Pan Zhanle l-a întrebat direct pe David Popovici dacă îi poate doborî recordul mondial. Răspunsul campionului român

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Au luat pe toată lumea prin surprindere când s-au antrenat împreună. În perioada petrecută în România Pan Zhanle l-a întrebat fără nicio reținere pe David Popovici dacă îi poate doborî recordul mondial și a primit un răspuns uimitor.

Pan Zhanle, uimit de replica primită de la David Popovici

Pan Zhanle (22 ani) a avut parte de un antrenament de șase săptămâni alături de rivalul său, David Popovici (22 ani). Sportivul chinez a descoperit multe lucruri în perioada în care a intrat în bazin cu înotătorul român care și-a dezvăluit secretul. S-a aflat , având mai mulți ași în mânecă.

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Unul dintre aceștia a ieșit la iveală după ce adversarul său . Acesta a fost curios să afle dacă campionul olimpic îi poate doborî performanța supremă atinsă la Jocurile Olimpice. Mai exact, este vorba de momentul în care cronometrul i-a arătat un timp record de doar 46,40 secunde.

Într-un interviu acordat presei din țara sa natală a dezvăluit că a rămas uimit de răspunsul primit de la bucureștean. Astfel, și-a schimbat complet felul în care vede sesiunile de pregătire, dar și competițiile în care trebuie să dea totul în bazin. În prezent, nu-și mai pune deloc obiective fixe de timp și este mult mai relaxat.

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„Am învățat o lecție foarte importantă în timpul stagiului nostru de pregătire din străinătate. L-am întrebat pe Popovici înainte să ne întoarcem în China dacă poate doborî recordul mondial la 100 m liber, iar el mi-a răspuns simplu: «poate». El și echipa lui nu sunt obsedați de timpii pe care îi obțin la antrenamente.

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Așa că, înainte să ajung la Jocurile Asiei, nu mi-am stabilit niciun reper. Nici măcar nu știam dacă pot înota sub 48 de secunde. Dar atunci când nu ești obsedat de timpi și te asiguri doar că îți faci bine antrenamentul în ziua respectivă, rezultatele ies surprinzător de bine”, a spus Pan Zhanle, pentru .

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Ce a învățat Pan Zhanle de la David Popovici

Pan Zhanle s-a impus în proba de 100 m liber la Jocurile Asiei cu un timp de 47,61 secunde. E cea mai bună performanță de la Jocurile Olimpice 2024 încoace, în timp ce David Popovici a înregistrat la Campionatele Europene de la Paris din acest an un timp ce 46,56 secunde. Recordul său personal este de 46,51 secunde, atins la Campionatele Mondiale din 2025.

Având în vedere aceste comparații între cei doi sportivi, chinezul a mai transmis că acum știe să accepte necunoscutul. Nu mai concurează având asupra sa povara așteptărilor, recunoscând că este mult mai matur și mai sigur pe sine. Acest lucru a fost remarcat la Jocurile Asiei, unde a avut parte de o experiență diferiță față de cea din 2023, când și-a făcut apariția la Jocurile de la Hangzhou.

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”Trebuie să merg înainte, pas cu pas”

„Totul este aleatoriu. Dacă nici măcar eu nu-mi cunosc limitele, cum ar putea adversarii mei să știe de ce sunt capabil? Gloria și îndoielile sunt ambele motivația mea. Nu-mi mai pasă la fel de mult ca înainte de victorii și înfrângeri. Acum, obiectivul meu este pur și simplu să dau totul la antrenamente și să plec de la competiții fără regrete.

Trebuie să merg înainte, pas cu pas. Este important pentru mine înaintea următoarelor Jocuri Olimpice, dar și pentru întreaga mea carieră în înot. La primele mele Jocuri ale Asiei eram un debutant care se arunca asupra adversarilor. Eram puțin prea tânăr și necugetat, mă gândeam la probele în care puteam câștiga medalia de aur.

Dar de această dată, la Tokyo, în fața unei echipe japoneze aflate într-o formă foarte bună, cerința pe care mi-am impus-o a fost pur și simplu să nu mă mai gândesc prea mult, să fiu eu însumi și să-mi arăt nivelul la care mă aflu după antrenamente”, a completat rivalul lui David Popovici, mai arată sursa menționată.

Mai mult decât atât, Pan Zhanle a punctat faptul că în trecut își dorea mereu să câștige. În momentul de față, maturizarea își spune cuvântul. A învățat să înfrunte eșecurile la fel ca victoriile pentru că fiecare experiență îi aduce ceva. Totodată, sportivul a descoperit că probele de ștafetă i se potrivesc cel mai bine pentru că îi are pe colegii săi aproape.