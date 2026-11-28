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Mircea Lucescu a antrenat la cel mai înalt nivel până în ultimele zile ale vieţii. Şi-a asumat misiunea de a duce România la Cupa Mondială din 2026, iar la doar 12 zile după meciul de baraj cu Turcia, scor 0-1, s-a stins din viaţă la 80 de ani. Matei Lucescu a vorbit într-un interviu acordat pentru FANATIK despre pasiunea uriaşă a familiei Lucescu pentru fotbal.

Matei Lucescu, interviu emoţionant pentru Fanatik

El a dezvăluit că şi după ce s-a îmbolnăvit, să nu stea pe bancă la meciul de baraj împotriva turcilor. Matei Lucescu a ţinut să clarifice că bunicul său nu a avut leucemie şi cauza morţii a fost un infarct, regretul său fiind acela că Mircea Lucescu nu a părăsit naţionala imediat după meciul de baraj cu Turcia, desfăşurat într-o tensiune uriaşă. În rândurile următoare, un amplu interviu cu Matei Lucescu despre cum a fost să crească într-una dintre cele mai cunoscute familii din sportul românesc:

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Dacă ar fi s-o luăm cu începutul, cu tine: ai crescut într-una dintre cele mai cunoscute familii din sportul românesc. Cum a fost copilăria cu numele Lucescu?

– Foarte multe așteptări în zona fotbalului, aș putea spune. Îți dai seama, toată lumea se aștepta să mă fac jucător, antrenor, portar, orice cumva în industria fotbalului. Și am încercat, am fost portar până pe la 14 ani, dacă-mi aduc aminte. Mă antrenam undeva lângă fostul stadion 23 August, acolo aveam antrenamentele. Și pur și simplu mi-am dat seama că dacă nu ai acea pasiune arzătoare pe care o văd în tatăl meu, acea pasiune pe care am văzut-o în bunicul meu zi de zi — se trezeau cu gândul la fotbal, se culcau cu gândul la fotbal, vorbeau în timpul liber despre fotbal —, dacă nu ai acea pasiune arzătoare, nu ai cum să faci performanță.

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Indiferent de domeniu, nu vorbim doar de fotbal. Că vorbim de sport, că vrei să te faci bucătar sau pictor, dacă nu ai acea pasiune și nu te gândești doar la meseria pe care o ai, nu ai cum să faci performanță, pentru că devine doar un lucru pe care trebuie să-l faci, decât un lucru pe care ți-l dorești să-l faci. Și, evident, la un moment dat le-am spus: „Știți, nu e pentru mine”. Au înțeles, atât tatăl meu, cât și bunicul au înțeles că drumul meu în viață nu este în fotbal. Îmi place fotbalul, mă uit cu plăcere, mă uit la meciuri, urmăresc rezultate, mă uit ce se întâmplă în campionat, dar nu am avut acea tragere să devin fotbalist.

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Ce spune de greutatea numelui pe care îl poartă: „Dacă te cheamă Lucescu, toată lumea se așteaptă să fii Maradona”

Adică în momentul în care jucai fotbal, nu erai atât de pasionat încât să zici că vrei de dimineața până seara să joci fotbal și așa mai departe?

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– Am o poveste pe care o repet tot timpul: am cunoscut un jucător a cărui pasiune era pescuitul. Pentru el, fotbalul era o meserie; el își dorea să meargă la pescuit, era singurul lucru la care se gândea. Și cumva am rămas în cap cu această idee că, dacă ai o pasiune într-un anumit domeniu, trebuie să o urmezi. Fotbalul nu poate să fie o meserie, nu poate. E foarte greu să zici: „Ok, e doar o meserie pentru mine, de la 8:00 la 17:00, și după aceea gata”. Nu, pentru ăla trebuie să fie o pasiune ca să faci cu adevărat o performanță.

Foarte mulți copii care fac fotbal sau au făcut fotbal și care sunt fii de mari fotbaliști, mari antrenori, spun că au simțit presiunea asta a numelui încă de la început. Tu ai simțit-o în momentul în care jucai chiar și la juniori? Exista chestia asta?

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– Sincer, da, pentru că în momentul în care te cheamă Lucescu, pe teren toată lumea se așteaptă să fii vedeta, să fii golgheter, să fii Maradona, nu știu, din start. Când ai șapte, opt, nouă ani, n-ai experiență, ești la început, atunci descoperi sportul și totuși așteptările sunt foarte sus. Posibil să fi avut un impact și acest lucru. Dar în același timp mă uit la nepotul meu, care joacă fotbal extrem de pasionat, se gândește numai la fotbal, vorbește doar despre fotbal și totuși văd că pe el nu l-a afectat sau nu-l afectează. Deci cumva, nu știu ce să spun, cred că depinde și de persoană.

Standardul trebuie să fie sus, indiferent de domeniu, dacă te cheamă Lucescu

Depinde de persoană, poate de mediul în care ajungi, pentru că se întâmplă des: „A, ăsta joacă pentru că îl cheamă Lucescu” sau chestiuni de genul ăsta care poate te afectează. La fel cum s-a întâmplat și cu Ianis Hagi, pentru că și la el a fost aceeași chestie: „Joacă pentru că e fiu-său” și așa mai departe.

– Din fericire pentru mine, n-am ajuns în punctul în care să joc la un nivel profesional. Am jucat doar la nivel de club de copii, deci nu știu cum e mai încolo. În schimb, ce simt în zona profesională, și am simțit-o mai ales la început de drum, este că într-adevăr așteptările față de produsul nostru, de brandul nostru, de ceea ce facem, sunt foarte înalte. Probabil datorită performanțelor din fotbal, automat toată lumea se așteaptă și ca performanțele în alte domenii să fie la fel de mari, iar standardul e sus.

Adică simți că și aici, în producția de bere, standardul trebuie să fie…

– Exact. Am simțit o responsabilitate, în primul rând, să fie standardul sus. Adică mereu ne-am poziționat cu un produs la cel mai înalt nivel de calitate — la materia primă pe care o folosim, la echipamentele pe care le folosim, la brandul pe care l-am construit. Totul trebuie să fie la un standard foarte înalt, pentru consumatorii noştri, pentru noi, pentru standardele pe care până la urmă noi ni le-am impus. Este un lucru pe care ni l-am dorit să-l facem, pentru că asta simțim. Asta am văzut la tatăl meu, asta am văzut la bunicul meu și toată viața așteptările au fost înalte. Și acuma îmi impun standarde înalte în tot ceea ce fac și în tot ceea ce facem noi la fabrică.

Mircea şi Răzvan Lucescu, enciclopedii de fotbal: „Vorbeau despre asta tot timpul, de dimineața până seara”

Multă lume e curioasă cât de mult se vorbea despre fotbal la voi acasă, în momentul în care Mircea și Răzvan Lucescu erau acolo?

– Tot timpul, de dimineața până seara. Când se întâlneau, nu aveau alt subiect în afară de fotbal: ce au mai făcut, ce mai fac alții, ce noutăți au apărut, ce transferuri s-au întâmplat. Tot timpul erau conectați la ce înseamnă fotbalul.

Bine, ei au și fost foarte mult timp în fotbal, adică nu cred că a fost nicio perioadă sau au fost foarte puține momente când Mircea Lucescu a fost fără echipă sau Răzvan. Deci erau și implicați.

– Foarte rar. Am avut un an de zile după ce a plecat de la Dinamo Kiev, chiar înainte să preia naționala, și a fost un an superb pentru mine, pentru că am avut ocazia să mergem împreună la meciuri. Am fost la toate meciurile care se disputau în București — tot ce înseamnă Dinamo și Rapid — mergeam weekend de weekend. Vineri, sâmbătă, duminică eram împreună cu Mircea, mergeam la meci. A fost o perioadă superbă, 10 luni în care doar asta am făcut în fiecare weekend; când se juca vreun meci în București, eram acolo.

Nu conta adversarul, nu conta, adică erați acolo.

– Nu, nu conta. Evitam derbiurile, când jucau Rapid cu Dinamo, că trebuia să alegi unde mergi — mergeai ori la Rapid, ori la Dinamo — și cumva Mircea evita să aleagă. Dar în schimb, toate celelalte meciuri le vedeam pe toate pe stadion.

Mircea Lucescu vs. Răzvan Lucescu în Cupa UEFA: „Cred că a fost mult mai special decât mi-am dat eu seama”

Când ți-ai dat seama cât de mare a fost bunicul tău ca antrenor, așa? La ce vârstă?

