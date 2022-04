Pălmuit de Will Smith, Chris Rock a reușit să salveze ceremonia decernării Oscarurilor: ”A gestionat acel moment cu eleganţă şi calm”

Will Parker, producătorul ceremoniei de decernare ale premiilor Oscar, a explicat pentru televiziunea ABC, că reacția calmă a lui Chris Rock a salvat evenimentul, comediantul reușind să treacă rapid peste gestul reprobabil al lui Will Smith.

Chris Rock, lovit de Will Smith, a salvat Oscarurile din 2022

„Chris a gestionat acel moment cu eleganţă şi calm şi astfel am putut continua spectacolul”, a declarat Will Packer pentru televiziunea ABC, conform . Mai mult decât atât, a precizat producătorul evenimentului, Chris Rock a reușit să continue conform programului, cu înmânarea trofeului pe care urcase pe scenă să îl anunțe, cel pentru cel mai bun fim documentar.

„A permis spectacolului să continue, lucru care n-ar fi fost posibil dacă el ar fi reacţionat altfel în acel moment”, a spus Will Packer, conform sursei citate. Mai mult decât atât, care, în acel moment, risca să fie arestat de Poliție pentru că a urcat pe scenă și l-a lovit pe comediant.

“M-am dus imediat să mă văd pe cei din conducerea Academiei, care erau acolo, şi am spus: `Chris Rock nu vrea asta. (…) Rock a fost foarte clar că nu vrea să înrăutăţească situaţia`”, a mai spus producătorul.

Culmea, după ce l-a pocnit pe Chris Rock pe scenă, Will Smith a primit aplauze din partea actorilor strânși la premiile Oscar, din postura de laureat al premiului pentru cel mai bun actor, moment în care și-a cerut și scuze de la cei aflați în sală și telespectatorilor care urmăreau ceremonia.

Will Smith și Chris Rock, relație dificilă de ani buni

, cei doi actori având, și cu alte ocazii, momente tensionate. Astfel, primele glume făcute de Chris Rock pe seama soției lui Will Smith, Jada Pinkett Smith, au fost la Oscarurile din 2016.

„Jada a înnebunit! Jada spune că nu vine. Protestează! Jada boicotând premiile Oscar este ca și cum aș boicota chiloții Rihannei. Niciunul nu am fost invitați!”, spunea, pe atunci, Chris Rock din postura de prezentator al show-ului.

Acum, la ceremonia din 2022, comediantul a recidivat și a făcut o glumă nesărată pe seama bolii de care suferă soția lui Will Smith, ao afecțiune numit alopecie și care duce la pierderea părului. ”Jada, te iubesc. GI Jane 2, abia aștept să te văd”, a spus Chris Rock, făcând aluzie la boala actriței.

Acela a și fost momentul în care Will Smith nu a mai putut răbda și a urcat pe scena Oscarurilor, l-a pocnit pe Chris Rock, iar apoi i-a aruncat și o serie de cuvinte grele: “Ţine numele soţiei mele departe de gura ta spurcată!”.

Will Smith a demisionat de la Academia Oscarurilor

După ce și-a cerut scuze de la publicul martor la ieșirea sa nervoasă, Will Smith a decis să își ceară iertare și lui Chris Rock, comediantul având posibilitatea, la un moment dat, să îl trimită pe actor după gratii. “Încă digerez ce s-a întâmplat. Aşadar, la un moment dat voi vorbi despre asta. Şi va fi serios şi amuzant”, a spus Chris Rock.

Mai mult, după ce și-a dat seama ce gest a făcut, Will Smith a decis să demisioneze de la Academia Oscarurilor. ”Acţiunile mele la cea de-a 94-a ediţie a Premiilor Academiei au fost şocante, dureroase şi de neiertat.

Lista celor pe care i-am rănit este lungă şi îi include pe Chris, familia lui, mulţi dintre prietenii mei dragi şi apropiaţi, toţi cei care au fost în public sau (au privit) de acasă. (…)

„Demisionez din calitatea de membru al Academiei de Arte şi Ştiinţe Cinematografice şi voi accepta orice consecinţe pe care consiliul de administraţie le va considera potrivite. Am trădat încrederea Academiei. Am privat alţi candidaţi şi câştigători de şansa de a sărbători munca lor extraordinară. Am inima frântă”, a spus Will Smith, într-un comunicat de presă citat de .