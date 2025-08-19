Palestina, prezentă pentru prima oară la Miss Univers. Țara va fi reprezentată în concurs de o tânără de 27 de ani

Organizația Miss Univers (MUO) a emis un comunicat în care aduce o veste extraordinară. va participa pentru prima oară la concurs, țara urmând a fi reprezentată de o tânără de 27 de ani. Anul acesta competiția are loc pe 21 noiembrie în Bangkok, Thailanda.

ADVERTISEMENT

Palestina, prezentă pentru prima oară la Miss Univers

Palestina va face parte pentru prima dată din competiția , după cum au anunțat reprezentanții concursului. Țara va fi prezentă la evenimentul grandios datorită unei tinere de 27 de ani, pe nume Nadine Ayoub.

Candidata acestei națiuni este extrem de încântată de faptul că va lua parte la concursul de frumusețe. Participanta a fost înconorată Miss Palestina în anul 2022. Frumoasa șatenă va intra în istorie în ultima lună de toamnă.

ADVERTISEMENT

„Organizaţia Miss Univers este mândră să primească delegate din întreaga lume, sărbătorind diversitatea, schimburile culturale şi emanciparea femeilor”, au anunțat organizatorii concursului într-un comunicat, relatează .

Cine este tânăra care va reprezenta Palestina la Miss Univers 2025

Nadine Ayoub este antrenor certificat în sănătate și nutriție. A crescut în Canada, Statele Unite ale Americii și Cisiordania. În momentul de față, își împarte timpul între Dubai și Ramallah. Tânăra este o activistă cunoscută în țara natală.

ADVERTISEMENT

De asemenea, în Palestina este apreciată pentru meseria de manechin. Mai mult, este absolventă de Literatură şi Psihologie. În urmă cu ceva vreme a înfiinţat Olive Green Academy, o organizare cu sediul la Dubai.

ADVERTISEMENT

Prin intermediul acestei fundații ajută la crearea unor conţinuturi pe tema mizelor modificărilor climatice şi inteligenţei artificiale (AI). Astfel, se alătură concurentelor din alte țări și teritorii la cea de-a 74-a finală Miss Univers.

Ce a scris Miss Univers Palestina în mediul virtual

Vestea că va reprezenta Palestina la Miss Univers a făcut-o pe Nadine Ayoub să transmită un mesaj în social media. Concurenta se declară o purtătoare de cuvânt a poporului palestinian pe care îl va reprezenta prin candidatura sa.

ADVERTISEMENT

„Sunt onorată să anunț că, pentru prima dată, Palestina va fi reprezentată la Miss Univers. Astăzi, pășesc pe scena Miss Univers nu doar cu un titlu – ci cu un adevăr.

Reprezint fiecare femeie și copil palestinian a căror forță trebuie să fie văzută de lume. Suntem mai mult decât suferința noastră – suntem reziliență, speranță și pulsul unei patrii care trăiește prin noi.

În timp ce Palestina îndură suferinţe atroce, mai ales în Fâşia Gaza, eu port vocea unui popor care refuză să fie redus la tăcere”, a notat Nadine Ayoub care va reprezenta Palestina pentru prima oară la Miss Univers, pe .

Concursul de frumusețe este unul dintre cele mai urmărite din întreaga lume. Acesta este conceput astfel încât unește participante din peste 80 de țări. În altă ordine de idei, prima apariție a Palestinei la Miss Univers are o semnificație simbolică.

Participarea frumoasei Nadine Ayoub are loc în contextul în care războiul din Fâșia Gaza domină atenția globală. Palestina nu are granițe recunoscute la nivel internațional. De asemenea, nu are capitală și nici armată.