– Sincer, mi-e greu să-ți spun. Cred că dintotdeauna, fiindcă atunci când era la Galatasaray, în Turcia, îmi aduc aminte cum sărbătoreau câștigarea unui campionat, cum au sărbătorit când au câștigat acea Supercupă a Europei. Și era nebunie pe stradă. Îmi aduc aminte, aveam șase, șapte ani. Sigur, mergeam și noi destul de des acolo, petreceam vacanțele de vară la bunici — fie la ei, fie la ceilalți bunici, din partea mamei. Eram acolo și vedeam oamenii pe stradă cum se bucură de fotbal, de reușita echipei, de Mircea. Deci cumva cred că dintotdeauna, mi-e greu să spun că a fost așa un moment anume.

Un moment special a fost în momentul în care s-au întâlnit în Europa League Mircea Lucescu versus Răzvan Lucescu. Cum a fost pentru tine întâlnirea asta familială?

– Și acum, uitându-mă înapoi, cred că a fost un moment mult mai special decât îmi dădeam eu seama la momentul respectiv. Totuși, în 2005 aveam 10–11 ani. Mi-e greu să spun că înțelegeam atunci importanța momentului. Evident, am fost acolo, am fost la meci, dar nu pot să zic că înțelegeam pe deplin ceea ce se întâmplă. Evident, acuma uitându-mă înapoi, îmi dau seama mult mai bine de importanța momentului, de ceea ce au reușit să facă: au reușit amândoi să ajungă în grupe, să joace împreună tată și fiu.

Atunci îmi aduc aminte o echipă senzațională la Rapid, cu cei mai mari jucători ai Rapidului, din punctul meu de vedere, și cred că cea mai bună performanță a Rapidului, uitându-ne în istorie — să ajungi în sferturi de Cupa UEFA și două echipe românești. Deci cumva a fost un sezon fantastic atunci și mă uit așa cu bucurie la tot ce s-a întâmplat în acea perioadă. Dar asta uitându-mă cumva acum înapoi; atunci, în moment, eram copil, aveam alte preocupări, ca orice copil. Deci, ce să zic, a fost o perioadă interesantă. Îmi aduc aminte așa cu drag de meciurile respective.

Trăieşte foarte intens meciurile lui Răzvan Lucescu: „Din trei în trei minute verific ce se mai întâmplă”

Meciurile tatălui tău cum le trăiești?

– Intens, intens. Adică de fiecare dată mă uit cu emoții. Dacă nu pot să mă uit la meci, cum e acum în Qatar și nu prea am unde să le văd, stau, mă uit pe LiveScore, din trei în trei minute verific ce se mai întâmplă. Dar evident, când am fost la el în vizită, am fost la meciuri pe stadion. Deci sunt implicat, e tatăl meu și e normal. Mă bucur pentru succesul lui, mă întristez atunci când pierde, indiferent de echipa la care este.

Primesc foarte des întrebarea din partea oamenilor cum e să ai părinții care sunt antrenori și schimbă echipa. Asta zic, pentru mine e foarte dificil să aleg, pentru că fiecare echipă reprezintă o parte a copilăriei mele, niște amintiri superbe. Am amintiri superbe de la Galatasaray, de la Beșiktaș, care sunt rivale de moarte; amândouă, când le văd că joacă în cupele europene sau în Champions League, mă uit cu drag, cu bucurie la amândouă, fie că e Galatasaray, fie că e Beșiktaș. E greu să alegi, pentru că fiecare echipă înseamnă o bucățică din copilăria mea sau din amintirile mele și cu fiecare am avut trăiri superbe, fantastice și, bine, și momente mai puțin plăcute. Dar la fiecare echipă mă gândesc cu drag. Dacă mă pui acuma să aleg o echipă din toate echipele la care au fost Mircea și tata, mi-e foarte greu.

Trei momente preferate din fotbal pentru Matei Lucescu: „Primul titlu cu PAOK, finala Cupei UEFA şi sfertul UEFAntastic”

Dar dacă ți-aș zice să alegi trei momente preferate așa din fotbal, pe care le-ai trăit tu, puternice așa?

– Ar fi primul campionat câștigat de PAOK. Pur și simplu atunci a fost o nebunie, nu mai câștigaseră un campionat de 25 de ani. A fost așa o dezlănțuire în oraș, toți oamenii erau pe stradă — copii, bunici, pasionați de fotbal, soții —, tot orașul era în acea seară pe stradă. Deci e un moment superb, n-am să-l uit niciodată.

