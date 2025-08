Pan Zhanle se înclină în fața lui David Popovici! Gestul de mare campion făcut de român și ce a spus chinezul

Pan Zhanle, campionul olimpic en-titre și deținătorul recordului mondial, nu a reușit să se califice în finala probei de 100m liber de la Mondialele de Natație de la Singapore, probă câștigată de

Pan Zhanle îi este recunoscător lui David Popovici pentru sprijinul său de la Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore

De asemenea, sportivul din China nu a reușit nimic notabil nici în proba de 200m liber, în care s-a impus tot românul. Pe de altă parte însă, asiaticul s-a revanșat față de conaționalii săi și a avut un aport important în proba de ștafetă 4x200m liber, în care chinezii au câștigat medalia de argint în cursul zilei de vineri.

După acest moment, Pan Zhanle le-a acordat un scurt interviu jurnaliștilor din țara sa. Printre altele, el a ținut să le mulțumească tuturor celor care l-au sprijinit din punct de vedere moral după cele două nereușite de la 100 și 200m liber, inclusiv lui David Popovici.

De asemenea, chinezul a mai punctat și că este nerăbdător să se dueleze din nou cu românul, la următorul concurs. Nu în ultimul rând, asiaticul a dorit să sublinieze și că forma sa mai slabă din această perioadă poate fi explicată prin faptul că se confruntă de ceva timp cu anumite probleme de greutate.

Ce a spus înotătorul chinez: „Îi mulțumesc pentru încurajări, abia aștept să îl înfrunt data viitoare”

„Sunt recunoscător coechipierilor mei extraordinari pentru că m-au condus și sper să pot reveni la cea mai bună formă a mea. Îi mulțumesc lui David Popovici pentru încurajări, abia aștept să îl înfrunt data viitoare.

E dificil acum să cobor sub 47 de secunde pe sută și asta se datorează acumulării a 3 sau 4 kilograme în plus. Am vrut să slăbesc, dar nu am reușit.

Nu vreau să îmi stabilesc niște obiective specifice pentru viitor, pentru că asta ar însemna și mai multă presiune. Nici înainte de Mondiale nu mi-am propus un anumit număr de medalii, am fost concentrat pe a munci și a da tot ce am mai bun”, a spus Pan Zhanle, citat de jurnaliștii chinezi de la

Cum a reacționat David Popovici după ce a aflat că Pan Zhanle nu a prins finala la 100m liber

„Da, mi-a zis-o acum antrenorul meu că nu s-a calificat (n.r. Pan Zhanle). Da, n-am apucat să văd eu. Dar uite că e… Jack Alexy. Suntem deja din semifinale doi oameni cu timp sub 47 de secunde, ceea ce înseamnă că proba de 100 m liber evoluează și noi evoluăm o dată cu ea.

Și, chiar dacă asta înseamnă că e mai intensă competiția, sunt aici pentru asta. Adică, na, asta e ce face sportul frumos”,