Sport

Palme și nervi în meciul lui Cristiano Ronaldo. Ce a pățit portughezul după 110 zile în care a fost Rege

Primul meci din 2026 al starului portughez a fost marcat de incidente reprobabile și a stricat seria remarcabilă a fotbalistului de 40 de ani, care țintește golul 1000 al carierei
Catalin Oprea
03.01.2026 | 06:31
Palme si nervi in meciul lui Cristiano Ronaldo Ce a patit portughezul dupa 110 zile in care a fost Rege
ULTIMA ORĂ
Meciul dintre Al Ahli și Al Nassr s-a terminat cu o încăierare FOTO X
ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo a început slab anul 2026. Portughezul nu a reușit să marcheze, iar echipa sa, Al Nassr, a pierdut cu 3-2 în fața lui Al Ahli, aflată pe locul patru în clasament. Echipa lui Jorge Jesus riscă acum să piardă fotoliul de lider în Arabia Saudită dacă Al Hilal, care are două puncte mai puțin, câștigă meciul direct duminica viitoare.

Al Ahli a învins Al Nassr cu 3-2

Două goluri marcate de englezul Ivan Toney, în prima repriză, au făcut ca scorul să fie 2-0 în minutul 20. Fundașul central al lui Al Nassr, Abduleah Al-Amri, a reușit și el o dublă, a reușit să egaleze înainte de pauză (2-2).

ADVERTISEMENT

În repriza a doua, turcul Merih Demiral, viitor adversar al României în barajul de pe 26 martie, a făcut 3-2 cu o lovitură de cap dintr-un corner. A fost prima înfrângere pentru Al Nassr care venea după 10 victorii consecutive și o remiză.

Cristiano Ronaldo a rămas cu 958 de goluri în contul personal. La mai puțin de șase luni rămase până la începutul a ceea ce va fi a șasea sa Cupă Mondială, este la 42 de goluri distanță de a atinge unul dintre cele mai mari repere atinse vreodată în istoria fotbalului.

ADVERTISEMENT
Scandal uriaș la Hollywood: Will Smith, acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de...
Digi24.ro
Scandal uriaș la Hollywood: Will Smith, acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de un violonist din turneul său

Primul meci fără gol pentru CR7, după 12 partide

După ce a înscris de 12 ori în ultimele nouă partide, a venit momentul ca lusitan să nu mai bage mingea în poartă. De la partida din etapa a doua din campionat, cea în care Al-Nassr a jucat cu Al-Kholood, nu s-a mai întâmplat ca Ronaldo să nu mai marcheze în competiția internă, de atunci trecând 110 zile.

ADVERTISEMENT
Alexander Țiriac a reacționat, după tragedia din Elveția: ”Odihnește-te în pace, frate! A...
Digisport.ro
Alexander Țiriac a reacționat, după tragedia din Elveția: ”Odihnește-te în pace, frate! A fost o onoare”

Portughezul este, însă, golgheterul din Saudi Pro League cu 13 goluri, alături de Joao Felix, care are aceleași goluri. Cristiano are 14 goluri în 16 meciuri în acest sezon 2025-2026, precum și alte cinci meciuri pentru Portugalia în cele cinci meciuri pe care le-a jucat în toamna trecută.

Joao Felix a fost pălmuit pe teren

Finalul de meci a fost marcat de incidente reprobabile. Ronaldo și Joao Felix s-au luat de un oficial al gazdelor, care a intrat pe teren să se bucure și să-și felicite propriul portar. A urmat o încăierare general, în care Felix a fost pălmuit de un adversar. Arbitrul a dat două cartonașe roșii pentru a mai calma spiritele.

ADVERTISEMENT

Ronaldo, care va împlini 41 de ani peste o lună, a fost și în 2025 cel mai bine plătit sportiv din lume. Starul naţionalei Portugaliei şi al lui Al Nassr a strâns 275 de milioane de dolari. Este una dintre cele mai mari sume din istorie pentru un sportive.

Doar Floyd Mayweather reuşind să câştige mai mult într-un an decât starul portughez în 2025. Fostul pugilist american a acumulat 300 de milioane de dolari în 2015, pe locul 2 în câștigurile sale fiind anul 2018 cu 285 de milioane.

 

Jucătoarea de handbal care și-a schimbat părerea despre România, după transfer: ”Nu era...
Fanatik
Jucătoarea de handbal care și-a schimbat părerea despre România, după transfer: ”Nu era prima opțiune”
De la Genoa lui Dan Șucu direct la Juventus! Mutarea care „trădează” revenirea...
Fanatik
De la Genoa lui Dan Șucu direct la Juventus! Mutarea care „trădează” revenirea lui Radu Drăgușin la Torino?
Naționala Sudanului, cu 10 jucători din echipa lui Laurențiu Reghecampf, calificare istorică în...
Fanatik
Naționala Sudanului, cu 10 jucători din echipa lui Laurențiu Reghecampf, calificare istorică în optimi! Ce premieră a realizat la Cupa Africii pe Națiuni
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Vali Moraru, șocat de gestul lui Giovanni Becali: `Din acel moment, nu l-am...
iamsport.ro
Vali Moraru, șocat de gestul lui Giovanni Becali: `Din acel moment, nu l-am mai sunat niciodată!`
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!