După care, finala Cupei UEFA, când a jucat Mircea la Istanbul pe — n-am să uit niciodată — stadionul Fenerbahçe. Îmi aduc aminte de când era Mircea în Turcia, era stadionul rivalilor; nu fusesem niciodată pe stadionul Fenerbahçe, n-aveai cum, nu te duceai niciodată la stadionul rivalilor. Deci cumva a fost prima oară când am fost pe stadionul celor de la Fenerbahçe și a fost un moment cu atâta bucurie și atâtea emoții, și cu steagul. Țin minte, am fost cu un prieten de familie care mi-a dat steagul României și mi-a spus: „Du-te, dă-i-l lui Mircea”. Și m-am dus până în față, eram singurul care putea să ajungă lângă teren, și am înmânat steagul, și l-a luat imediat și l-a pus pe spate.

Da, și pozele celebre cu trofeul și cu steagul. Deci tu i-ai dat steagul atunci?

– Exact, da, eu i-am dat steagul. Deci tot așa, un moment fantastic din amintirea mea. După care, ce mai e… Atât de multe! Evident, un moment important a fost meciul cu Steaua din sferturile Cupei UEFA, atât turul, cât și returul. Evident, am plecat de acolo trist, dar faptul că au reușit două echipe românești să ajungă atât de departe în Cupele UEFA a fost o mare mândrie, indiferent care a fost până la urmă rezultatul.

A fost unul dintre cele mai intense meciuri, cred că, din istoria fotbalului nostru.

– Da. Și acuma, fie vorba între noi, cred că ar fi meritat Rapidul să se califice, dar acuma, ce să zic, au trecut 20 de ani de atunci. A fost un meci într-adevăr cu emoții, tot ce au reușit să facă atunci în Cupele UEFA a fost fantastic.

Cum a ajuns Mircea Lucescu antrenor la naţională: „Dacă aveţi alt antrenor, luaţi-l, nu mă aşteptaţi pe mine”

Te așteptai să preia bunicul tău naționala după anul ăla de pauză în care ați mers la meciuri și așa mai departe? Te așteptai să fie selecționerul României?

– Sincer, mi-e greu să-ți zic, pentru că eu am crezut că s-a lăsat de fotbal în momentul în care a plecat de la Dinamo Kiev. A avut un an de zile în care n-a mai antrenat, nu-mi era foarte clar dacă o să mai revină; sincer, nu credeam că o să mai revină ca antrenor în fotbal. Și îmi aduc aminte că a fost un moment dificil pentru că naționala nu mai avea antrenor. Mircea a și spus la momentul respectiv: „Dacă aveți altă opțiune, aveți un alt antrenor la care puteți apela, luați-l, nu mă așteptați pe mine. Luați-l, dacă aveți altă variantă”. Și totuși n-au reușit să găsească un alt antrenor care să preia naționala, și a acceptat și s-a dus.

Și a avut acel Nations League care a mers perfect, cap-coadă, totul a mers strună, da, că a reușit să câștige toate meciurile, inclusiv cel cu Kosovo, chiar dacă ăla s-a câștigat la masa verde — tot consider că a fost victorie. Oricum consider că am fi meritat să câștigăm acel meci, că au jucat atât de bine. Deci a fost cumva o perioadă perfectă, din punctul meu de vedere. S-a întors și a reușit să-și încheie cariera așa cum și-a dorit, la echipa națională.

Ghinion uriaş în preliminarii: „Era aproape disperat: «Am opt jucători accidentaţi»”

Preliminariile au avut probleme, dar acolo într-adevăr am început cu stângul, cu Bosnia, un meci pe care trebuia să-l câștigăm în mod normal, și de acolo s-a rupt. Și-a dorit mult să ajungă la Mondiale?

– Este singurul lucru la care se gândea, singurul lucru era această calificare la Mondiale. Îmi pare rău pentru că și soarta a fost împotriva lui. Îmi aduc aminte că la un moment dat îmi povestea, era aproape disperat: „Am opt jucători accidentați”. Opt dintr-un lot poate de posibil 50 de jucători; să ai 20–25% din ei indisponibili e foarte dificil să creezi o echipă competitivă. Avea și cei mai mari jucători accidentați — îmi aduc aminte Drăgușin a fost accidentat, Ianis Hagi accidentat, Denis Drăguș accidentat la un moment dat, Mihăilă parcă a fost accidentat la un moment dat —, adică niște jucători-cheie, de bază, pe care se baza, cu care avusese în Nations League acele rezultate foarte bune, deveniseră indisponibili pentru niște meciuri extraordinar de importante.

