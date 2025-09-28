Sport

Palatul lui Gigi Becali, vandalizat: „Îi e dator cu câteva milioane de euro”. Patronul FCSB a oferit o primă reacție

Palatul lui Gigi Becali de pe Aleea Alexandru a fost vandalizat de un protestatar. Patronul celor de la FCSB a oferit o primă reacție după cele întâmplate.
Bogdan Ciutacu, Bogdan Mariș
28.09.2025 | 21:11
Palatul lui Gigi Becali vandalizat Ii e dator cu cateva milioane de euro Patronul FCSB a oferit o prima reactie
ULTIMA ORĂ
4 poze
Vezi galeria
Palatul lui Gigi Becali a fost vandalizat. FOTO: Fanatik

Palatul lui Gigi Becali de pe Aleea Alexandru a fost vandalizat sâmbătă. Protestatarul Constantin Ivanov, care a mai făcut astfel de gesturi și în trecut, a scris mai multe mesaje pe gardul palatului, fiind mai apoi amendat cu o sumă importantă. Cum a reacționat patronul celor de la FCSB.

ADVERTISEMENT

Palatul lui Gigi Becali a fost vandalizat

Protestatarul Constantin Ivanov, care a afirmat pentru iamsport.ro că Gigi Becali „Îi e dator cu câteva milioane de euro de la o afacere din 2007”, a vandalizat din nou palatul patronului de la FCSB. Acesta a scris mai multe mesaje pe gard și a legat o haină de poarta palatului.

„Dumnezeu este dragoste, Ivanov Nebunu”,  „Dumnezeu este dragoste” și „La mulți ani Simona Halep, Ivanov” au fost mesajele „transmise” de protestatar. Simona Halep a împlinit 34 de ani sâmbătă, 27 septembrie, în ziua în care Constantin Ivanov a vandalizat palatul lui Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Palatul lui Gigi Becali, vandalizat!

Același Constantin Ivanov a scris mesaje pe gardul palatului și în urmă cu o săptămână, în acel caz fiind vorba de afirmații cu tentă politică: „Premier și viitor președinte al tuturor românilor, amin”, „Partidul Frăția Forța România”, „Ivanov Constantin Daniel”, „Becali președinte + Mielu”.

Cum a reacționat Gigi Becali după ce palatul său a fost vandalizat

Protestatarul a fost prins și a primit o amendă de 6.000 de lei pentru pagubele făcute. Patronul celor de la FCSB a oferit o primă reacție după cele întâmplate. „Să vină poliția! Omul ăla e bolnav, nu am ce să îi fac”, a declarat Gigi Becali, conform sursei menționate anterior.

ADVERTISEMENT
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen....
Digi24.ro
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen. Ben Hodges, legată de Germania 1935

Gigi Becali a cumpărat în 2006 celebrul palat de pe Aleea Alexandru, în schimbul sumei de 7.000.000 de euro. În 2021, latifundiarul a trecut palatul pe numele celor trei fiice ale sale, însă acesta își conduce în continuare afacerile din această locație.

ADVERTISEMENT
Gata! Atletico ia o decizie fără precedent în 122 de ani, după 5-2...
Digisport.ro
Gata! Atletico ia o decizie fără precedent în 122 de ani, după 5-2 cu Real Madrid
2.40 e cota Betano pentru „1 solist” la FCSB - Young Boys.
Look nou pentru titularul de la FCSB, după ce a revenit la „origini”!...
Fanatik
Look nou pentru titularul de la FCSB, după ce a revenit la „origini”! Apariție de senzație la duelul cu Oțelul Galați. Foto
Răzvan Sava, titular într-un nou eșec suferit de Udinese! Ce notă a primit...
Fanatik
Răzvan Sava, titular într-un nou eșec suferit de Udinese! Ce notă a primit portarul român
Joacă Louis Munteanu în U Cluj – CFR Cluj?! Andrea Mandorlini a lămurit...
Fanatik
Joacă Louis Munteanu în U Cluj – CFR Cluj?! Andrea Mandorlini a lămurit situația atacantului
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Steliano Filip rupe tăcerea după acuzațiile fostei soții: 'Avea numărul meu... Evident că...
iamsport.ro
Steliano Filip rupe tăcerea după acuzațiile fostei soții: 'Avea numărul meu... Evident că asta a urmărit'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!