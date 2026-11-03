Pădurariu vs Macalou, duel „delicios” la Cluj! Unde a greșit perla pe care Gigi Becali visează 40 de milioane de euro

ADVERTISEMENT

FCSB a pierdut pe Cluj Arena, scor 0-1, la capătul unui meci care a oferit și un duel extrem de interesant în bandă. Ricardo Pădurariu, tânărul fundaș pentru care Gigi Becali visează să încaseze zeci de milioane de euro, l-a avut adversar pe Issouf Macalou, una dintre cele mai bune extreme din Superliga României. FANATIK a analizat cifrele Wyscout pentru a vedea cine a câștigat confruntarea din bandă.

Jovo Lukić a dat lovitura pe Cluj Arena! FCSB, răpusă de U

FCSB a venit la Cluj după victoria categorică din derby-ul cu Rapid, scor 4-1, dar a întâlnit un adversar mult mai organizat pe faza defensivă. Roș-albaștrii au început mai bine și au încercat să pună presiune încă din primele minute. Atacurile au fost însă destul de sterile, iar echipa lui Bergodi a rezistat. În minutul 32, Laurențiu Reghecampf a primit o lovitură importantă. Juri Cisotti s-a accidentat și a fost înlocuit cu Alexandru Stoian, care a reușit să marcheze înainte de pauză. Golul a fost însă anulat pentru ofsaid, după verificarea VAR.

ADVERTISEMENT

Repriza secundă a adus un joc mai deschis și câteva ocazii importante la ambele porți. Muhar l-a pus la încercare pe Ștefan Lefter, în timp ce Macalou a încercat să profite de spațiile din defensiva oaspeților. Totul s-a decis în minutul 76, când Jovo Lukić a înscris după o lovitură liberă executată de Oucasse Mendy. FCSB a forțat egalarea, iar Denis Drăguș a lovit transversala în prelungiri.

Ricardo Pădurariu vs. Issouf Macalou! Francezul i-a dat bătăi de cap perlei lui Gigi Becali

A fost un duel tare pe Cluj Arena. Ricardo Pădurariu, unul dintre cei mai apreciați jucători U21 din Superliga României, l-a avut adversar pe Issouf Macalou, vedeta ardelenilor. Francezul a schimbat benzile aproape în permanență și le-a dat mari bătăi de cap fundașilor laterali ai lui Reghecampf. Deși nu a fost decisiv la finalizare, Macalou a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren.

ADVERTISEMENT

Datele Wyscout arată o superioritate clară a francezului în confruntările directe cu Ricci. Cei doi s-au întâlnit în 15 dueluri, iar Macalou a câștigat zece, față de numai cinci ale lui Pădurariu. Francezul a avut un avantaj evident la capitolul forță fizică și a demonstrat o capacitate de efort superioară. Este de remarcat însă că tânărul fundaș al FCSB-ului nu a comis nicio greșeală flagrantă în fața tehnicului atacant al ardelenilor, care l-a pus la încercare în repetate rânduri.

ADVERTISEMENT

Macalou l-a depășit în mai multe rânduri pe Ricci, dar nu a reușit să profite de situațiile create. A încheiat meciul cu numai șapte pase precise și fără vreo pasă-cheie. De partea cealaltă, Pădurariu a pierdut majoritatea confruntărilor cu francezul, însă a avut trei driblinguri reușite și a oferit o pasă-cheie. Fundașul FCSB-ului s-a remarcat din nou prin ieșirile curajoase din defensivă, cu mingea la picior.

ADVERTISEMENT

Ricci Pădurariu, curajos cu mingea la picior, dar vulnerabil în defensivă

Ricardo Pădurariu a avut o prestație solidă, în special în faza de construcție. Fundașul a încercat să ofere permanent soluții și să ajute echipa să progreseze cu mingea. A completat 27 dintre cele 38 de pase, un procentaj de 71%, și a reușit trei dintre cele patru driblinguri încercate. Mai mult, a avut un șut pe poartă și o pasă-cheie. Comparativ cu Vali Crețu, Pădurariu a evoluat mult mai sus în teren și a intrat frecvent în combinații cu mijlocașii centrali și extremele.

Defensiv, lucrurile nu au stat la fel de bine. Pădurariu a câștigat numai trei dintre cele nouă dueluri în apărare, iar Macalou i-a creat probleme în mai multe momente ale partidei. Tânărul fundaș a reușit totuși cinci intercepții și a impresionat în debutul jocului cu un tackling spectaculos.