Și îmi aduc aminte meciul cu Austria, care a fost cumva așa o mândrie faptul că au reușit să câștige. Oricum am dominat austriecii tot meciul, nu aveam cum să nu câștigăm. Nu știu, a fost așa cumva un moment… puțin cred că și soarta a făcut lucrul ăla, adică după ce dominăm Austria 90 de minute, meritam acel gol să câștigăm.

Un singur gând, chiar şi de pe patul de spital: „Nici nu-şi închipuia să nu fie bancă la baraj”

Din păcate, starea lui s-a deteriorat foarte rapid din finalul anului precedent. Și foarte multă lume nu înțelege cum s-a întâmplat atât de rapid, adică un om care era foarte puternic și era foarte vioi și antrena echipa națională. Cum s-a întâmplat chestia asta, dacă poți să ne povestești? Pare că s-a întâmplat totul foarte, foarte rapid.

– Da. Mie sincer nici nu știu ce să-ți povestesc acum din perioada aceea. În continuare gândul lui, în toate momentele, a fost la națională, la acel meci cu Turcia. Ăla a fost cumva obiectivul pentru el. Doar la asta s-a gândit de când am avut ultimul meci din preliminarii pentru Cupa Mondială; singurul lui focus a fost pe acel meci cu Turcia. Și se simțea cumva dator să-și facă treaba, să fie acolo pentru națională și să reușească să califice România la Mondiale. Cred că pentru el a și fost așa o motivație și, în același timp, și o presiune de a reuși, de a merge mai departe. Și sincer, ce să zic, iarăși neuitându-ne la meci, n-am jucat rău. Am jucat în deplasare, a fost un meci care se putea, din punctul meu de vedere, termina în orice direcție.

Și bara lui Stanciu…

– Sigur, adică chiar am fost acolo motivați și cu dorința de a ne califica, miză mare. Acum, na, să-ți povestesc exact cum a fost și ce s-a întâmplat mi-e greu să-ți spun, dar cu siguranță singurul lucru la care se gândea era acel meci cu Turcia. Și modul în care a abordat starea lui sau situația lui de sănătate s-a abordat în jurul acelui meci cu Turcia, asta pot să spun. Adică totul a fost cu gândul la acel meci.

Nu putea să-l convingă nimeni, nici dacă voiați nu puteați să-l convingeți să nu stea pe bancă la meciul cu Turcia, nu?

– Nu exista această șansă. Cred că nici nu-și închipuia să nu fie pe bancă la meciul de baraj, nu exista.

Momente impresionante pe Arena Naţională la priveghi: „Ne gândeam că trei ore o să fie suficient”

Știu că au fost momente foarte dificile. Ce sentimente ai avut în momentul în care ai văzut cât de multă lume vine la Arena Națională să-și ia rămas-bun de la bunicul tău?

– A fost neașteptat, a fost impresionant. În primul și în primul rând, în momentul în care a murit, îmi aduc aminte eram împreună cu tatăl meu și discutam ce se întâmplă acuma, cum o să fie, ce facem, unde îl ducem, cum o să se întâmple de aici înainte. Și a venit această idee cu Arena Națională — sincer nici nu mai îmi aduc aminte cine a venit cu această idee — și nu știam: o să lăsăm trei ore ca oamenii să vină să-și ia rămas-bun, trei ore într-o zi? Și cumva ne gândeam că o să fie suficient. Și ne-am dat seama că suntem acolo, era ora 10:00 seara și în continuare erau oameni afară la coadă. Deci pentru noi a fost un moment în care am rămas, sincer, impresionați de numărul de oameni care au venit să-și ia rămas-bun și a fost cu mult peste ceea ce ne așteptam noi, ce ne închipuiam. Pur și simplu a fost impresionant.

Și la rândul vostru a fost impresionant modul în care voi ați stat acolo ore întregi, toată ziua, adică de dimineața până seara, salutând cumva fiecare om care a trecut pe acolo. Țin minte imaginea asta, nu ați plecat de acolo…

– Nu prea, dar n-a fost un plan. Pur și simplu a fost un lucru pe care l-am simțit: am simțit să mulțumim oamenilor pentru prezența lor, că au venit să-și ia rămas-bun. Și am rămas impresionat — au venit oameni special din Belgia, luaseră avionul să vină special să-și ia rămas-bun, oameni din Suceava, oameni din Baia Mare care au venit, au făcut acest drum special să-și ia rămas-bun. A fost pur și simplu impresionant. Oameni care ne povesteau cum l-au cunoscut, impactul pe care l-a avut în viața lor.

