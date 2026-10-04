Sport

Pan Zhanle, lecție de campion primită de la David Popovici în România! Ce i-a spus românul și i-a schimbat complet mentalitatea: „Mi-a rămas în minte”

Campionul olimpic și deținătorul recordului mondial la 100 metri liber, chinezul Pan Zhanle, a vorbit despre perioada petrecută în România și despre sfaturile primite de la campionul David Popovici.
Flaviu Popa
04.10.2026 | 09:36
Pan Zhanle lectie de campion primita de la David Popovici in Romania Ce ia spus romanul si ia schimbat complet mentalitatea Mia ramas in minte
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Pan Zhanle a învățat multe de la David Popovici. Foto: Hepta
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Între campionul olimpic Pan Zhanle (22 de ani) și David Popovici (22 ani), există o prietenie frumoasă cu toate că cei doi au fost inițial rivali. Chinezul Zhanle s-a pregătit o perioadă în România și s-a întâlnit de mai multe ori cu David Popovici. Spune că momentele petrecute alături de român l-au ajutat mult să înțeleagă mai bine cum trebuie să se pregătească mental pentru competiții.

David Popovici s-a împrietenit cu Pan Zhanle și l-a învățat pe asiatic cum să facă față presiunii de la competiții

„În trecut, acordam foarte multă atenție timpilor mei la fiecare antrenament. Dacă aveam impresia că nu m-am antrenat bine într-o zi, mă gândeam că asta înseamnă că nici în concurs nu voi înota bine. Dar, antrenându-mă cu el, am văzut că nu urmărește în mod deliberat timpii în același fel. Indiferent de cum se simte într-o anumită zi, își duce până la capăt întregul plan de pregătire.

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Atât timp cât timpii lui sunt destul de buni sau constanți, pentru el este suficient”, a explicat Pan Zhanle pentru olympics.com. Chinezul a dezvăluit și o discuție avută cu Popovici, chiar înainte să se întoarcă la Beijing. „În ultima noastră zi, înainte să ne întoarcem în China, mâncam împreună și l-am întrebat: Crezi că poți să doborî recordul mondial de data asta? El mi-a spus: Poate.

Asta mi-a rămas cu adevărat în minte. La antrenamente, nu trebuie neapărat să atingi o anumită țintă sau să obții un anumit timp. Uneori este suficient să fii destul de bun”, a explicat campionul. Așadar, sportivul care se antrenează la mii de kilometri distanță față de București și-a dat seama, la fel ca și David Popovici, că sportul trebuie făcut de plăcere, iar rezultatele o să vină în cele din urmă.

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Sportivul din China recunoaște că s-a împrietenit cu Popovici cu toate că la început toată lumea îi vedea drept mari rivali. „Cred că suntem, în esență, același tip de persoană. Avem interese și pasiuni asemănătoare. Și spiritul de luptă pe care îl avem la antrenamente este foarte asemănător. Faptul că m-am antrenat cu el m-a ajutat enorm și din punct de vedere mental. Probabil acesta a fost cel mai important lucru pe care l-am câștigat”, a mai spus Zhanle.

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La fel ca și David Popovici, Pan Zhanle nu mai este interesat să bată recorduri sau să cucerească medalii cu orice preț

La fel ca și David Popovici, înotătorul asiatic a avut o adevărată problemă cu presiunea rezultatelor, însă acum nu mai pare atât de focusat pe acestea. „Atunci îmi păsa de absolut tot (n.r. la olimpiada de la Paris). Îmi păsa enorm de rezultatul fiecărei curse. Puneam mereu presiune pe mine și îmi spuneam: Nu pot să pierd cursa asta. Nu pot să o pierd nici pe următoarea. Trebuie să progresez de fiecare dată.

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Eram tânăr și fără teamă. Eram extrem de hotărât să câștig titlul la 100 m liber. Privind în urmă, cred că aș fi făcut orice ca să câștig acea medalie de aur. Rezultatele mele de la Paris au fost atât de bune, iar apoi, dintr-odată, nu am mai reușit să regăsesc acea versiune a mea. A durut puțin”, a mărturisit sportivul, cares s-a lepădat de obsesia de a bate noi recorduri.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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