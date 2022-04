Pam Shriver, fost lider WTA, dezvăluiri halucinante despre cum i-a devenit amantă antrenorului ei: „Nu știam cum să cer ajutor!”

Pam Shriver a ocupat locul 3 în la simplu, în timp ce, la dublu, a fost lider.

Pam Shriver, fost lider WTA, dezvăluiri halucinante despre cum i-a devenit amantă antrenorului ei

cu lux de amănunte cum primul ei antrenor, australianul Don Candy, căruia i-a devenit amantă, ar fi abuzat-o emoțional.

„După 40 de ani de tăcere dureroasă, îmi spun povestea despre relația lungă, nesănătoasă și distrugătoare pe care am avut-o cu primul meu antrenor! Fac asta pentru a ajuta tinerele sportive, antrenorii și organismele de conducere să conștientizeze pericolele la care se expun atunci când depășesc limitele.

Stăteam într-o mașină închiriată, în fața unei arene din Minneapolis. Tocmai pierdusem un meci în primul tur și Don îmi vorbea despre lucruri pe care le-aș fi putut face altfel – tipul obișnuit de conversație antrenor-jucător. Atunci am început să plâng.

Îmi amintesc foarte clar că am spus: «Este vorba despre altceva aici!». El a spus «Ce?», iar eu i-am spus: «Mă îndrăgostesc de tine!». Aveam 17 ani, el avea 50 de ani.

Au urmat cinci ani în care totul a devenit neclar, când liniile au fost depășite! Eram atât de tânără, nu știam cum să cer ajutor! Nu am înțeles în ce mă bag și nici nu sunt sigură că am făcut-o vreodată.

Relația a început să devină fizică, să devină intimă. De fapt, nu am avut relații sexuale până la 20 de ani, timp de doi ani și jumătate după conversația noastră în mașina închiriată din Minneapolis. Dar am împărțit camere. Am făcut practic tot ce pot face doi oameni care sunt atrași unul de celălalt”, a declarat Pam Shriver, potrivit .

Pam Shriver: „A fost abuz emoțional!”

„Don nu m-a abuzat niciodată sexual, dar aș spune că a fost abuz emoțional! Am simțit atâtea sentimente oribile și m-am simțit atât de singură. Cele mai rele sentimente, de furie și gelozie, erau atunci când soția lui venea la turnee.

De fapt, Elaine era drăguță. Nu cred că ea a știut vreodată ce se întâmplă între noi. Dacă a făcut-o, a păstrat-o pentru ea însăși. Dar de fiecare dată când apărea ea, trebuia să schimbăm complet modul în care coexistăm.

A fost ingrozitor! Nici măcar nu vă pot spune câte nopți am plâns în camera mea – și apoi a trebuit să ies și să joc un meci a doua zi. Foarte des, Elaine ajungea exact la timp pentru slam-uri: Wimbledon sau US Open.

Acum văd că cele mai dezamăgitoare rezultate ale mele se corelează cu aceste momente. Așa că, chiar și din cea mai pragmatică perspectivă, mă uit în urmă și mă gândesc: «Doamne, a fost bine pentru jocul meu?». Ceea ce a înrăutățit situația a fost că nu aveam cu cine să vorbesc. Nu simțeam că pot să le spun părinților mei. Nimeni din vestiar nu știa – sau, cel puțin, nu credeam că știau.

Apoi, în 1980, eram la Montreal și Virginia Wade a venit la mine și mi-a spus, direct: «Tu și Don aveți o aventură?». Eram atât de neliniştită, că m-am simţit rău şi am negat. Dar treptat, cu timpul, nu mai era un secret în circuit”, a mai spus Pam Shriver.