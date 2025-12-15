Păgubit de „schema Nordis”, Florin Gardoș este entuziasmat de documentarul Recorder „justiția capturată”: ”Vă mai fac o donație”

ADVERTISEMENT

Fostul jucător de la FCSB, Florin Gardoș, a reacționat vizavi de documentarul „justiția capturată”. Sportivul de 37 de ani se numără printre persoanele care au fost păcălite de „schema Nordis”, în urmă cu mai bine de un an.

Florin Gardoș, reacție după documentarul „justiția capturată”

Recorder a stârnit valuri prin intermediul ultimelor dezvăluiri. Oamenii au comentat zile întregi pe marginea subiectului legat de „justiția capturată” și nu i-a lăsat indiferenți nici pe sportivi. Unul dintre cei care au reacționat a evoluat la FCSB.

Florin Gardoș a venit cu o reacție neașteptată imediat ce a vizionat documentarul. a făcut un pas foarte mare, după ce a aflat despre influențele politice asupra sistemului judiciar din România.

Mai exact, a făcut trimitere la momentul în care Aceasta i-a avut în prim-plan pe magistrații Curții de Apel București, unde au răspuns acuzațiilor care li se aduc.

În urma acestei conferințe, vicepreședinta instanței, Ionela Tudor, și președinta Liana Arsenie au fost protagonistele unei discuții ieșite din comune. Fostul internațional român nu a ratat acest aspect dintre cele două femei.

„Vă mai fac o donație să aveți cât mai multe microfoane de astea de calitate”, a scris Florin Gardoș, pe pagina de a publicației independente. Comentariul jucătorului de fotbal dă de înțeles că a mai donat înainte.

Florin Gardoș, păcălit prin „schema Nordis”

Florin Gardoș se numără printre persoanele care au fost păcălite prin „schema Nordis”. Fostul jucător de la FCSB a avut conexiuni indirecte cu Recorder în urmă cu ceva vreme. Jurnaliștii au descoperit că dezvoltatorul încasa zeci de milioane de euro.

Banii erau primiți pentru apartamente care ar fi urmat să se construiască, însă au rămas doar la stadiul de pe hârtie. În plus, aceeași proprietate care se dorea a fi una de lux era propusă către cel puțin doi cumpărători.

Mai mult decât atât, în momentul în care locuințele erau terminate nu ajungeau la cei care viraseră deja banii în conturile Nordis. Astfel, publicația jurnalistică a scos la iveală informații care au dus la deschiderea unei anchete.

Prin urmare, fosta deputată Laura Vicol și soțul său, Vladimir Ciorbă, au fost arestați. De asemenea, pe mâinile anchetatorilor au ajuns și 3 angajați Nordis, care au fost acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat.