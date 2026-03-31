Pădurarul care le-a salvat pe cele două fetițe dispărute, învins în instanță de Romsilva. Motivul pentru care s-a ajuns la Tribunal

Fetițele de 4 și 5 ani, Rebeca și Melisa, dispărute în Târnăveni, județul Mureș, au fost găsite și salvate duminică de Aurel Frandeș, pădurar de la Ocolul Silvic Luduș. Conform celor de la Romsilva, Frandeș le-a găsit pe cele două micuțe la marginea unei păduri, în vârful unui deal izolat, după ce a participat mai bine de 36 de ore la căutări. Aurel Frandeș a anunțat imediat autoritățile, însă, pentru că terenul era foarte dificil, iar echipele nu puteau interveni în zonă, el a fost nevoit să coboare, transportând pe una dintre fetițe în spate, iar pe cealaltă purtând-o în brațe.

Pădurarul Aurel Frandeș a solicitat încadrarea în condiții speciale de muncă

Aurel Frandeș a fost lăudat de Romsilva și chiar de ministrul mediului, Diana Buzoianu, care a spus că „este un erou. Ne mândrim că îl avem alături și îi mulțumim pentru tot ceea ce face”. Frandeș face parte din Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva și, alături de alți membri de sindicat, a dat în judecată Romsilva și Direcția Silvică Mureș, obiectul dosarului înregistrat pe 26 ianuarie 2024 la Tribunalul Mureș fiind „litigii de muncă – obligația de a face”.

Aurel Frandeș și colegii săi au solicitat obligarea pârâtelor la încadrarea salariaților, având calitatea de personal silvic, ce ocupă locuri de muncă care potrivit atribuțiilor din fișa postului presupun desfășurarea a cel puțin uneia dintre următoarele activități: paza fondului forestier, a fondurilor cinegetice și piscicole și a ariilor naturale protejate, control silvic și cinegetic, exploatări forestiere, construcții forestiere, lucrări specifice de teren în activitatea de fond forestier și împăduriri, , începând cu data de 16.12.2019 sau pentru salariații angajați ulterior acestei date, începând cu data încadrării (angajării) în locul de muncă respectiv, precum și obligarea pârâtelor la plata contribuției suplimentare de asigurări sociale, în cuantum de 8%, pentru condiții speciale de muncă, pentru salariații având calitatea de personal silvic, încadrați în condiții speciale de muncă.

Conform datelor din dosar consultate de FANATIK, Sindicatul a menționat că, ca urmare a demersurilor Federației Silva, efectuate la nivelul angajatorului RNP – Romsilva, a fost emisă de către Directorul General al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva Decizia din 29.06.2020 prin care s-a stabilit componența Grupului de Lucru pentru stabilirea locurilor de muncă care se încadrează în categoria locurilor de muncă în condiții speciale, din a cărei componență au făcut parte atât salariați ai angajatorului, desemnați din cadrul Serviciilor Prevenirea și Protecția Muncii, Resurse Umane, Financiar și Juridic, ingineri/specialiști silvici din cadrul direcțiilor silvice, precum și cei ai Federației Silva, în calitate de organizație sindicală reprezentativă la nivelul acestui angajator.

S-a arătat că, în urma desfășurării a două întâlniri ale Grupului de Lucru, în ședința din data de 23.07.2020 acesta a adoptat, în unanimitate, următoarea propunere: “Toate locurile de muncă, ocupate de personalul silvic din cadrul RNP – ROMSILVA, care presupun desfășurarea, conform atribuțiilor din fișa postului, a cel puțin uneia dintre următoarele activități: paza fondului forestier, a fondurilor cinegetice și piscicole și a ariilor naturale protejate; control silvic și cinegetic; exploatări forestiere; construcții forestiere; lucrări specifice de teren în activitatea de fond forestier și împăduriri, reprezintă locuri de muncă în condiții speciale.”

Ce argumente a adus Romsilva în instanță

Sindicatul a arătat că, din perspectiva locului muncii, a felului muncii și a atribuțiilor specifice posturilor deținute, membrii de sindicat din prezenta cauză sunt îndreptățiți să beneficieze de condiții speciale de muncă, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 234/2019 (în cazul în care la acel moment erau deja angajați în cadrul unității din structura RNP-Romsilva/în cadrul RNP-Romsilva și îndeplineau astfel de atribuții) sau începând cu o data ulterioară, a încadrării salariaților în locul de muncă respectiv, ca urmare a angajării (în cazul în care aceasta s-a produs ulterior datei de 16.12.2019), cu îndeplinirea de către pârâte și a obligației fiscale aferente care le revine în această situație. Conform art. 40 alin. (2) lit. c) din Codul Muncii, printre obligațiile principale care îi revin angajatorului se regăsește și aceea de a acorda salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din contractele individuale de muncă.

