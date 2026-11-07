Pagubă de peste 500.000 de euro! Casa fotbalistului din Serie A a fost jefuită

ADVERTISEMENT

Casa fotbalistului de la Parma, El Bilal Toure (25 de ani), a fost jefuită în timp ce acesta evolua în meciul de la Bergamo cu Atalanta, disputat pe 2 noiembrie. Hoții au furat mai multe obiecte valoroase, paguba totală fiind de peste 500.000 de euro. Autoritățile au luat primele măsuri cu privire la acest caz.

Casa fotbalistului din Serie A a fost jefuită. Pagubă de peste 500.000 de euro

El Bilal Toure a fost titular luni seară pentru Parma, care a obținut un succes remarcabil, , echipa de care aparține fotbalistul african. Ceea ce trebuia să fie o seară frumoasă pentru atacantul din Mali s-a transformat însă într-un coșmar. În timp ce acesta se afla la Bergamo, casa sa a fost jefuită.

ADVERTISEMENT

Profitând de absența proprietarului, hoții au reușit să pătrundă în locuința lui Toure din Mariano, o localitate situată la periferia Parmei, și să sustragă mai multe obiecte. Conform , aceștia au furat numeroase ceasuri de lux, inclusiv modele de la branduri precum Rolex sau Cartier, dar și mai multe bijuterii aflate în locuința atacantului.

Paguba totală ar fi una uriașă, de peste 500.000 de euro, iar presa din Italia a precizat că autoritățile au demarat o anchetă după ce furtul a fost raportat. Anchetatorii lucrează la reconstituirea circumstanțelor pătrunderii prin efracție și la identificarea celor responsabili.

ADVERTISEMENT

Cine este El Bilal Toure

Născut în Coasta de Fildeș, El Bilal Toure a ajuns în Europa în 2020, când a semnat cu Reims. După doi ani la formația din Ligue 1, atacantul a fost achiziționat cu 8 milioane de euro de Almeria, care l-a vândut după doar un an la Atalanta pentru 30 de milioane. A evoluat timp de un sezon pentru gruparea din Bergamo, care l-a trimis mai apoi sub formă de împrumut.

ADVERTISEMENT

Stagiunea 2024-2025 a petrecut-o în Germania, la Stuttgart, iar în sezonul trecut a jucat în Turcia, la Beșiktaș. În această vară a revenit în Italia și a fost împrumutat la Parma, în contractul său existând o obligație de cumpărare (pentru 10 milioane de euro) în cazul în care echipa se menține în și acesta bifează un anumit număr de prezențe. Toure are 30 de selecții și 9 goluri la naționala statului Mali, în tricoul căreia a debutat în 2020.