Paco Jemez, reacție despre preluarea lui Dinamo! Ce a spus ibericul

Paco Jemez, posibilul înlocuitor al lui Cosmin Contra, a reacționat după ce despărțirea dintre Dinamo și „Guriță” pare iminentă.

Antrenorul spaniol în vârstă de 50 de ani nu are angajament din luna august, atunci când s-a despărțit pentru a doua oară în carieră de Rayo Vallecano. În ultimul mandat, Jemez a stat la 56 de meciuri pe banca lui Rayo, în perioada martie 2019 – august 2020.

Cu ibericul pe bancă, „Panglicile roșii” au înregistrat 18 succese, 24 de rezultate de egalitate și 14 înfrângeri. În mandatul anterior (2012-2016), Paco Jemez l-a antrenat la Rayo Vallecano pe Răzvan Raț, în edițiile 2013-2014 și 2015-2016.

Ce spune Paco Jemez despre venirea la Dinamo

Conducerea lui Dinamo caută soluții pentru înlocuirea lui Cosmin Contra. Pe lista ibericilor a apărut numele lui Paco Jemez, un tehnician care are în CV mai multe echipe importante din Spania, cum ar fi Cordoba, Las Palmas sau Rayo Vallecano.

O persoană din anturajul antrenorului spaniol susține însă că nimeni nu a luat legătura cu Paco Jemez legat de posibilitatea de a veni în Ștefan cel Mare: „Îmi pare rău, dar nu știm nimic despre asta”, este declarația apărută în entrenadoresfutbol.es.

Aceeași sursă consideră că nu există nicio șansă ca Paco Jemez să ajungă la București și să o preia pe Dinamo.

190 de meciuri are Paco Jemez în LaLiga : 57 de victorii, 34 de egaluri și 99 de înfrângeri.

Cu spaniolul pe bancă, Rayo Vallecano a terminat sezonul trecut pe locul 7 în Segunda Division .

Cosmin Contra a capitulat: „Am crezut că fac infarct”

„În două luni de zile am îmbătrânit cât nu am îmbătrânit în zece ani pe banca celorlalte echipe. Am avut un atac de panică, am crezut că fac infarct, a fost pe bază de stres, într-o seară. Eram singur acasă. Limita a fost aici. Nu vreau să fie o scuză asta. Simt că mental şi fizic nu mai pot să dau ce pot să dau.

Simt eu că sunt obosit din toate punctele de vedere. Nu mai vreau niciun post acum. Vreau doar să merg acasă la soție, să aibă grijă de mine câteva săptămâni”, a declarat Cosmin Contra în săptămâna meciului cu FC Argeș.

La meciul cu FC Argeș, programat vineri, 4 decembrie, la ora 20:30, Dinamo va fi condusă de pe bancă de secundul lui Cosmin Contra, Jerry Gane.

