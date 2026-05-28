Pactul pe care îl are Mihai Rotaru cu ultrașii din Peluza Nord: “Dacă nu văd atitudine, au dreptul să fie supărați”

Mihai Rotaru a vorbit deschis despre relația pe care o are cu suporterii Universității Craiova, în special cu cei din Peluza Nord: „Nu dăm bani la galerie”
Gabriel-Alexandru Ioniță
28.05.2026 | 12:47
Mihai Rotaru a analizat în detaliu sezonul de vis făcut de Universitatea Craiova, culminat cu câștigarea eventului. Printre altele, conducătorul clubului din Bănie a vorbit în mod special și despre importanța suporterilor în tot ce s-a întâmplat în această stagiune pe „Ion Oblemenco”. Astfel, omul de afaceri a explicat că secretul din acest punct de vedere constă în faptul că de-a lungul timpului s-au pus bazele unei relații foarte oneste între club și galerie.

Mihai Rotaru, despre relația excelentă existentă între clubul Universitatea Craiova și suporterii din Peluza Nord

Astfel, Rotaru a dorit cu această ocazie să sublinieze că nu s-a pus niciodată de când a venit el la echipă problema ca suporterii să fie finanțați sub o formă sau alta de către acționari, așa cum se tot zvonește de mai mult timp că s-ar întâmpla, sau s-ar fi întâmplat în trecut, în alte părți.  „Când Dan Șucu a venit la Craiova și a stat cu galeria, eu știam că e acolo, mă sună și îmi zice: ‘Mihaie, vino încoace’. ‘Unde? La ce lojă ești?’. Dar știam că e în galerie. ‘Păi sunt în galerie’. ‘A, bravo, felicitări’. ‘Hai vino încoace’. ‘Băi, Dane, nu vin’. ‘De ce?’. ‘Pentru că eu am o înțelegere cu galeria. Eu nu merg la ei, ei nu vin la lojă’.

Asta se întâmplă. Galeria noastră este complet independentă. Nu au existat niciodată fluxuri de numerar dinspre club sau dinspre persoane apropiate clubului către galerie. Și așa cred că trebuie să fie orice galerie din România. Din câte înțeleg însă, din păcate, nu este așa”, a spus Mihai Rotaru la FANATIK EXCLUSIV. 

Care este aspectul esențial în relația dintre suporteri și echipă

De asemenea, cu aceeași ocazie, acționarul majoritar de la Universitatea Craiova a transmis și că cel mai important lucru pentru fani este reprezentat de atitudinea arătată de jucători pe gazon în timpul meciurilor: „Nu dăm bani la liderii de galerie, nu au alte avantaje, nu vând ei pe stadion. Ei ca să se susțină bănuiesc că produc tricouri, fulare, ce strâng ei acolo. Sunt organizați, au o persoană juridică fără scop patrimonial și așa sunt organizați. Normal că mai sunt și supărați.

Este normal, sunt oameni care bat mia de kilometri, 1500 de kilometri, merg la Botoșani, susțin echipa prin vânt, prin ploaie, prin frig, prim zăpadă. Întoarce-te la Craiova, du-te la serviciu, crește-ți copiii. Nu este ușor. Și atunci vor atitudine. Dacă jucătorii le dau atitudine, ei sunt cei mai fericiți”. 

Horia Ivanovici, interviu eveniment cu Mihai Rotaru

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
