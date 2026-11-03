Pădurariu vs Macalou, duel „delicios” la Cluj! Unde a greșit perla pe care Gigi Becali visează 40 de milioane de euro

FCSB a pierdut pe Cluj Arena, scor 0-1, la capătul unui meci care a oferit și un duel extrem de interesant în bandă. Ricardo Pădurariu, tânărul fundaș pentru care Gigi Becali visează să încaseze zeci de milioane de euro, l-a avut adversar pe Issouf Macalou, una dintre cele mai bune extreme din Superliga României. FANATIK a analizat cifrele Wyscout pentru a vedea cine a câștigat confruntarea din bandă.
FCSB a venit la Cluj după victoria categorică din derby-ul cu Rapid, scor 4-1, dar a întâlnit un adversar mult mai organizat pe faza defensivă. Roș-albaștrii au început mai bine și au încercat să pună presiune încă din primele minute. Atacurile au fost însă destul de sterile, iar echipa lui Bergodi a rezistat. În minutul 32, Laurențiu Reghecampf a primit o lovitură importantă. Juri Cisotti s-a accidentat și a fost înlocuit cu Alexandru Stoian, care a reușit să marcheze înainte de pauză. Golul a fost însă anulat pentru ofsaid, după verificarea VAR.
Repriza secundă a adus un joc mai deschis și câteva ocazii importante la ambele porți. Muhar l-a pus la încercare pe Ștefan Lefter, în timp ce Macalou a încercat să profite de spațiile din defensiva oaspeților. Totul s-a decis în minutul 76, când Jovo Lukić a înscris după o lovitură liberă executată de Oucasse Mendy. FCSB a forțat egalarea, iar Denis Drăguș a lovit transversala în prelungiri.
A fost un duel tare pe Cluj Arena. Ricardo Pădurariu, unul dintre cei mai apreciați jucători U21 din Superliga României, l-a avut adversar pe Issouf Macalou, vedeta ardelenilor. Francezul a schimbat benzile aproape în permanență și le-a dat mari bătăi de cap fundașilor laterali ai lui Reghecampf. Deși nu a fost decisiv la finalizare, Macalou a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren.
Datele Wyscout arată o superioritate clară a francezului în confruntările directe cu Ricci. Cei doi s-au întâlnit în 15 dueluri, iar Macalou a câștigat zece, față de numai cinci ale lui Pădurariu. Francezul a avut un avantaj evident la capitolul forță fizică și a demonstrat o capacitate de efort superioară. Este de remarcat însă că tânărul fundaș al FCSB-ului nu a comis nicio greșeală flagrantă în fața tehnicului atacant al ardelenilor, care l-a pus la încercare în repetate rânduri. Reghecampf chiar și-a certat elevul după ce Macalou l-a îndepărtat pur și simplu prin forță, în minutul 51.
Macalou l-a depășit în mai multe rânduri pe Ricci, dar nu a reușit să profite de situațiile create. A încheiat meciul cu numai șapte pase precise și fără vreo pasă-cheie. De partea cealaltă, Pădurariu a pierdut majoritatea confruntărilor cu francezul, însă a avut trei driblinguri reușite și a oferit o pasă-cheie. Fundașul FCSB-ului s-a remarcat din nou prin ieșirile curajoase din defensivă, cu mingea la picior.
Ricardo Pădurariu a avut o prestație solidă, în special în faza de construcție. Fundașul a încercat să ofere permanent soluții și să ajute echipa să progreseze cu mingea. A completat 27 dintre cele 38 de pase, un procentaj de 71%, și a reușit trei dintre cele patru driblinguri încercate. Mai mult, a avut un șut pe poartă și o pasă-cheie. Comparativ cu Vali Crețu, Pădurariu a evoluat mult mai sus în teren și a intrat frecvent în combinații cu mijlocașii centrali și extremele.
Defensiv, lucrurile nu au stat la fel de bine. Pădurariu a câștigat numai trei dintre cele nouă dueluri în apărare, iar Macalou i-a creat probleme în mai multe momente ale partidei. Tânărul fundaș a reușit totuși cinci intercepții și a impresionat în debutul jocului cu un tackling spectaculos.
