Pact ultrasecret Gică Hagi – Dan Șucu! Detalii bombă despre transferul lui Ianis Hagi. Exclusiv

Gică Hagi și Dan Șucu au făcut un pact ultrasecret în privința transferului lui Ianis Hagi. FANATIK a aflat detalii bombă
Cristian Măciucă
20.08.2025 | 13:38
Pact ultrasecret Gica Hagi Dan Sucu Detalii bomba despre transferul lui Ianis Hagi Exclusiv
FOTO: Fanatik

Gică Hagi și Dan Șucu au pus la cale planul B în ceea ce privește transferul lui Ianis Hagi. Cei doi patroni, de la Farul, respectiv Rapid, au discutat despre posibilitatea ca internaționalul român să evolueze în Giulești.

Gică Hagi și Dan Șucu au pus la cale transferul lui Ianis Hagi

Liber de contract de mai bine de o lună, după ce s-a despărțit de Rangers, Ianis Hagi nu și-a ales, deocamdată, următoarea destinație. FANATIK a aflat în exclusivitate că joi, 21 august, fiul „Regelui” trebuie să lea dea un răspuns turcilor de la Fatih Karagumruk, formație nou-promovată în Super Lig.

Hagi Jr. ezită însă să meargă în Turcia deoarece așteaptă o ofertă și din Germania. Adrian Ilie a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA mijlocașul în vârstă de 26 de ani e pe radarul Borussiei Monchengladbach.

Dacă transferul în străinătate nu se concretizează, FANATIK a aflat în exclusivitate că Gică Hagi și Dan Șucu au pregătit în secret o variantă bombă pentru Ianis. Din informațiile FANATIK, Hagi Jr. ar urma să meargă la Rapid, acolo unde să joace până în luna decembrie, urmând ca, din ianuarie 2026, să fie cedat la Genoa, fie sub formă de împrumut sau de transfer definitiv.

Planul celor doi patroni este ca Ianis Hagi, care n-a mai jucat un meci oficial din aprilie, să fie pus pe picioare de Costel Gâlcă în următoarele patru luni, după care să își continue cariera la gruparea din Serie A. Pactul ultrasecret a venit la inițiativa lui Dan Șucu, care este acționat majoritar, atât la Rapid, cât și la Genoa.

Totuși, Ianis Hagi n-ar vrea să revină în România și speră să evolueze în continuare în afara granțielor. Până acum, playmakerul naționalei pregătite de Mircea Lucescu a evoluat doar la echipe din vestul Europei: Fiorentina, Genk, Rangers și Deportivo Alaves.

Mircea Lucescu nu îl va convoca pentru meciurile cu Canada și Cipru

Ianis Hagi trebuie să se decidă rapid în privința următoarei sale destinații deoarece riscă să piardă echipa națională a României, pentru care n-a mai jucat din luna martie, de la „dubla” cu Bosnia & Herțegovina și San Marino.

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Mircea Lucescu nu îl va chema la națională pentru partidele din luna septembrie. Pe 5 septembrie, „tricolorii” au amical contra Canadei, în timp ce pe 9 septembrie vor disputa în Cipru meciul 5 din preliminariile lui World Cup 2026.

  • 1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Ianis Hagi, conform transfermarkt.com
  • 47 de selecții și 6 goluri are mijlocașul ofensiv la prima reprezentativă a României
