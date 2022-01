Cât plătește Parlamentul pentru facturile la utilități. Costurile imense ale reparațiilor de la Casa Poporului

Născută ca o extravaganță în mintea dictatorului Nicolae Ceaușescu, Casa Poporului, redenumită apoi Palatul Parlamentului, are costuri enorme de întreținere, costuri ce sunt suportate din banii contribuabililor.

Pe lângă achizițiile curente făcute de către cele două Camere ale Parlamentului, apare periodic nevoia de reparații, iar acest lucru a dus la majorarea planului de achiziții al Camerei Deputaților pentru anul 2022 la nu mai puțin de 113 de milioane lei, cu mult peste nivelul de 47,5 milioane de anul trecut.

Majorarea a fost determinată de necesitatea renovării uneia dintre multele terase ale palatului, operațiune care va costa circa 63,5 milioane lei. O altă terasă a fost reparată anul trecut, însă costurile au fost considerabil mai mici, de circa 11,2 milioane de lei.

Lucrări de renovare de 77,5 milioane lei

Pe lângă sau cele pentru materiale consumabile, în bugetul Camerei Deputaților sunt incluse și cheltuielile pentru utilități sau pentru lucrări de reparații ale întregului , chiar dacă în clădire funcționează și alte instituții, precum Senatul sau Curtea Constituțională. În consecință, și achizițiile publice derulate de către Cameră sunt mult mai mari.

Programul de achiziții publice al Camerei Deputaților este structurat pe trei capitole mari. Primul dintre ele vizează contractele de lucrări, iar acestea dau o idee destul de clară cât de costisitoare este clădirea în care funcționează Legislativul, aceasta având nevoie periodic de lucrări de infrastructură. Pentru aceste lucrări, suma prevăzută pentru anul în curs este de 77,5 milioane lei, iar cea mai mare parte a ei va merge către lucrările de intervenție pentru refacerea terasei circulabile a corpurilor B2-C3-C6-B1, anume 63,5 milioane.

Alte 4,3 milioane vor fi direcționate către retehnologizarea stației hidrofor a clădiri, iar 3,4 milioane lei vor fi utilizați pentru lucrările de refacere a fațadei din piatră a corpului A3, ambele contracte urmând să fie derulate pe ma mulți ani. Pe lângă aceste proiecte majore, un „mărunțiș” de 6,1 milioane este rezervat lucrărilor curente de reparații și renovare.

Creștere considerabilă a costurilor cu energia electrică

Al doilea capitol mare al achizițiilor publice făcute de către Cameră se referă la contractele de furnizare care însumează 26.978.000 lei. Doar factura la energie electrică este preconizate la 10 milioane de lei, în creștere apreciabilă față de costul de anul trecut, de 6,1 milioane. Cresc și costurile pentru carburanți, de la 2,1 la 2,6 milioane.

Însă o cheltuială care se regăsește de mai mulți ani în este cea legată de retehnologizarea ascensoarelor. Procesul durează de mai bine de 10 ani, însă conducerea Camerei pare decisă să finalizeze reparațiile la toate cele 31 de lifturi din clădire, alocând în acest scop 8,4 milioane lei. Pe lângă faptul că multe au funcționat fără autorizație întrucât trebuiau schimbate de multă vreme, la construcția lor s-a folosit azbest, substanță care a fost apoi interzisă pentru că este cancerigenă.

Spre deosebire de anul trecut, nu mai sunt preconizate achiziții de autoturisme, însă piesele și accesoriile pentru mașinile aflate deja în uz sunt estimate la 200.000 de lei. Doar materialele de întreținere și curățenie pentru 2022 vor costa 450.000 de lei, separat de banii pentru hârtie igienică și prosoape din hârtie, care se cifrează la 212.000 lei. Computerele, accesoriile și piesele pentru computere vor scoate din bugetul Camerei alte 2,2 milioane. Ca o achiziție cumva suprinzătoare apare cumpărarea de măști contra gazelor, în valoare de 302.000 de lei.

Parlamentul cumpără en-gros șmirghel, ață și carbid

Anexa care detaliază contractele de furnizare conține bunuri care de care mai diverse și în cantități neverosimil de mari, dar explicabile prin nevoile de funcționare ale instituțiilor din Parlament: 300 de coli de șmirghel – 1.300 lei, 2.000 de sacoșe de cadouri – 45.000 lei, ață de cusut – 1.750 lei, 50 kg de carbid – 750 lei, 40 sprayuri pentru luciu de frunză – 1.000 lei, 30 kg prenadez – 845 lei, ștampile de 15.000 lei și cărți de vizită de 30.000 lei, 100 de prize, 200 de prelungitoare, 20.000 kg de sare, 900 de cești de cafea – 5.400 lei, 600 de pahare – 3.600 lei, 80 de pensule, 6.500 kg de vopsea și amorsă pentru vopsea, 1.000 metri de furtun, 100 de trafaleți, 2 tone de ipsos și multe altele.

Ultimul tip de contracte este cel care se referă la servicii, pentru care Camera Deputaților are la dispoziție în acest an aproximativ 9,5 milioane lei. Cele mai costisitoare sunt serviciile de transport aerian intern necesare deplasării parlamentarilor din provincie, suma alocată fiind de 2,7 milioane lei. Remarcabil este și costul colectării și transportului deșeurilor menajere, de 515.000 lei pe an.