În motivarea poziției procesuale, Romsilva, redând conținutul art. 20 din O.U.G. nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, astfel cum acesta a fost modificat prin Legea nr. 234/2019, a învederat că legiuitorul nu a identificat locurile de muncă din domeniul silvicultură încadrate în condiții speciale, sintagma conform reglementărilor legale relevând intenția acestuia de a se interpreta și aplica prevederile art. 20 alin. (2) din O.U.G. nr. 59/2000 în baza unei interpretări sistematice prin raportare la prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Federația, fiind cea care a pornit acțiunea, trebuie să dovedească calitatea de membru de sindicat a persoanelor în numele cărora formulează cererea de chemare în judecată, în condițiile prevederilor statutare.

Or, aceasta nu a depus niciun înscris din cuprinsul căruia să rezulte calitatea de membru de sindicat a persoanelor semnatare ale Tabelului împuterniciri și nici statutul care reglementează modul în care se dobândește această calitate. Romsilva a menționat că articolul 20 alin. (2) din O.U.G. nr. 59/2000 nu enumeră locurile de muncă din domeniul silviculturii, ci identifică activitățile ce trebuie desfășurate. Astfel, consideră că nu se poate primi susținerea Federației a încadrării ope legis în locuri de muncă în condiții speciale. A mai arătat că potrivit art. 3 alin. (1) li. h din Legea nr. 263/2010 , locurile de muncă în condiții speciale sunt definite ca fiind locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la condițiile specifice unor categorii de servicii publice, pe durata a cel puțin 50% din timpul normal de muncă, poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu consecințe grave asupra securității și sănătății în muncă a asiguraților.

S-a respins și plata unei contribuții de asigurări sociale de 8%

În sensul actului normativ în referință, locurile de muncă în condiții speciale sunt cele identificate la art. 30 alin. (1) lit. a – i. Potrivit soluției normative a art. 30 alin. (1) lit. e (activitățile și unitățile prevăzute în anexele nr. 2 și 3) trebuie îndeplinită cumulativ condiția regăsirii activităților/locurilor de muncă în anexa 2 la lege și cea a înscrierii angajatorului în anexa 3. Locurile de muncă în care își desfășoară activitatea personalul silvic, respectiv angajatorul Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, nu se regăsesc în cuprinsul acestor prevederi. Romsilva a considerat că, în prezent, nu există un cadru legal aplicabil care să reglementeze metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă speciale.

Prin urmare, s-a apreciat de către Romsilva că nu poate fi reținută susținerea Federației potrivit căreia angajatorul nu pune în aplicare dispozițiile legale reglementate prin Statutul personalului silvic. Or, astfel cum a arătat mai sus, activitățile de paza fondului forestier, a fondurilor cinegetice și piscicole și a ariilor naturale protejate; control silvic și cinegetic; exploatări forestiere; construcții forestiere; lucrări specifice de teren în activitatea de fond forestier și împăduriri enumerate în art. 20 alin. (2) din O.U.G. nr. 59/2000 nu fac obiectul Legii nr. 263/2010. Locurile de muncă în care se desfășoară o atare activitate nu sunt identificate nici în OUG nr. 59/2000 și nu se regăsesc nici în cuprinsul Legii nr. 263/2010, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

În altă ordine de idei, Romsilva a menționat că sistemul public de pensii se organizează și funcționează în baza principiului egalității, prin care se asigură tuturor participanților la sistemul public de pensii, contribuabili și beneficiari, un tratament nediscriminatoriu, între persoane aflate în aceeași situație juridică, în ceea ce privește drepturile și obligațiile prevăzute de lege. Prin art. 55 alin. (1) lit. a din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se reglementează în cazul condițiilor de muncă deosebite cota de contribuții de asigurări sociale la nivelul de 4%. În aceste condiții, plata unei contribuții de asigurări sociale la nivelul de 8%, nu numai că nu are suport legal în raport de prevederile art. 138 lit. c din Codul Fiscal, ci este de natură se creeze un tratament discriminatoriu. Pe 2 iulie 2024, Tribunalul Mureș a respins cererea formulată de pădurarul Aurel Frandeș și ceilalți membri de sindicat.