ADVERTISEMENT

Indicator Statistici Acțiuni reușite 39/69 (57%) Șuturi pe poartă 1/1 (100%) Pase precise 27/38 (71%) Pase înainte precise 10/14 (71%) Pase înapoi precise 4/5 (80%) Pase laterale precise 7/11 (64%) Pase-cheie 1 Pase lungi precise 0/1 (0%) Lungimea medie a paselor 14,25 m Driblinguri reușite 3/4 (75%) Centrări precise 1/5 (20%) Dueluri câștigate 11/23 (48%) Dueluri defensive câștigate 3/9 (33%) Dueluri ofensive câștigate 6/10 (60%) Dueluri la mijloc 2/4 (50%) Intercepții 5 Degajări reușite 1/3 (33%) Faulturi comise 2 Faulturi suferite 2

Issouf Macalou, de neoprit în prima repriză! Francezul a dispărut după pauză

Așa cum era de așteptat, Macalou a fost cel mai periculos om al ardelenilor. Deși Lukić a fost unicul marcator, Issouf a avut o contribuție importantă la jocul ofensiv al gazdelor. Francezul a participat la 24 de dueluri și a câștigat 13 dintre ele. În prima repriză i-au reușit toate driblingurile și a profitat în repetate rânduri de spațiile largi lăsate de echipa lui Reghecampf.

În schimb, după pauză, randamentul său a scăzut considerabil. A mai încercat un singur dribling, fără succes, și nu a mai avut aceeași eficiență în duelurile fizice. Macalou a încheiat partida cu numai 47% precizie la pase, iar dintre cele patru centrări expediate, una singură și-a atins ținta. A șutat de trei ori la poartă, dar numai o încercare a prins cadrul.

Macalou a câștigat, așadar, duelul cu , în special datorită prestației din prima repriză, când l-a surprins pe tânărul fundaș cu incursiunile sale rapide și schimbările bruște de direcție. Indicațiile lui Reghecampf par însă să fi funcționat, iar Ricci a reușit să ofere o replică mult mai bună în partea secundă. Este adevărat că a beneficiat și de sprijinul fundașilor centrali ai roș-albaștrilor, care au început să-l dubleze mai bine.

Indicator Statistici Acțiuni reușite 22/48 (46%) Șuturi pe poartă 1/3 (33%) Pase precise 7/15 (47%) Pase înainte precise 1/4 (25%) Pase înapoi precise 1/1 (100%) Pase laterale precise 3/6 (50%) Pase-cheie 0 Pase lungi precise 1/4 (25%) Lungimea medie a paselor 29,7 m Driblinguri reușite 3/4 (75%) Centrări precise 1/4 (25%) Dueluri câștigate 13/24 (54%) Dueluri defensive câștigate 5/8 (63%) Dueluri ofensive câștigate 5/11 (45%) Dueluri aeriene câștigate 1/1 (100%) Dueluri la mijloc 2/4 (50%) Intercepții 2 Degajări reușite 2/2 (100%) Faulturi comise 2 Faulturi suferite 1

Cum a câștigat Cristiano Bergodi duelul tactic cu Laurențiu Reghecampf

Universitatea Cluj și-a atins obiectivul. Ardelenii au practicat un joc precaut în prima repriză, pe alocuri chiar temător. FCSB a lăsat impresia, în multe momente ale partidei, că este echipa mai aproape de deschiderea scorului, însă golul nu a venit. Lukić a marcat la una dintre puținele ocazii ale „șepcilor roșii” și a adus o victorie care poate cântări enorm în economia calificării în play-off. Atacantul a explicat că ardelenii au încercat să exploateze spațiile lăsate de roș-albaștri, chiar dacă tranzițiile ofensive nu au funcționat întotdeauna.

Statistică U Cluj FCSB Posesie 41% 59% Goluri așteptate (xG) 1,61 0,93 Șuturi totale 10 15 Șuturi pe poartă 4 4 Șuturi în afara porții 4 6 Șuturi blocate 2 5 Cornere 1 9 Pase totale 234 364 Precizia paselor 76% 85% Atingeri în careul advers 14 23 Centrări 5 23 Faulturi comise 11 19 Cartonașe galbene 3 5 Șuturi pe poartă / total 40% 26,7% xG pe șut 0,161 0,062

FCSB a dominat începutul partidei, iar Boutoutaou și Pădurariu au găsit spații, dar Lefter a intervenit când a fost nevoie. U Cluj a rezistat presiunii, iar după pauză a început să găsească mai des soluții pentru Macalou și Lukic. Bergodi a recunoscut că echipa sa a avut și noroc, însă a subliniat importanța pregătirii fazelor fixe. Tocmai o asemenea situație a decis partida.