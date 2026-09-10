ADVERTISEMENT

Fostul atacant al celor de la Chelsea și Fiorentina, Adrian Mutu a apelat la botox. Descoperă cum a decurs intervenția la care a fost supus „Briliantul”. Procedura de înfrumuseţare nu este dedicată doar femeilor, ci și domnilor.

Adrian Mutu, pe mâinile esteticienilor

Are o carieră fabuloasă în fotbal, dar continuă să facă furori deși s-a retras de mulți ani. Adrian Mutu (47 ani) a demonstrat că este într-o formă fizică de invidiat după ce . Renumitul sportiv român, supranumit Briliantul, a impresionat pe toată lumea.

ADVERTISEMENT

Reușește să atragă toată atenția asupra sa și în planul personal, având o soție superbă. Sandra este o fostă Miss care de curând a anunțat că începe o carieră în televiziune. și va apărea pe sticlă în fiecare weekend. Tânăra are o siluetă trasă din inel și trăsături demne de un fotomodel.

Se poate spune că fostul jucător vrea să țină pasul cu partenera de viață. De curând, fostul atacant s-a lăsat pe mâinile esteticienilor pentru o procedură simplă. A ales să recurgă la botox la nivelul feței, în două zone importante, unde ridurile sunt foarte vizibile, în general. Fostul star de la Chelsea a ales o clinică de renume din București.

ADVERTISEMENT

„Pacientul nostru de astăzi a optat pentru cele două zone de botox. Prima zonă ar fi glabela, adică în momentul în care ne încruntăm și a doua – ridurile orizontale de pe frunte. Ele se vor trata foarte frumos. În momentul în care pacientul nostru o să încerce să se mire n-o să mai poată”, spune medicul care l-a ”tratat” pe Adrian Mutu, într-o filmare de pe Instagram.

ADVERTISEMENT

Glumeț din fire, al doilea cel mai bun marcator din istoria naționalei României, a subliniat că „nu crede” că nu va mai fi expresiv de acum înainte. Ulterior, în clip esteticianul i-a făcut fostului tehnician al celor de la Petrolul Ploiești punctele cu ajutorul unui instrument special. Apoi, a trecut la injectarea botoxului care îi va fi de mare ajutor renumitului sportiv.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Cum se menține în formă bună Adrian Mutu

Într-un interviu pentru FANATIK, Adrian Mutu a povestit că a slăbit în primăvara acestui an datorită unui regim alimentar extrem de banal. A eliminat 11 kilograme datorită activității din sala de antrenament, dar și a dietei. A consumat o perioadă destul de lungă o singură masă pe zi, pe care o savura de obicei în jurul orei 19:00.

Fastingul este procesul care i s-a potrivit cel mai bine, precizând că nu ar putea să stea nemâncat. De asemenea, a stat departe de produsele nesănătoase și organismul s-a obișnuit cu acest nou stil de viață. Mai mult decât atât, tehnicianul care acum este liber de contract a consumat foarte multe lichide pentru a se hidrata.

ADVERTISEMENT

„Am slăbit 11 kg. Nu am slăbit pe loc. În 6 luni am reușit. Nu am făcut nimic special. Fasting. Eu am vrut asta. Am ajuns la 92 de kg. Nu era bine. Am mâncat o dată pe zi. Eu, în general, am mâncat doar seara, la ora 7. În rest, sport, sală, de-astea. M-am obișnuit acum să mănânc așa, doar seara.

Dacă nu mănânc seara, nu rezist. Am încercat să mănânc la 1, la 2, dar nu merge. Seara e ok. Mănânc seara și rezist. În timpul zilei, doar apă”, a mărturisit Adrian Mutu. În altă ordine de idei, în anul 2024 Briliantul a povestit că și-a făcut implant de păr, rezultatele fiind vizibile după numai 5 luni.