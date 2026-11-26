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Gigi Becali a avut o reacție incredibilă în momentul în care a fost întrebat dacă va urmări meciul Brighton – Universitatea Craiova, din UEFA Conference League! Patronul FCSB a răspuns în stilul său caracteristic, cu o comparație care a stârnit surprindere în direct la FANATIK SUPERLIGA. Mai mult, omul de afaceri a recunoscut fără ocolișuri că formația din Bănie este, în acest moment, mult mai bună decât echipa sa.

Gigi Becali, reacție uluitoare când a fost întrebat despre Brighton – Universitatea Craiova

Universitatea Craiova se pregătește pentru , din UEFA Conference League, iar partida a devenit subiect de discuție inclusiv în tabăra rivalei FCSB. Contactat telefonic la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a fost întrebat de Horia Ivanovici dacă intenționează să urmărească duelul de joi dintre formația engleză și echipa pregătită de Filipe Coelho.

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Răspunsul patronului FCSB a fost unul neașteptat. Becali a exclus categoric posibilitatea de a se uita la meci și a folosit o comparație șocantă pentru a explica de ce nu este interesat de parcursul european al oltenilor: „Păi ce, sunt idiot la cap? Mă credeți idiot? Ce să fac, să mă duc la ei la mormânt să plâng? Ce să fac, cum să mă duc să plâng la un mormânt străin”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali recunoaște superioritatea Universității Craiova: „E mult mai bună decât mine!”

Dincolo de replica spectaculoasă, Gigi Becali a făcut și o declarație surprinzătoare despre raportul de forțe dintre FCSB și Universitatea Craiova. Patronul roș-albaștrilor a admis că echipa din Bănie se află, în prezent, la un nivel superior formației sale: „N-am ce să văd, la ora asta Craiova e mult mai bună decât mine”, a recunoscut Becali.

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Gigi Becali a explicat și ce consideră că trebuie să facă FCSB pentru a reveni la nivelul rivalelor sale. Patronul roș-albaștrilor a transmis că prioritatea trebuie să fie întărirea echipei, nu urmărirea rezultatelor obținute de adversari: „Ca atare, întărește-te și după studiază. Acum suntem mici față de adversari, deci stai cuminte în banca ta”, a continuat Gigi Becali.

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Sorin Cârțu, încrezător înainte de Brighton – Universitatea Craiova: „Putem face față!”

Tot prin telefon a intervenit și Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova. Acesta consideră că echipa a muncit pentru a ajunge în astfel de momente și că jucătorii trebuie să privească ca pe o oportunitate de a-și demonstra valoarea.

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„Ăsta e meci cu alt specific, știm exact ce înseamnă acest meci. S-a muncit atât ca să așteptăm meciuri de acest tip, să mergi în Anglia, pe astfel de terenuri. Orice se poate într-un meci european, dar primești ceea ce dai. De aceea am luptat pentru trofee, ca să avem meciuri cum sunt cele din această perioadă”, a declarat Sorin Cârțu.

Legenda oltenilor este convinsă că actualul lot are capacitatea de a se ridica la nivelul provocării: „Putem face față unui asemenea meci. La modul la care te prezinți la ora asta, sunt convins că fiecare jucător așteaptă un meci de acest tip, să-și măsoare forțele, să arate ce pot”, a continuat președintele de onoare al clubului.

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