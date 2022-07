Pământul va fi lovit săptămâna viitoare de ultima erupție solară. Modelul NASA și care vor fi efectele

Specialiștii de la NASA subliniază însă că nu există efecte periculoase pentru oameni, cel mult ar putea fi afectate echipamentele de navigare pe bază de GPS, însă spectacolul ceresc ar putea fi uimitor.

Această ultimă perioadă a fost una . În martie 2022, Pământul a fost lovit de furtuni geomagnetice separate, potrivit agențiilor guvernamentale meteorologice din SUA și Marea Britanie, scrie .

Deși furtunile geomagnetice probabil nu au cauzat niciun rău, ele au adus în atenție potențialul distructiv care ar putea veni de la furtuni mai puternice în viitor.

Apoi, la începutul acestei luni, o furtună geomagnetică de clasă G1 a lovit Pământul, provocând aurore strălucitoare peste Canada. Singura problemă este că venind până nu a fost destul de târziu.

În urmă cu cinci zile, o pată solară gigantică și filamente de pe suprafața solară i-au făcut pe astronomi îngrijorați de posibilele erupții solare direcționate către Pământ și de ejecții de masă coronală (CME) care ar putea duce la întreruperi de curent.

În cele din urmă, vineri, a fost observată o erupție solară masivă, care ar putea duce la întreruperi radio și ale sistemelor GPS în multe părți ale lumii.

Sâmbătă, dr. Tamitha Skov, cunoscută drept „Femeia de la Vremea Spațială”, a prezis o „lovitură directă” a furtunii solare care va avea lovi Pământul marți. Ea a apelat la rețelele sociale pentru a împărtăși știrile împreună cu un videoclip al modelului de predicție al NASA.

„Un filament asemănător unui șarpe s-a lansat ca o mare furtună solară în timp ce se afla în zona de lovire a Pământului”, a scris aceasta pe Twitter.

Direct Hit! A snake-like filament launched as a big while in the Earth-strike zone. NASA predicts impact early July 19. Strong shows possible with this one, deep into mid-latitudes. Amateur & users expect signal disruptions on Earth’s nightside.

„NASA prezice impactul la începutul zilei de 19 iulie. O auroră puternică este posibilă cu această erupție, chiar și la latitudini medii”, a explicat ea, adăugând că ar putea exista întreruperi ale GPS-ului și radioului de amatori.

The long snake-like filament cartwheeled its way off the in a stunning ballet. The magnetic orientation of this Earth-directed is going to tough to predict. G2-level (possibly G3) conditions may occur if the magnetic field of this storm is oriented southward!

