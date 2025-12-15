Sport

Păgubit de „schema Nordis”, Florin Gardoș este entuziasmat de documentarul Recorder „justiția capturată”: ”Vă mai fac o donație”

Florin Gardoș a fost păcălit de „schema Nordis”, iar acum vine cu o reacție neașteptată legat de dezvăluirile despre justiția românească. Ce a spus fotbalistul.
Alexa Serdan
15.12.2025 | 16:30
Pagubit de schema Nordis Florin Gardos este entuziasmat de documentarul Recorder justitia capturata Va mai fac o donatie
ULTIMA ORĂ
Florin Gardoș, reacție după documentarul „justiția capturată”. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

Fostul jucător de la FCSB, Florin Gardoș, a reacționat vizavi de documentarul „justiția capturată”. Sportivul de 37 de ani se numără printre persoanele care au fost păcălite de „schema Nordis”, în urmă cu mai bine de un an.

Florin Gardoș, reacție după documentarul „justiția capturată”

Recorder a stârnit valuri prin intermediul ultimelor dezvăluiri. Oamenii au comentat zile întregi pe marginea subiectului legat de „justiția capturată” și nu i-a lăsat indiferenți nici pe sportivi. Unul dintre cei care au reacționat a evoluat la FCSB.

ADVERTISEMENT

Florin Gardoș a venit cu o reacție neașteptată imediat ce a vizionat documentarul. Cunoscutul fotbalist care revine pe teren în curând a făcut un pas foarte mare, după ce a aflat despre influențele politice asupra sistemului judiciar din România.

Mai exact, a făcut trimitere la momentul în care un microfon a surprins o conversație inedită la o conferință de presă. Aceasta i-a avut în prim-plan pe magistrații Curții de Apel București, unde au răspuns acuzațiilor care li se aduc.

ADVERTISEMENT
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert....
Digi24.ro
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia

În urma acestei conferințe, vicepreședinta instanței, Ionela Tudor, și președinta Liana Arsenie au fost protagonistele unei discuții ieșite din comune. Fostul internațional român nu a ratat acest aspect dintre cele două femei.

ADVERTISEMENT
A aflat că iubitul ei va avea un copil cu altă femeie și...
Digisport.ro
A aflat că iubitul ei va avea un copil cu altă femeie și n-a stat pe gânduri: ”Nu o să mă prefac prostuță”

„Vă mai fac o donație să aveți cât mai multe microfoane de astea de calitate”, a scris Florin Gardoș, pe pagina de Facebook a publicației independente. Comentariul jucătorului de fotbal dă de înțeles că a mai donat înainte.

Florin Gardoș, păcălit prin „schema Nordis”

Florin Gardoș se numără printre persoanele care au fost păcălite prin „schema Nordis”. Fostul jucător de la FCSB a avut conexiuni indirecte cu Recorder în urmă cu ceva vreme. Jurnaliștii au descoperit că dezvoltatorul încasa zeci de milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Banii erau primiți pentru apartamente care ar fi urmat să se construiască, însă au rămas doar la stadiul de pe hârtie. În plus, aceeași proprietate care se dorea a fi una de lux era propusă către cel puțin doi cumpărători.

Mai mult decât atât, în momentul în care locuințele erau terminate nu ajungeau la cei care viraseră deja banii în conturile Nordis. Astfel, publicația jurnalistică a scos la iveală informații care au dus la deschiderea unei anchete.

Prin urmare, fosta deputată Laura Vicol și soțul său, Vladimir Ciorbă, au fost arestați. De asemenea, pe mâinile anchetatorilor au ajuns și 3 angajați Nordis, care au fost acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat.

Adi Mutu l-a criticat fără menajamente pe Pederzoli pornind de la scandalul Baroan,...
Fanatik
Adi Mutu l-a criticat fără menajamente pe Pederzoli pornind de la scandalul Baroan, afacerea de 400.000 de euro: „Săpunaru făcea mai mult!”. Exclusiv
„Taxa că plecam de acasă!”. Sumele incredibile pe care le primea Nicolae Rainea...
Fanatik
„Taxa că plecam de acasă!”. Sumele incredibile pe care le primea Nicolae Rainea la partidele arbitrate în străinătate
Prima reacție oficială despre plecările lui Paradela și Florin Ștefan de la Universitatea...
Fanatik
Prima reacție oficială despre plecările lui Paradela și Florin Ștefan de la Universitatea Craiova. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Hagi, Balaci sau Dobrin? Gino Iorgulescu a ales cel mai bun jucător român...
iamsport.ro
Hagi, Balaci sau Dobrin? Gino Iorgulescu a ales cel mai bun jucător român all-time
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!