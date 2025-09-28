Palatul lui Gigi Becali, vandalizat: „Îi e dator cu câteva milioane de euro”. Patronul FCSB a oferit o primă reacție

Palatul lui Gigi Becali de pe Aleea Alexandru a fost vandalizat sâmbătă. Protestatarul Constantin Ivanov, care a mai făcut astfel de gesturi și în trecut, a scris mai multe mesaje pe gardul palatului, fiind mai apoi amendat cu o sumă importantă. Cum a reacționat patronul celor de la FCSB.

Palatul lui Gigi Becali a fost vandalizat

Protestatarul Constantin Ivanov, care a afirmat pentru că Gigi Becali „Îi e dator cu câteva milioane de euro de la o afacere din 2007”, a vandalizat din nou palatul patronului de la FCSB. Acesta a scris mai multe mesaje pe gard și a legat o haină de poarta palatului.

„Dumnezeu este dragoste, Ivanov Nebunu”, „Dumnezeu este dragoste” și „La mulți ani Simona Halep, Ivanov” au fost mesajele „transmise” de protestatar. a împlinit 34 de ani sâmbătă, 27 septembrie, în ziua în care Constantin Ivanov a vandalizat palatul lui Gigi Becali.

Palatul lui Gigi Becali, vandalizat!

Același Constantin Ivanov a scris mesaje pe gardul palatului și în urmă cu o săptămână, în acel caz fiind vorba de afirmații cu tentă politică: „Premier și viitor președinte al tuturor românilor, amin”, „Partidul Frăția Forța România”, „Ivanov Constantin Daniel”, „Becali președinte + Mielu”.

Cum a reacționat Gigi Becali după ce palatul său a fost vandalizat

Protestatarul a fost prins și a primit o amendă de 6.000 de lei pentru pagubele făcute. Patronul celor de la FCSB a oferit o primă reacție după cele întâmplate. „Să vină poliția! Omul ăla e bolnav, nu am ce să îi fac”, a declarat Gigi Becali, conform sursei menționate anterior.

a cumpărat în 2006 celebrul palat de pe Aleea Alexandru, în schimbul sumei de 7.000.000 de euro. În 2021, latifundiarul a trecut palatul pe numele celor trei fiice ale sale, însă acesta își conduce în continuare afacerile din această locație.