Palmares îngrozitor al echipelor românești în Italia! De ce victoria cu Roma din 2008 va rămâne în istorie

CFR Cluj este singura echipă românească care a câștigat pe pământ italian, în 2008, chiar în fața Romei, pe Olimpico, scor 2-1, după unul dintre cele mai bune meciuri făcute de o formație din România în cupele europene. În rest, în 37 de meciuri, cluburile din România au reușit doar opt rezultate de egalitate și 28 de înfrângeri.

CFR Cluj are motive să își facă speranțe din nou pe Olimpico. Anul trecut, clujenii au fost eliminați din Europa League fără să piardă vreun meci cu FC Sevilla, care avea să elimine apoi pe AS Roma și să câștige trofeul.

De altfel, la ultimul meci pe Olimpico, AS Roma a făcut doar 0-0 la cu TSKA Sofia, echipă pe care CFR-ul a învins-o clar chiar la ea acasă, în Bulgaria, scor 2-0. În plus, AS Roma pare că se concentrează mai pe Serie A, unde este pe locul opt, cu 11 puncte după șase etape.

Palmares îngrozitor al echipelor românești pe pământ italian

FC Vaslui este singura echipă românească fără înfrângere în meciurile disputate în Italia, după două meciuri senzaționale făcute de fosta echipă a lui Adrian Porumboiu, cu Lazio Roma și Inter Milano, ambele încheiate 2-2.

Echipele din România au cifre horror în deplasările din Italia, unde CFR e singura care a reușit să câștige. În 36 de meciuri, reprezentatele României au reușit opt rezultate de egalitate, o victorie și 27 de înfrângeri.

Nici la golaveraj nu stăm deloc bine, după ce am reușit să înscriem doar 14 goluri și am primit nu mai puțin de 70. Singurele echipe care au reușit să smulgă măcar un punct au fost: Universitatea Craiova cu Fiorentina (0-0), Dinamo la Sampdoria (0-0), Inter și Lazio (1-1), FCSB la Sampdoria și Fiorentina (0-0) și FC Vaslui, 2-2 cu Inter și Lazio. Dinamo este echipa care a reușit cele mai multe rezultate de egalitate: 3.

Cum arată palmaresul echipelor românești în cupele europene, la meciurile disputate în Italia:

11 noiembrie 1964: Inter Milano – Dinamo 6-0

16 decembrie 1965: Inter Milano – Dinamo 2-0

29 noiembrie 1967: Juventus – Rapid 1-0

15 septembrie 1971: Napoli – Rapid 1-0

19 septembrie 1973: Fiorentina – Universitatea Craiova 0-0

30 septembrie 1976: AC Milan – Dinamo 2-1

17 septembrie 1980: Inter Milano – Universitatea Craiova 2-0

21 octombrie 1981: Inter Milano – Dinamo 1-1

29 septembrie 1982: Fiorentina – Universitatea Craiova 1-0

3 octombrie 1984: Inter Milano – Sportul Studentesc 2-0

1984: AS Roma – Steaua 1-0

25 noiembrie 1987: Hellas Verona – Sportul Studentesc 3-1

12 octombrie 1988: Juventus – Otelul Galati 5-0

15 martie 1989: Sampdoria – Dinamo 0-0

23 octombrie 1991: Genoa – Dinamo 3-1

11 decembrie 1991: Genoa – Steaua 1-0

15 septembrie 1993: Inter Milano – Rapid 3-1

29 septembrie 1993: Cagliari – Dinamo 2-0

27 septembrie 1995: Juventus – Steaua 3-0

26 septembrie 1996: Fiorentina – Gloria Bistrita 1-0

20 septembrie 2001: Inter Milano – FC Brasov 3-0

4 noiembrie 2004: Parma – FCSB 1-0

3 noiembrie 2005: Sampdoria – FCSB 0-0

14 august 2007: Lazio – Dinamo 1-1

16 septembrie 2008: AS Roma – CFR Cluj 1-2

30 septembrie 2008: Fiorentina – FCSB 0-0

28 septembrie 2010: AS Roma – CFR Cluj 2-1

15 decembrie 2010: Napoli – FCSB 1-0

15 septembrie 2011: Lazio – FC Vaslui 2-2

30 august 2012: Inter Milano – FC Vaslui 2-2

24 octombrie 2013: Fiorentina – Pandurii 3-0

14 februarie 2013: Inter Milano – CFR Cluj 2-0

29 septembrie 2016: AS Roma – Astra Giurgiu 4-0

3 august 2017: AC Milan – Universitatea Craiova 2-0

22 februarie 2018: Lazio – FCSB 5-1

28 noiembrie 2019: Lazio Roma – CFR Cluj 1-0

Eugen Trică, autor a două pase de gol pe Olimpico, știe cum a fost posibilă “minunea de la Roma”

FANATIK a stat de vorbă cu Eugen Trică pentru a încerca să aflăm care a fost secretul acelei victorii incredibile în fața lui AS Roma, chiar la ea acasă. Singura victorie a unei echipe românești în cupele europene pe pământ italian: “Noi atunci ne-am trezit că am câștigat campionatul și hop, direct în grupele Champions League! Și primul meci pe Olimpico din Roma! Incredibil… Am intrat foarte temători în meci și s-a văzut că am luat și gol, dar ușor-ușor am dat drumul la joc și a venit acea fază a lui Culio”.

Eugen Trică a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre meciul de la Roma și a explicat cum a fost posibilă una dintre cele mai importante victorii ale unei echipe românești în cupele europene: “O victorie incredibilă! Noi atunci chiar aveam o echipă foarte bună! Jucători foarte valoroși. Eu eram în față cu Yssouf Kone. Ce atac! Am zis și la conferința de presă dinaintea meciului că nu venim la cumpărături sau să vizităm Vaticanul. Am spus că venim să câștigăm pe Olimpico și uite că așa a fost! Și Roma era o echipă foarte puternică”.

Fostul atacant al lui CFR Cluj, consideră că există o diferență foarte importantă între cele două meciuri din 2008 și cel din această seară: “Este o diferență foarte importantă: noi nu aveam atunci experiența europeană pe care o are echipa acum! Eu cred că ei au acum mult mai multe șanse decât am avut noi și vor aborda partida cu dezinvoltură. Experiența își spune cuvântul la ei. Au 15 meciuri consecutive fără înfrângere…”, a spus încrezător Eugen Trică pentru FANATIK.

