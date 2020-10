Pacienţii asimptomatici, monitorizaţi de medicii de familie. Guvernul anunţă că doctorii vor primi mai mulţi bani

Guvernul Orban a adoptat în ședința de joi, 22 octombrie, o Ordonață de Urgență care vizează atât pacienții cu forme ușoare ale virusului SARS-COV-2, cât și pe cei asimptomatici. De acum, aceștia vor fi supravegheați la domiciliu, urmând ca în spital să rămână doar cei care se confruntă cu forme grave ale bolii.

Actul normativ prevede, însă, că bolnavii trebuie să fie examinați într-o unitate medicală în cazul în care primesc test pozitiv. Specialiștii vor recolta probe, vor efectua radiografii și, ulterior, îi vor trimite acasă dacă se constată că au forme ușoare.

Pe toată durata izolării la domiciliu vor fi monitorizați de medicii de familie, iar în cazul în care starea li se agravează, trebuie să sune la numărul de urgență 112. Pentru monitorizarea pacienților cu forme ușoare sau asimptomatici, medicii de familie ar urma să primească 105 lei pentru fiecare caz.

Pacienții cu forme ușoare și asimptomatici vor fi tratați acasă, sub supravegherea medicilor de familie

„Avem în pregătire o ordonanţă de urgenţă pentru cazurile medii şi uşoare de boală, asimptomatice, să rămână la domiciliu, sub supravegherea şi monitorizarea medicului de familie, urmând ca mijloacele de transport de la Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă să-i ia programat pentru investigaţiile suplimentare paraclinice.

În momentul în care apare simptomatologia, ei sunt duşi şi internaţi în unităţile spitaliceşti.

O dată vor fi monitorizați de medicii de familie, a doua oară vor fi evaluați și urmăriți de către organele de drept pentru a rămâne la domiciliu și pentru a putea să-și facă tratamentul, dar a-i proteja și pe ceilalți”, a explicat ministrul Sănătății Nelu Tătaru, joi, potrivit Agerpres.

Raed Arafat, anunț care ne dă fiori: „5% din populația României a avut deja coronavirus”

„Cazurile care sunt testate pozitiv sunt mai puține decât cazurile generale. Din cauza asta se pun toate regulile. Dacă noi am fi siguri că cei pe care îi testăm sunt singurii pozitivi, nu am mai purta mască. Nu am mai lua măsuri de prevenire.

Nu am mai lua măsuri de restricție, măcar în unele zone. E clar că avem persoane care sunt pozitive, contagioase, asimptomatice, care poate nici ele nu știu că sunt contagioase.

Ministerul Sănătății a dat prevalență pe partea de anticorpi, de 4,5 – 5 %. Dacă este așa, înseamnă că aproximativ 5% din populația României a fost deja expusă virusului”, a declarat Raed Arafat.

Medicii de familie vor primi câte 105 lei pentru fiecare pacient COVID monitorizat

Potrivit șefului cancelariei premierului, Ionel Dancă, medicii care monitorizează pacienții COVID cu simptome ușoare și asimptomatici vor putea deconta aceste prestaţii medicale în suma de 105 lei pe caz din bugetul CNAS. De asemenea, vor avea posibilitatea de a elibera certificatele pentru concediile medicale aferente.

„Este un act normativ, o ordonanţă de urgenţă importantă, adoptată după consultarea tuturor specialiştilor implicaţi în combaterea epidemiei şi e o soluţie adaptată la situaţia actuală, într-o evoluţie care pune la grea încercare sistemul sanitar românesc.

Implicarea medicilor de familie e esenţială pentru reducerea presiunii pe sistemul medical de urgenţă şi guvernul face un apel catre toţi medicii de familie să fie alături de colegii din sistemul medical în efortul de limitare a infecţiilor şi să ajute în cazul pacienţilor asimptomatici sau cu forme uşoare, în aşa fel încât aceştia să nu trebuiască să mai meargă la spital pentru a primi actele care să ateste infecţia cu coronavirus”, a transmis Dancă.