestora sunt negative, dar mai urmează să facă testări în perioada următoare.

”Copilului o să îi facă test la 8 zile, la fel şi cumnatului meu cu care am călătorit. Şi el este negativ. Peste tot unde am fost se purta mască, ne dezinfectau, nu ştiu.

Este posibil să fi luat din avion că acolo au fost mai mulţi cetățeni din Polonia, Spania, Polonia, Bulgaria, au fost cei de la rugby, toată echipa. Dacă se răspândește aşa de rapid este posibil”, a spus românca confirmată cu noua tulpină Omicron.

Pacienta infectată cu Omicron: ”Nu am simptome de COVID”

Daniela mai declară că nu a avut și nici nu are simptome specifice în toată această perioadă. Doar nasul i-a fost înfundat și a resimțit o ușoară răgușeală.

”Inițial am aflat de la televizor că la testul antigen am ieșit negativ toţi. Dimineața m-au sunat că sunt pozitivă. Nu am avut simptome. Nu am simptome de COVID, am simptome de răceală, pur şi simplu.

Nas înfundat, putină răgușeală. Miros, gust am. Un pic m-am speriat. O să mă sune şi mâine să vadă dacă e nevoie de o evaluare. Nu ştiu ce o fi mâine”, a mai declarat pacienta la postul de știri.