Îmi aduc aminte era un domn care îmi spunea că atunci când era el mic, când a fost copil, la un meci i-a cerut sau înainte de un meci i-a cerut două bilete, sau la un antrenament, și Mircea a venit după un timp și i-a adus cele două bilete. Și a rămas cumva impresionat și n-a uitat acel moment după 50 de ani. Adică mi se pare un lucru fantastic: un gest care poate părea nesemnificativ, să-ți aduci aminte după 50 de ani mi se pare incredibil pentru omul respectiv.

Deci asta a fost pur și simplu impresionant: impactul pe care l-a avut, câți oameni au venit, suporterii, fanii echipelor de la Rapid, fanii echipelor de la Dinamo, cum au venit, s-au întâlnit în curtea Arenei Naționale, n-a ieșit niciun fel de scandal sau ceartă. , foarte emoționant, am rămas impresionați toți, fără cuvinte. Pur și simplu a fost un moment fantastic.

A venit și Rinat Ahmetov, au venit și jucători de la Șahtior, de la Dinamo Kiev. Îl țin minte pe Cigrinski, a venit singur…

– Nici nu știam. L-a văzut tata acolo în arenă și l-a recunoscut. Și mă ia de mână și zice: „E Cigrinski!”. Și eu, în momentul ăla, am stat un pic să mă gândesc și pe urmă am zis: „Da, da, da, jucătorul de la Șahtior”. Adică a fost o chestie neplanificată, nu discutase cu cineva înainte, n-a anunțat că vine, pur și simplu ne-am trezit cu el acolo în arenă stând la coadă ca toate celelalte persoane care au venit să-și ia rămas-bun. Și a fost așa, adică, ce vreau să zic e că impactul pe care l-a avut a fost mult mai mare decât ne-am imaginat.

Mărturii emoţionante: „A murit de infarct! Poate ar fi trebuit să plece după meciul cu Turcia. Ăsta ar fi un regret de-al meu”

Da, inclusiv la arenă, dar și pe toate stadioanele europene, adică la meciuri de Champions League au fost momente de reculegere. În săptămâna aia poate ne-am dat și noi seama care a fost impactul lui Mircea Lucescu în fotbalul mondial, nu doar în fotbalul românesc, că poate uneori uităm, știi, de la un rezultat la altul, ultimul rezultat. Dar atunci ne-am dat seama ce carieră a avut. El a spus mereu că el o să moară pe banca tehnică și acolo își dorește. Te așteptai să fie literalmente așa?

– Niciodată nu te aștepți și nu-ți dorești să se întâmple vreodată. Medicii ne-au spus: ceea ce a avut Mircea este o boală cu care poți să mai trăiești încă cinci ani, zece ani — la vârsta lui poate că nu zece ani, dar cinci ani cel puțin. Adică n-a fost… Evident că presiunea meciului, stresul, supărarea în urma meciului, cu siguranță astea l-au afectat. S-a tot vehiculat în presă că a murit de leucemie. Mircea n-a avut leucemie în niciun moment, nu a fost diagnosticat cu leucemie, nu ăsta a fost cauza morții. El, din păcate, a murit de infarct, ăsta a fost de fapt cauza, care până la urmă vine de la supărare, de la tristețe, de la stres, de la presiune.

Acuma, ce să zic, poate ar fi trebuit să plece imediat după meciul cu Turcia, nu știu, să nu mai fi rămas și la meciul cu Slovacia. Nici nu-ți dai seama, în zilele acelea nici nu mai știai ce s-a mai întâmplat. Deci cumva poate ăsta ar fi un regret al meu, că n-a plecat imediat după meciul cu Turcia.

Tatăl tău o să antreneze la fel de mult? Speri, îți dorești?

– Sper să antreneze atâta timp cât simte, cât are pasiune, cât își dorește, cât are dorința de a face performanță. Cred că ăsta e cel mai important lucru. După aceea, în momentul în care îți dispare pasiunea, cred că e foarte greu să continui, indiferent de domeniu.

