Paige Spiranac, încântată de mesajele pe care le primește. Ce o face, de fapt, fericită pe sportivă

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Paige Spiranac a relatat ce o încântă, în realitate, atunci când navighează în social media. A discutat deschis despre mesajele pe care le primește de la cei care o urmăresc, având 4 milioane de fani pe contul de Instagram.

Cum este complimentată Paige Spiranac

E considerată drept una dintre cele mai frumoase jucătoare de golf din lume, dar are parte și de un val de ură. Paige Spiranac (33 ani) a povestit de-a lungul timpului că a primit amenințări cu moartea, apelând la poliție pentru a se apăra. după ce anterior fusese pusă la zid în mediul online.

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Vedeta nu a lăsat lucrurile așa și a venit cu o aspru. Din fericire, a început să vadă și partea plină a paharului. Sportiva primește numeroase comentarii care o înveselesc constant. A remarcat că are un fan care o urmărește cu sufletul la gură și care îi lasă complimente despre aspectul fizic.

Toată lumea i-a remarcat silueta de invidiat, dar se pare că aceasta a dus la crearea unui trend. A evidențiat bustul voluminos al blondinei, care nu are nicio intervenție chirurgicală la nivelul sânilor. Aceștia sunt naturali, dovadă că se mândrește cu ei prin intermediul ținutelor incendiare pe care le poartă.

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Concret, este vorba de o expresie care sună destul de vulgar în limba engleză, prin care sunt complimentați sânii unei femei. Expresia poate fi redată în mai multe feluri, cum ar fi „ce sâni grozavi”, „sâni superbi” sau mai indecent. Cu toate acestea, jucătoarea profesionistă de golf nu vede nimic rău în aceste cuvinte.

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„Când treceam prin toată povestea asta cu Internet Invitational am observat că era un tip care îmi trimitea mesaje private de ceva vreme. La fiecare postare îmi spunea «great cans» [„ce sâni grozavi”]. Și, dintr-un motiv oarecare, chestia asta îmi făcea ziua mai bună”, a explicat Paige Spiranac, relatează .

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”A pornit o adevărată mișcare”

„În perioada aceea primeam foarte multe mesaje private, într-un fel negative, așa că am postat un mesaj pe Twitter/X. Mi-am zis: «Mai mulți oameni ar trebui să aibă această consecvență. Este impresionant. Îmi place». Postarea aceea a prins foarte multă amploare.

Acum, toate comentariile pe care le primesc sunt «sâni grozavi». Pur și simplu îmi încălzește inima și mă face foarte fericită. Tipul acesta a pornit o adevărată mișcare și apreciez foarte mult reacțiile. Mi se par amuzante”, a completat jucătoarea de golf, mai arată sursa citată anterior.

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Paige Spiranac l-a adus în discuție pe acest admirator și cu altă ocazie. Într-o declarație mai veche a subliniat că este vorba de un bărbat care comentează la absolut tot ce postează pe rețelele de socializare. Sportiva îl vede ca pe o persoană care îi ridică moralul, mai ales că trăim într-o societate „plină de ură și disperare”.