|Indicator
|Statistici
|Acțiuni reușite
|39/69 (57%)
|Șuturi pe poartă
|1/1 (100%)
|Pase precise
|27/38 (71%)
|Pase înainte precise
|10/14 (71%)
|Pase înapoi precise
|4/5 (80%)
|Pase laterale precise
|7/11 (64%)
|Pase-cheie
|1
|Pase lungi precise
|0/1 (0%)
|Lungimea medie a paselor
|14,25 m
|Driblinguri reușite
|3/4 (75%)
|Centrări precise
|1/5 (20%)
|Dueluri câștigate
|11/23 (48%)
|Dueluri defensive câștigate
|3/9 (33%)
|Dueluri ofensive câștigate
|6/10 (60%)
|Dueluri la mijloc
|2/4 (50%)
|Intercepții
|5
|Degajări reușite
|1/3 (33%)
|Faulturi comise
|2
|Faulturi suferite
|2
Așa cum era de așteptat, Macalou a fost cel mai periculos om al ardelenilor. Deși Lukić a fost unicul marcator, Issouf a avut o contribuție importantă la jocul ofensiv al gazdelor. Francezul a participat la 24 de dueluri și a câștigat 13 dintre ele. În prima repriză i-au reușit toate driblingurile și a profitat în repetate rânduri de spațiile largi lăsate de echipa lui Reghecampf.
În schimb, după pauză, randamentul său a scăzut considerabil. A mai încercat un singur dribling, fără succes, și nu a mai avut aceeași eficiență în duelurile fizice. Macalou a încheiat partida cu numai 47% precizie la pase, iar dintre cele patru centrări expediate, una singură și-a atins ținta. A șutat de trei ori la poartă, dar numai o încercare a prins cadrul.
Macalou a câștigat, așadar, duelul cu perla lui Gigi Becali, în special datorită prestației din prima repriză, când l-a surprins pe tânărul fundaș cu incursiunile sale rapide și schimbările bruște de direcție. Indicațiile lui Reghecampf par însă să fi funcționat, iar Ricci a reușit să ofere o replică mult mai bună în partea secundă. Este adevărat că a beneficiat și de sprijinul fundașilor centrali ai roș-albaștrilor, care au început să-l dubleze mai bine.
|Indicator
|Statistici
|Acțiuni reușite
|22/48 (46%)
|Șuturi pe poartă
|1/3 (33%)
|Pase precise
|7/15 (47%)
|Pase înainte precise
|1/4 (25%)
|Pase înapoi precise
|1/1 (100%)
|Pase laterale precise
|3/6 (50%)
|Pase-cheie
|0
|Pase lungi precise
|1/4 (25%)
|Lungimea medie a paselor
|29,7 m
|Driblinguri reușite
|3/4 (75%)
|Centrări precise
|1/4 (25%)
|Dueluri câștigate
|13/24 (54%)
|Dueluri defensive câștigate
|5/8 (63%)
|Dueluri ofensive câștigate
|5/11 (45%)
|Dueluri aeriene câștigate
|1/1 (100%)
|Dueluri la mijloc
|2/4 (50%)
|Intercepții
|2
|Degajări reușite
|2/2 (100%)
|Faulturi comise
|2
|Faulturi suferite
|1
Universitatea Cluj și-a atins obiectivul. Ardelenii au practicat un joc precaut în prima repriză, pe alocuri chiar temător. FCSB a lăsat impresia, în multe momente ale partidei, că este echipa mai aproape de deschiderea scorului, însă golul nu a venit. Lukić a marcat la una dintre puținele ocazii ale „șepcilor roșii” și a adus o victorie care poate cântări enorm în economia calificării în play-off. Atacantul a explicat că ardelenii au încercat să exploateze spațiile lăsate de roș-albaștri, chiar dacă tranzițiile ofensive nu au funcționat întotdeauna.
|Statistică
|U Cluj
|FCSB
|Posesie
|41%
|59%
|Goluri așteptate (xG)
|1,61
|0,93
|Șuturi totale
|10
|15
|Șuturi pe poartă
|4
|4
|Șuturi în afara porții
|4
|6
|Șuturi blocate
|2
|5
|Cornere
|1
|9
|Pase totale
|234
|364
|Precizia paselor
|76%
|85%
|Atingeri în careul advers
|14
|23
|Centrări
|5
|23
|Faulturi comise
|11
|19
|Cartonașe galbene
|3
|5
|Șuturi pe poartă / total
|40%
|26,7%
|xG pe șut
|0,161
|0,062
FCSB a dominat începutul partidei, iar Boutoutaou și Pădurariu au găsit spații, dar Lefter a intervenit când a fost nevoie. U Cluj a rezistat presiunii, iar după pauză a început să găsească mai des soluții pentru Macalou și Lukic. Bergodi a recunoscut că echipa sa a avut și noroc, însă a subliniat importanța pregătirii fazelor fixe. Tocmai o asemenea situație a decis partida.