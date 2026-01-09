Pacienții cronici, lăsați în voia sorții! Noile reguli din sănătate lovesc dur: bolnavii rămân fără analize. „Degeaba plătesc asigurări”

ADVERTISEMENT

Noi schimbări în sistemul de sănătate lovesc într-o anumită categorie de pacienți. De la începutul acestui an, bolnavii cronici, care au un bilet de trimitere Monitor 3-8, nu mai au posibilitatea de a face analizele necesare în maximum cinci zile. Acest lucru poate avea o serie de consecințe asupra bolnavilor, punându-i în pericol, spun atât medicii, cât şi pacienţii.

Categoria de pacienți care pierde în fața statului

Odată cu noile pachete aprobate de Guvern, în vederea corectării deficitului bugetar, vine o altă schimbare în sistemul de sănătate. Pacienții cu boli cronice nu vor mai avea posibilitatea de a efectua analizele în termen de cinci zile de la eliberare. Cei exceptați rămân pacienții oncologici.

Astfel, cei care se confruntă cu diabetul zaharat, , afecțiuni rare, boli neurologice, boli cardiovasculare, dar și cei care au boli cronice renale, vor aștepta pentru plafon pentru a-și face investigațiile. În acest context, medicii sunt tot mai îngrijorați și spun că nu vor reuși să monitorizeze și să ofere schemele de tratament în timp util.

„Dacă nu mai am această posibilitate să fac, cu oarecare prioritate, aceste analize, s-ar putea să nu mai reușim să ne facem treaba la timp. Asta înseamnă că un pacient reușește să-și facă analizele cu chiu cu vai și după aceea mai ajunge la programare cine știe, după 2-3 luni și nu mai sunt valabile.

Adică nu poți să te duci la un medic cu analize făcute acum trei luni. E problemă, pentru că un medic când te trimite la analize vrea să vadă rezultatele tale în momentul ăla, ca să știe cum stai. Noi ajustăm tratamentele pacienților în funcție de niște valori”, a declarat medicul de familie Sandra Alexiu, pentru FANATIK.

Ce consecințe apar

De asemenea, aceasta pune accent pe faptul că pacienții cu boli cronice au nevoie de tratament permanent, fără excepții, și nu au voie să facă pauze. În acest context, medicul a precizat că pacienții riscă să nu-și ia rețetele la timp. Toată această schimbare poate agrava starea de sănătate a unor pacienți.

„Din momentul în care nu iei tratamentul corect, nu-ți măsori la timp și valorile nu sunt controlate, sigur că se poate agrava. Pot să apară complicații. Dacă un pacient care nu-și ia medicamentele, un anti-hipertensiv, poate să facă accident vascular. Să i se rupă un vas de sânge în creier”, a mai avertizat medicul Sandra Alexiu.

Tot ca o consecință a acestei noi reglementări, avertizează faptul că se vor mări cozile de la laboratoare în zilele de 1 ale lunii, atunci când se alocă plafonul. Astfel, nu numai pacientul va avea de suferit, ci și laboratoarele vor fi extrem de aglomerate. Mai mult decât atât, Alexiu subliniază că va fi epuizat și plafonul pentru alte tipuri de analize.

„Pacientul degeaba plătește asigurări, pentru că se ajunge la aceleași lucruri. Coada de la începutul lunii, coada până în stradă, toți stau în soare, ca să le vină rândul să le ia sânge”, a mai explicat medicul de familie Sandra Alexiu.

Asociațiile sunt revoltate: care ar fi scenariul sumbru

În acest context, FANATIK a discutat cu președintele Alianței Pacienților Cronici din România (APCR), Cezar Irimia. Acesta a declarat că în urma acestei măsuri pacienții sunt puși în pericol.

„Sunt pacienți speriați de această măsură a Casei Naționale, dar încă mai sperăm să revină sau, mă rog, să mai îndulcească un pic viața pacienților cronici”, a declarat Cezar Irimia, președintele APCR. În același timp, Irimia consideră că este o discriminare și ia un calcul un scenariu sumbru.

„De multe ori ne-am gândit și la, hai să spunem, lucruri nefăcute sau mai puțin ortodoxe, adică vor să introducă acea discriminare tocmai pentru a rămâne toată lumea fără monitorizare pentru analize și a nu mai cheltui atâția bani. Dar este un scenariu pe care eu l-am gândit și sper să nu am dreptate”, a declarat Cezar Irimia, președintele APCR.

Și președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC), Radu Gănescu, este revoltat și, în același timp, dezamăgit de această măsură, ce îi lasă în urmă pe pacienții cu boli cronici. De asemenea, Gănescu susține că a sesizat autoritățile în acest sens.

„Noi am sesizat, în acest sens, noi am avut discuții cu autoritățile statului pe acele pachete, pe modificările făcute. Din păcate, se pare că în România rămân ca excepție doar pacienții oncologici, restul pacienților nu mai sunt o excepție. Casa Națională de Sănătate ne-a spus că prioritatea pentru ei sunt acuții, nu cronicii. Nu am avut putere să convingem autoritățile că acele investigații monitor ar trebui să rămână”, a declarat Radu Gănescu, președintele COPAC, pentru FANATIK.

În acest context, președintele COPAC a menționat că investigațiile pentru pacienții cronici vor putea fi făcute doar o dată pe an. Tot Gănescu recomandă pacienților ca, în cazul în care aceste investigații nu mai pot fi făcute într-un timp rezonabil prin trimiterile Monitor, să meargă pe internarea în spital. În același timp, acesta nu crede că vor apărea modificări prea curând.