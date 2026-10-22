Pagubă de milioane de euro pentru Gigi Becali! „Am pus pariu cu cineva că va retrograda!”

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În ultimii ani, Gigi Becali (68 de ani) a dat mai multe lovituri pe piața transferurilor și a încasat zeci de milioane de euro din vânzări de jucători. Patronul celor de la FCSB așteaptă ca, în primăvara lui 2027, să mai adauge în conturi câteva milioane. Vărul acestuia, impresarul Giovanni Becali (74 de ani), vine cu o veste proastă și spune că omul de afaceri de la clubul din SuperLiga ar putea suferi o „pagubă” de câteva milioane de euro.

Cum ar putea Gigi Becali să nu mai încaseze câteva milioane de euro. Vărul său, Giovanni, a pus un pariu în acest sens

În vara acestui an, după doi ani petrecuți în tricoul lui FCSB, Daniel Bîrligea a făcut pasul către Occident. Atacantul a ajuns la Frosinone, în Serie A. Pentru început, tânărul de 26 de ani va juca sub formă de împrumut până la finalul sezonului. Ulterior, italienii vor fi obligați să perfecționeze transferul definitiv, dacă echipa va continua în Serie A.

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În primă fază, în schimbul vârfului, Gigi Becali a încasat 1,5 milioane de euro pentru împrumut. Vor veni apoi, în condițiile prezentate mai sus, alte 3,5 milioane de euro în cazul unui transfer definitiv. În emisiunea „Giovanni Show” de la FANATIK, vărul lui Gigi Becali, Ioan Becali, a spus că, în opinia sa, în ciuda începutului bun de campionat, . Mai mult, celebrul impresar român dezvăluie că a pus pariu cu cineva că echipa unde a ajuns Daniel Bîrligea va cădea în eșalonul secund la finalul sezonului 2026 – 2027.

Asta înseamnă, automat, că Gigi Becali nu mai încasează cele 3,5 milioane de euro pe un transfer definitiv al fotbalistului său. „Mulți zic de Frosinone acum că are deja zece puncte, că nu știu ce, că au șanse la salvare. Am pus pariu cu cineva că va retrograda. Că Frosinone va fi una dintre cele trei care va retrograda. Am văzut eu începuturi multe de sezon. Am văzut echipe din Serie B care intră și apoi…”, spune Ioan Becali.

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Agentul de jucători admite că minuni se pot întâmpla în fotbal, însă sunt extrem de rare „la 100 de ani”. Giovanni a dat exemplul lui Leicester, care în sezonul 2015 – 2016 a produs cea mai mare surpriză din istoria Premier League, câștigând titlul în fața granzilor City, United, Liverpool, Arsenal sau Tottenham. „Nu se mai întâmplă ca o dată la 100, chiar 1000 de ani… cum a fost și Leicester, care a câștigat campionatul în Anglia, cu Claudio Ranieri”.

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Cum a început Frosinone sezonul în Serie A. Câte minute a prins Bîrligea la italieni

Actuala echipă a lui Daniel Bîrligea, Frosinone, nu a rezistat niciodată mai mult de un an în prima ligă italiană. Cu alte cuvinte, promovarea a fost urmată mereu de o retrogradare. Micuța echipă din centrul Italiei are speranțe că, la finele sezonului 2026 – 2027, se va petrece o minune și nu va mai aluneca în Serie B. Deocamdată, auspiciile sunt printre cele mai bune. S-au scurs 6 etape din acest sezon, iar .

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Din păcate pentru Daniel Bîrligea, în prezent accidentat după aventura la națională, începutul său în Serie A nu este deloc unul așa cum spera. Fostul vârf de la FCSB a bifat doar 12 minute în campionat plus alte 63 în Cupa Italiei. Atacantul nu are mari șanse să devină titular, în condițiile în care la echipa sa au ajuns fotbaliști aduși pe sume mult mai mari sau împrumutați. În plus, unii dintre cei cu care se luptă pentru un post în echipă au și confirmat.