„Mircea Lucescu s-a luptat până în ultimul moment pentru România”

Înţeleg…

– Dar și el este la fel, adică Mircea a creat acest sentiment de apartenență față de România și pentru tatăl meu, și pentru mine, și pentru sora mea. El cred că asta a lăsat de fapt moștenire, cel puțin în familie: această iubire față de țară, această dragoste față de România. Nu mi-aș fi imaginat să rămân în străinătate atunci când am terminat facultatea; m-am întors tocmai pentru că aici este casa mea.

Nu te-ai gândit niciodată să rămâi în afară, să te muți?

– Nu, niciodată n-a fost un plan. Mai sunt momente în care mă enervez ca oricine când te lovești de ceva, dar niciodată n-a fost un gând serios să rămânem acolo. Eu sunt aici, sora mea locuiește aici, tata de fiecare dată când are un moment liber, are două zile de pauză, vine acasă, vine în România. Deci cumva toată viața noastră se învârte în jurul României, în jurul acestei țări, și nici nu mi-aș imagina să fie altfel. Mircea până la urmă, până în ultimul moment, s-a luptat pentru România. Asta e realitatea. Asta a simțit și asta a făcut. Au fost atâtea momente în care, îți dai seama, ziceai: „Hai s-o lăsăm mai ușor, hai să nu mai continui la națională”. Nu, gândul lui a fost: „Eu nu pot să abandonez echipa națională pentru acest meci de baraj. Eu trebuie să fiu acolo. Pe cine o să pună să antreneze echipa națională o lună de zile? Nu se poate. Eu trebuie să fiu pe bancă și după aia mai vedem noi. Mă las, vedem după aia, dar la ultimul meci trebuie să fiu acolo pentru România”.

Matei Lucescu, pasionat de motorsport: „E un lucru care mă relaxează”

Vorbeai de pasiune, și una dintre pasiunile tale e motorsportul. Cum ai prins microbul ăsta?

– Sunt pasionat dintotdeauna de mașini, de mecanică, și pur și simplu a fost o oportunitate. M-am întâlnit cu un prieten, mi-a făcut cunoștință cu un antrenor și am zis: „Hai să încerc un sezon, să vedem despre ce e vorba”. Mi-a plăcut foarte mult. Evident, anul acesta a trebuit să iau o pauză, n-am mai avut timp absolut deloc. Sezonul începe undeva prin aprilie-mai și se termină undeva prin septembrie, și ar fi fost imposibil anul acesta, dar cine știe, poate anul viitor reușesc să mă întorc.

Vrei să continui?

– Mi-a plăcut. Sigur, la nivel de amator, de hobby, de pasiune. E un lucru care mă relaxează, îmi place foarte mult. Mi-au plăcut dintotdeauna mașinile și cumva la vârsta asta mi-am dat seama că ar fi un lucru interesant de încercat. Nu e niciodată prea târziu să descoperi o pasiune nouă, cred.

În final, aș vrea să te întreb: dacă ar fi să dai un sfat copiilor care au un nume celebru, care ar fi acela?

– Cred că fiecare trebuie să-și găsească propriul drum. Trebuie să-ți creezi drumul tău, să-ți dai seama ce vrei să faci, ce-ți place și să te duci în direcția în care este natural, nu în direcția care îți este cumva impusă de nume, de tradiție, de nu știu ce — cum e în cazul meu fotbalul. Poate aș fi putut, poate, nu știu, să fi ajuns undeva, dar nu aș fi simțit că este drumul meu în viață.

Îmi place ceea ce fac, îmi place faptul că am intrat într-o industrie care chiar mă pasionează și simt așa… Mă trezesc dimineața și nu mă gândesc: „Aoleu, iar trebuie să plec la fabrică sau la muncă”. Nu, mă duc cu plăcere, îmi găsesc fel și fel de proiecte, tot așa conexe cu industria berii, care să-mi facă plăcere. De exemplu, seara, în acest moment, lucrez la un mic proiect de electronică acasă pentru fabrică, fac niște display-uri. O fac cu drag, o fac cu plăcere, e un hobby pentru mine. De asta zic: trebuie să-ți găsești drumul care ți se potrivește. Sau cel puțin la mine asta a funcționat. Am găsit un drum care chiar îmi place, îmi place ceea ce fac și o fac cu drag.

Mulțumesc mult de tot. A fost o plăcere.

– Mersi și eu. Și pentru mine.

Matei Lucescu, interviu pentru Fanatik