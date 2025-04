Pâinea care are efecte anti-aging. Produsul este dezvoltat de cercetătorii din România

Românii consumă cantități destul de mari de pâine, motiv pentru care experții au luat măsuri. Cercetătorii din România au dezvoltat un produs inedit, care are . Care este compoziția acestui aliment.

Ce conține pâinea cu efecte anti-aging

Pâinea este un aliment de bază în gospodăriile din România. O echipă de specialiști din țara noastră a văzut acest lucru și a dezvoltat un produs chiar în laboratoarele din țara noastră. Experții speră să-l transforme într-un elixir pentru tinerețe.

Cercetătorii români au dorit să facă un produs cu multiple proprități. Acesta are efecte anti-aging și este gândit ca fiind ideal pentru organismul uman pentru că este îmbogățit cu flavonoide. Acești compuși naturali sunt renumiți pentru proprietățile antioxidante și anti-îmbătrânire.

Inovația are beneficii pentru starea generală de bine. În plus, are în compoziția sa extracte din fructe, legume, ceai verde și ciocolată neagră. Toate acestea sunt bogate de flavonoide. Totodată, gustul nu este schimbat față de pâinea clasică.

Oamenii de știință susțin că este similară cu cea tradițională. În schimb, a fost creată cu o nuanță ușor gălbuie, care provine de la ouăle naturale folosite în rețetă. Pe de altă parte, textura autentică face trimitere la pâinea artizanală.

Ce beneficii are pâinea anti-aging

Pâinea creată de cercetătorii români nu are doar efecte anti-aging, ci și alte beneficii. Specialiștii au demonstrat prin intermediul testelor preliminare că îmbunătățește tensiunea arterială și susține sănătatea vaselor de sânge.

„O pâine care nu doar hrănește, ci și întinerește, pare desprinsă din viitor, dar este o inovație cât se poate de reală”, a declarat Lăcrămioara Frăsineanu, membră a echipei de cercetare, pentru .

În altă ordine de idei, specialiștii susțin că primele beneficii sunt resimțite după câteva săptămâni de consum regulat. În momentul de față, pâinea cu efecte anti-aging este în proces de brevetare la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM).

Produsul a fost creat în cadrul programului de cercetare Inovaliment și promite să revoluționeze alimentația modernă.